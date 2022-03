Benedetta De Vito: En Attendant l’Anticristo. Che verrà….

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra BDV ci offre questa riflessione sui tempi – fisici, psicologici, religiosi – che stiamo vivendo, come al solito puntuale e ricca di riferimenti all’attualità. Buona lettura.

§§§

Soffocata oramai dalla martellante propaganda che accende odio distillato anche nelle nonnine un tempo sagge (e non più), all’Italia, ipnotizzata, martoriata, perduta, scossa da due anni di psico-pandemia, divisa dall’odio contro i no vax, ingessata dall’orrido grimpas, zoppicante perché la santa chiesa, smessi i panni del kathekon, si è allineata con il mondo, incapace di comprendere il gioco perverso dell’Idra a tante teste, dove abitano Gog e Magog (nemici-amici), all’Italia, dicevo, non resta che attendere l’arrivo dell’Anticristo, vestito da grande pacificatore, uomo del destino, sapiente al quadrato, illuminista, tecnico, razionale, scienziato e tutti gli appellativi che oggi si sprecano per diventar sinonimo di buono.

Un nuovo Napoleone, che concederà la quiete a patto di cedergli tutto, compreso il nostro corpo. Verrà, lo so, attendo solo di conoscerne il nome che in diavoliano avrà tutt’altro significato… L’Anticristo arriverà, siatene certi, ma ancora non siamo cotti a puntino. Mancano la fame, il freddo, la disperazione, i bei frutti dell’assurda guerra del pappappero scatenata lassù, tra Ucraina e Russia. Fame, freddo, disperazione e morte arriveranno. A suo tempo, come già delineato per benino nelle agende dei burattinai satanici che hanno oramai mano libera in tutto il globo terrestre.

Ma sarà vittoria di un giorno perché il tempo, nella sua totalità, è soltanto del Signore e chi gli si oppone, miserabile serpente che striscia bramoso di sangue e di oro, finisce calpestato e poi nella Geenna. Sono avvertiti.

Intanto, però, siamo qui immersi in una frittata alle cipolle coltivate nel fiele. Nessuno più capisce un tubo, si inveisce contro la Russia, si picchiano i ragazzini la cui unica colpa è di avere la mamma russa, si impedisce anche ai gatti russi di fare un defilé nell’Occidente democratico.

Ma è mai possibile tutto questo, mi chiedo, mentre osservo la danza scatenata dei diavoli che hanno ingoiato il mondo. E noi, piccoli così, lo stivaletto dell’Europa, per bocca del signor Di Maio (ma, signora Benedetta, un poco di rispetto, è il ministro degli Esteri, dopo tutto! Sì, non dello Stivale ma dei miei stivali…) ruggiamo come topolini impotenti contro un colosso che, basta guardare la cartina del mondo, è grande come un’Italia alla chissà quale potenza.

E invece di tacere mentre si cerca la pace, via a insolentire e a dirne su di tutti i colori contro Putin (che pure buono non è) che, da par suo, può, volendo (e lo farà siatene certi) schiacciare un bottone e ci lascia tutti quanti senza gas, elettricità e anche acqua. Topolini nudi e piagnoni. Ma non importa, siamo stati democratici, molto buoni, abbiamo sventolato la bandiere dell’Ucraina che, lo scorso anno, ha donato 20 milioni di fondi governativi a un film dal titolo promettente di “My young prince”, che, come si legge in tutte le recensioni, segue la “scia LGBTQ”.

Volendo, potrete vedere le prime scene di questo capolavoro di inversione e oscenità, come ho fatto io. C’è un bel ragazzo che si mostra generoso al pubblico, prima in vestaglia e poi no. C’è sempre lui in pose equivoche e decisamente edipiche con sua madre. C’è di nuovo lui che, bello e impossibile, si tuffa nella piscina di una casa che è “queer” lei pure. E qui finisce il trailer, ma non il film che conduce nella inquietante abitazione di questa famigliolina perfetta per il nuovo mondo di Satana, un padre e un figlio.

