Sondaggio Israele: 66% di Inoculati Ha Reazioni Avverse. Washington Standard.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la guerra in Ucraina non ci faccia perdere di vista quello che sta accadendo nel campo del siero genico, e delle sue conseguenze. Il Washington Standard riporta dati estremamente interessanti di ciò che accade nel Paese fra i più vaccinati al mondo, Israele. Ecco l’articolo, nella mia traduzione. E intanto da noi i vari piazzisti del siero – il pensiero corre per esempio a Walter Ricciardi di cui si sanno i conflitti di interesse in relazione alle aziende farmaceutiche – parlano di quarte dosi e di richiami annuali come se nulla fosse…Buona lettura.

§§§

Quasi il 66% degli intervistati in un sondaggio in Israele ha dichiarato di aver subito reazioni avverse all’iniezione di richiamo COVID-19. Quasi la metà di quelli con reazioni avverse ha riferito di aver avuto difficoltà a svolgere le attività quotidiane come risultato.

Le iniezioni di mRNA COVID-19 non sono legalmente dei vaccini

I risultati del recente sondaggio sono stati pubblicati dal Ministero della Salute israeliano all’inizio di febbraio e analizzati in un articolo pubblicato sul quotidiano israeliano Davar. Essi rivelano la vasta portata degli effetti collaterali causati dal richiamo, tra cui un alto tasso di irregolarità mestruali tra le donne.

“Gli effetti collaterali più comuni tra le donne erano le irregolarità mestruali”, riporta LifeSiteNews. “I sintomi più segnalati erano ritardi nelle mestruazioni (37,8%), aumento del sanguinamento mestruale (31,1%), mestruazioni premature (28,9%), maggiore durata del sanguinamento (26,7%) e forti dolori mestruali (20%)”.

Secondo LifeSiteNews, Israele è stato uno dei primi paesi al mondo a lanciare una campagna nazionale di vaccinazione di richiamo, iniziata nell’agosto dello scorso anno. Ciononostante, le cosiddette infezioni “breakthrough” hanno continuato a verificarsi tra coloro che hanno ricevuto i richiami.

La campagna di vaccinazione di massa di Israele è già stata un enorme fallimento in molteplici modi.

Il programma di vaccinazione di Israele sta fallendo: 6 mesi di nuovi casi

Sappiamo che stanno mentendo e sappiamo che questo vaccino fa parte dell’agenda, altrimenti non lo spingerebbero fino a questo punto.

Nonostante abbia uno stato di polizia autoritario che richiede praticamente a tutti i cittadini di farsi “vaccinare” per vivere, l’attuale stato di salute pubblica di Israele è desolante, almeno per quanto riguarda i risultati “positivi” dei test. Ora le morti e i ricoveri e i casi sono alle stelle soprattutto da quando il paese ha iniziato a implementare la terza dose di queste iniezioni.

Entro la prima settimana della campagna di richiamo, l’emittente israeliana The Times of Israel ha riferito che 14 israeliani che hanno ricevuto una terza dose “di richiamo” del vaccino Pfizer sono risultati positivi al COVID. Un’analisi di marzo nel paese ha anche rivelato tassi drammatici di decessi legati al vaccino nel paese.

I dati vengono rilasciati silenziosamente e lentamente ora che la popolazione è distratta dall'”invasione” russa dell’Ucraina. Mentre creano con cura la narrazione ufficiale per quella crisi, quella che hanno eretto intorno al COVID-19 si sta rapidamente sgretolando.

Il Regno Unito ha tranquillamente rilasciato i dati che mostrano che su 10 morti COVID nove sono vaccinati.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: israele, vaccino, washington standard



Categoria: covid