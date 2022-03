La Florida Raccomanderà Ufficialmente di non Inoculare il Siero ai Bambini.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione questo articolo di The Defender, nella mia traduzione, che rende conto di un passo importante che la Florida sta per compiere: e cioè la raccomandazione ufficiale di non sottoporre all’inoculazione del siero i bambini dai cinque anni in su. Tutto questo mentre in Italia la Banda del Siero, guidata da Speranza, Sileri, Zampa e Ricciardi spinge il governo dei malfattori a prorogare a tempo indefinito l’osceno Green Pass; con i grandi giornali e le televisioni totalmente indifferenti alle rivelazioni (le pagine sugli effetti avversi della Pfizer) che provengono dagli Stati Uniti. Un vero gruppo di malfattori. Il tutto con il tacito assenso e la complicità di chi dovrebbe difendere la Costituzione. Buona lettura.

Il chirurgo generale della Florida, il Dr. Joseph Ladapo, lunedì ha detto che emetterà un documento guida che raccomanda formalmente contro i vaccini COVID-19 per i bambini sani, rendendo la Florida il primo stato a rompere con la guida ufficiale dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Il CDC raccomanda a tutti i bambini sopra i 5 anni di prendere il vaccino. Uno studio pubblicato il mese scorso ha scoperto che il vaccino COVID della Pfizer era efficace solo al 12% contro l’Omicron nei bambini dai 5 agli 11 anni.

Ladapo ha fatto l’annuncio in una tavola rotonda, ospitata dal governatore Ron DeSantis, con medici e altri esperti medici che hanno criticato le politiche del CDC e del governo, compresi l’obbligo delle mascherine e i blocchi, che hanno detto essere inefficaci e dannosi.

Ladapo e DeSantis hanno detto che la nuova guida aveva a che fare con le domande persistenti sui potenziali rischi per la salute dei vaccini per i giovani.

Il Dr. Robert Malone, un esperto di tecnologia mRNA e critico esplicito dei vaccini Pfizer e Moderna COVID, ha parlato durante la tavola rotonda di 90 minuti, affermando: “Non c’è alcuna giustificazione per rendere obbligatori i vaccini per i bambini, punto e basta”.

Malone ha aggiunto:

“Siamo fermamente convinti che se c’è un rischio, ci deve essere una scelta. Per quanto ci riguarda, non c’è alcuna emergenza medica ora, e quindi non c’è alcuna giustificazione per la dichiarazione di emergenza medica e la sospensione dei diritti che si è verificata con quel ripristino dell’emergenza medica da parte del ramo esecutivo”.

Il dottor Martin Kulldorff, direttore scientifico del Brownstone Institute, ha detto ai relatori che per i bambini che non hanno avuto il COVID, non sappiamo fino a che punto il vaccino aiuta contro la morte e le malattie gravi.

Kulldorff ha detto:

“In questo momento negli Stati Uniti, l’onda Omicron sta scendendo. In questo momento penso che i benefici di vaccinare i bambini siano molto piccoli. Sappiamo che c’è un rischio di miocardite per i ragazzi e gli uomini giovani, ma anche per le ragazze. Potrebbero esserci altre reazioni avverse che ancora non conosciamo.

“Quindi, per i bambini, i benefici che conosciamo sono, nel migliore dei casi, molto piccoli e non sappiamo quale sia il rapporto rischio-beneficio. Penso che in queste circostanze, non sia etico rendere obbligatorie le vaccinazioni per i bambini”.

Il dottor Jay Bhattacharya, uno degli autori della Dichiarazione di Great Barrington, ha affrontato le politiche di chiusura del COVID, dicendo ai partecipanti alla tavola rotonda:

“Le chiusure sono state un enorme errore catastrofico che non dovrebbe mai essere ripetuto. Quando pensiamo alle chiusure, dovremmo indietreggiare con orrore perché le politiche che abbiamo seguito hanno violato non solo l’etica medica, ma hanno anche distrutto la capacità degli scienziati di discutere apertamente tra loro di fatti e prove”.

Anche la dottoressa Tracy Beth Høeg, M.D., Ph.D., ha parlato contro le restrizioni e i mandati COVID:

“Abbiamo davvero avuto un’inversione del principio di precauzione. Penso che sia un grande tema perché si riferisce alla chiusura delle scuole, alle serrate e alle maschere. Sappiamo che le mascherine interferiscono con la comunicazione e ai bambini non piace indossarle. I bambini con problemi di udito e altri problemi hanno difficoltà a indossare le maschere. E li costringiamo a farlo solo perché abbiamo questa idea che faranno qualcosa di buono. In realtà non abbiamo nessuna prova di alta qualità che dimostri che è così”.

Tra gli altri relatori della tavola rotonda c’erano: Shveta Raju, M.D., MBA; Dr. Joseph Fraiman; e Dr. Sunetra Gupta.