Naturalmente i due figli si innamorano. Ma che delizia, che carini! E anche i genitori fanno coppia. Cuoricini e nuvolette d’amore… Così si procede, di orrore in orrore, finché qualcosa di crudelmente violento accadrà, ma, dico sul serio, io non voglio sapere che cosa né sono curiosa di sapere come va a finire questa robaccia. Per me, sarò all’antica, una madre è una madre e un figlio, come leggo nella Bibbia, deve andare per la sua strada con sua moglie. E poi crescere e moltiplicarsi. Così è e così sarà sempre.

Nonostante l’Ucraina imbevuta di marcio Occidente. E’ questo dunque il nodo vero. L’Ucraina, corrotta, perduta l’antica fede, vuole immergersi nel peccato come immersi vi siamo noi, ecco perché vuole entrare in Europa! In fondo basta vedere il presidente Zelensky che in un video balla mezzo nudo in tacchi a spillo…

Si leva, nella mezza verità, la voce del Patriarca di Mosca, il Pope Kirill, il quale dichiara, senza paura, che la guerra è uno scontro tra due forze soprannaturali: il bene contro il male. Il bene è la Russia – che pure si fa i fatti politici suoi – dove ancora si respira nella Legge Eterna del Signore, scritta nel cuore di ogni uomo, il male – purtroppo e sospiro – siamo noi. che abbiamo fatto dei peccati mortali il nostro velenoso pane quotidiano. I nostri “valori” sono antivalori agli occhi del Signore. Siamo noi che abbiamo voltato le spalle alla Verità e ci siamo perduti, cadendo in tentazione, prostrandoci a Satana (che ci ha resi schiavi) lasciando che il Demonio ci governi. Aborto, omosessualismo, gender, fine vita: queste “libertà democratiche” sono solo orrendi peccati mortali che gridano vendetta al cospetto dell’Altissimo. Noi – sospiro, piango, prego – siamo il male. Poiché, poi, la Chiesa di Roma, traditrice dello Sposo Celeste (prego e piango) non fa quello che dovrebbe fare perché abitata da individui indegni, apostati e abbracciati al male, ecco che Mosca, pur avendo seguito strade sbagliate non riconoscendo il primato di San Pietro, ne fa le veci, occupando lo spazio che doveva essere tutto Romano. Eppure la Santa Chiesa Romana, in palpito, in ginocchio, ridotta a piccolo gregge, resiste. Al chiuso delle case, nelle piccole chiese dove ancora pregano in devozione santi sacerdoti (come il caro Pater Luis Eduardo laggiù, in Venezuela!), essa resiste, innamorata del Signore. Questa piccola- grande chiesa, amata da Dio, è ancora tutta Romana! Nel trionfo del Cuore Immacolato di Maria risorgerà dalle sue ceneri, come l’araba fenice che splende, piccina ed enorme, raggiante di sole, nel mosaico romano a Santa Prassede. Presto, cari sacerdoti, convertitevi, tornate all’amore per la Croce, unica salvezza, Via, Verità e Vita, tornate alla penitenza, alla Santa Eucarestia distribuita in bocca, tornate a inginocchiarvi, a recitare le preghiere in latino, tanto odiato dal diavolo. Tutto in rosso punto esclamativo…

Ecco, ho finito e torno a monte per raccontarvi che, ieri, una vicina di casa che non vedevo dai tempi della psicopandemia (lei vaccinatissima si indignava del mio essere no vax e il silenzio si è fatto gelo nei giorni suoi verso di me), dicevo questa bella signora mi ha telefonato, vuole vedermi e darmi una fetta di dolce. Non so che cosa ha visto, che cosa ha pensato, quali giri ha percorso la sua mente, ma so che il suo fastidio nei confronti dei no vax è scemato, forse ora ce l’ha con i russi e spero (e penso) di no.

Ma chissà. Rimango sotto la Croce che salva, abbracciata al mio Signore, cercando di fuggire ogni tentazione che mi conduce lontano da Lui. Bisogna stare in guardia, vigilare, digiunare, pregare per dare forza all’Eterna Legge del Padreterno che, attraverso il Cuore Immacolato di Maria, trionferà anche sul rapace Anticristo che verrà.

§§§

