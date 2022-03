Memorie di un Ingegnere Novantenne. Che Dice “No” alla Guerra.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’ing. Zerbini ci offre oggi il suo ricordo della guerra; e non credo sia possibile non condividere il suo “No” forte e chiaro. E come ben sapete voi che leggete Stilum, sapete che sin dall’inizio di questa tragedia la nostra minuscola voce si è unita a quella di tanti altri per chiedere che le armi tacciano. Speriamo che ciò accada presto.

§§§

No alla guerra.

Mi scuso con i lettori . Non ho la penna poetica, leggiadra ed eterea di Benedetta de Vito e nemmeno quella professorale di un Gotti Tedeschi. Scrivo rudemente da pensionato ex lavoratore ( anche se in realtà con tanti altri ex) . Scrivo da sopravvissuto alla seconda guerra mondiale .

Anzitutto sono sopravvissuto a due bombardamenti devastanti di quella che allora era la mia città (Brescia) e ad un rastrellamento antipartigiano congiunto tedesco-italiano. E sono anche sopravvissuto al freddo, alla fame, all’oscuramento, al coprifuoco. Certo, io non sono ebreo, non sono un sopravvissuto alla Shoah e ai campi di sterminio, quindi non merito di diventare senatore a vita o di essere intervistato dai telegiornali, ma non ci terrei nemmeno. Quello che vorrei è che chi è più giovane di me si renda conto di che cosa sia una dittatura e di che cosa sia una guerra mondiale.

Il 13 luglio 1944 nel giro di 24 ore Brescia subì due bombardamenti aerei anglo americani, allora alleati dell’Unione Sovietica per annientare l’Italia Fascista e la Germania Nazista. Ci furono 200 morti . Così ne fece memoria il Giornale di Brescia:

Duecento morti. Il bombardamento più cruento della storia di Brescia avvenne il 13 luglio 1944. Centinaia le abitazioni distrutte o danneggiate. Venne colpito il centro della città, la zona industriale, la stazione ferroviaria. Dalle 1,49 alle 1,59, con un primo raid notturno, vennero sganciate decine di bombe. Furono raggiunti i principali stabilimenti impegnati nelle produzioni di armamenti: Breda, Togni e Tempini. Alle 11 della mattina successiva nuovo attacco con cinque formazioni di aerei che scatenarono il loro potenziale sull’area compresa tra il Castello e la Ferrovia. Le bombe lesionarono anche il cimitero Vantiniano, la cupola del Duomo e la biblioteca Queriniana che perse migliaia di volumi.

“Di qui sono passati i liberatori” scrisse una mano ignota su una casa distrutta in pieno centro.

Io avevo 14 anni. Dopo le ore terribili trascorse in rifugio tornai con i miei genitori a casa e la trovammo semidistrutta. Vetri sfondati, un inizio di incendio in soffitta, il plafone della mia cameretta crollato (tra l’altro danneggiando un pianoforte di proprietà di ebrei che prima di fuggire ci avevano affidato in custodia parte dei loro beni) . Vicino alla mia abitazione c’era una tipografia in fiamme e per tutta la notte mi prodigai con secchi d’acqua a dare una mano a spegnere l’incendio. La mia cameretta non era una cameretta come quella che hanno i ragazzi di oggi. I mobili erano stati trasferiti da un amico di mio padre in campagna e io ho dormito per cinque anni in una branda di tipo militare col materasso di crine.

I vetri rotti non poterono essere sostituiti con vetri nuovi perché il vetraio ne era completamente sprovvisto. Al loro posto furono usate lastre di faesite nelle quali furono inserite piccole finestrelle trasparenti realizzate con vetro ricuperato dai quadri. E così rimasero fino alla fine della guerra.

Bene quanto sopra è un piccolo flash perché la guerra è durata 5 anni.

Iniziò, per noi, il 10 giugno 1940 e terminò il 25 aprile 1945.

Per fortuna mio padre (classe 1890) tenente di complemento di fanteria “Lupi di Toscana” non fu richiamato. Ricordo però che la sera del 10 giugno 1940 (avevo 10 anni) lo attesi con ansia di ritorno dall’ufficio e lo abbracciai dicendogli :- babbo (allora non si diceva papà, era proibito perché era un francesismo!) è scoppiata la guerra! Ti richiameranno? – La cosa mi terrorizzava perché già ne avevo sofferta l’assenza per due mesi quando all’età di 48 anni era stato richiamato per un periodo di aggiornamento e di addestramento.

La propaganda di regime continuava a sfornare bollettini di guerra pieni di tronfio ottimismo ma la gente sapeva come andavano le cose .

“Qui New York, vi parla Ruggero Orlando” era la voce segreta e proibita che ci informava di come andavano le cose. E mentre la radio di regime ci diceva : – Marsa Matrouh rasa al suolo – i nostri soldati morivano come mosche su tutti i fronti. Dopo la catastrofica campagna di Grecia, ci fu la campagna di Russia. L’ARMIR fu decimata dall’inverno russo . Ci furono atti di grande eroismo come la carica del Savoia Cavalleria al comando del Colonnello Bettoni, ma ci fu anche la tragedia della grande ritirata con la perdita dell’intera divisione degli alpini della Julia .

E noi a casa, a piangere i nostri morti, col gas e l’energia elettrica razionati come il pane del resto. Code interminabili persino per comprare il ghiaccio.

Adesso i ragazzi a 13 anni si fanno regalare il motorino. Io a 13 anni facevo 50 chilometri, da solo, in bicicletta, per andare a comprare pochi chili di farina, qualche uovo e un po’ di burro. E poi a casa, mentre i miei erano al lavoro, facevo il pane proibito, cuocendolo in un forno a segatura di legno.

E potrei continuare ma credo sia sufficiente a far capire a chi mi legge e mi sbeffeggia perché dico no alla guerra.

Non ho interessi di parte. Putin, Biden, la Regina Elisabetta, Zelensky, per me son tutti uguali. Ma non lo è la guerra, quando da uno scontro tribale tra etnie diventa una catastrofe mondiale.

§§§

