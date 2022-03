Mons. Paglia: il conflitto va chiuso. Subito. La guerra è sempre follia.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione questa dichiarazione di mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, sul conflitto russo-ucraino. Una riflessione più ampia sarà pubblicata domani da Il Riformista. Buona lettura.

§§§

Mons. Paglia. Il conflitto va chiuso. La guerra è sempre follia.

Il conflitto in atto in Europa va chiuso. Subito. Immediatamente. È un’esigenza etica, umana, storica, strategica. Dobbiamo porci anche una domanda fondamentale: l’Occidente sta cadendo forse in una trappola? L’interrogativo è legittimo perché è il momento di chiederci chi vuole davvero il conflitto, se non sia in atto un tentativo davvero diabolico di assuefazione alla guerra, per estenderne la portata e farla diventare davvero una guerra mondiale. E, purtroppo, qualcuno inizia a parlarne in maniera esplicita. Non dobbiamo allora tirare rapidamente e saggiamente il freno? Subito e costi quel che costi? Ad esempio, a costo di interrompere drasticamente le forniture di energia con le conseguenti ridistribuzioni che questo implica. Ma non c’è alcun dubbio che meglio tremare per il freddo che tremare per la guerra. Papa Francesco è da tempo che ci avverte: stiamo vivendo una terza guerra mondiale “a pezzi”. Quante sono le guerre già in atto nei diversi scenari geopolitici! Per ora sono scenari lontani dall’Occidente, in Africa o in Medio Oriente o in Asia, ora dentro la nostra stessa realtà, nei paesi vicini. Il rischio di venirne travolti è altissimo. Siamo sull’orlo dell’abisso. Non possiamo essere insipienti!

(…)

Certamente in questo scenario drammatico dobbiamo rinforzare gli sforzi della diplomazia. E ben vengano i colloqui di pace e gli incontri diretti tra gli interlocutori, come ad esempio l’annunciato vertice tra i due ministri degli esteri russo e ucraino previsto in settimana. Ma non basta. L’Occidente non deve scivolare nella logica del conflitto, nell’assuefazione che porta dritti verso una guerra globale e lo scontro di civiltà. Non c’è e non deve esserci uno scontro di civiltà per il puro e semplice motivo che la comunità umana è una ed una sola soltanto, pur nella diversità. Siamo una sola umanità, una sola famiglia umana, ed il dovere è la convivenza pacifica e civile tra tutti noi, per risolvere le differenze sociali, economiche, culturali; non dobbiamo ampliarle, non dobbiamo aumentarle.

(…)

Purtroppo le Chiese cristiane in questa parte dell’Europa sono divise. Un grande Patriarca del Novecento, Atenagora, diceva: “Chiese sorelle, popoli fratelli”. E, ovviamente, aggiungo io: “Chiese divise, popoli divisi”. Se la voce del Papa continua a levarsi per gridare pace, per implorare che si fermino le guerre – tutte le guerre – e per avvertire che siamo davvero sull’orlo della catastrofe, dobbiamo ascoltare e tornare al Vangelo perché ci racconta una vicenda attuale. Gesù ha superato le prove (le tentazioni, di cui parlava il Vangelo di domenica scorsa) rifiutando di soggiacere alla logica del male per seguire la “forza debole” ma potente della parola, quella della pace. In seguito, fermò la mano del discepolo che con la spada voleva opporsi al suo arresto, accettando di morire ingiustamente. E da lì è partita la rivoluzione cristiana che ha cambiato per sempre il nostro mondo. Lo ha già fatto una volta, dobbiamo farlo ora, adesso, per sconfiggere questa nuova follia. E la guerra è sempre una follia, senza giustificazioni, senza futuro. Dobbiamo costruire il futuro, non distruggerlo sul nascere.

Città del Vaticano, 8 marzo 2022

§§§

