Boccacci, Russo, la Guerra. La Visione di un’Anima Mistica.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Rosanna Boccacci e Sergio Russo offrono alla nostra attenzione un reportage molto particolare, cioè le visioni di un’anima mistica con cui sono in contatto. Lo portiamo alla vostra attenzione, lasciando a ciascuno di giudicare quanto e se condividerne le valutazioni. Buona lettura.

§§§

REPORTAGE SUL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO

DA UN “CORRISPONDENTE” INUSUALE:

VISTO CON GLI OCCHI DEL SOPRANNATURALE

E PROFONDAMENTE RADICATO NELLA TEOLOGIA DELLA STORIA (Prima Parte)

Abbiamo scritto molteplici articoli, sui temi più disparati, ma comunque tutti legati a tematiche di attualità contemporanea, cercando sovente di trovarne corrispondenza con le grandi profezie, sia in quelle propriamente mariane che nei mistici cattolici, siano essi più o meno conosciuti dal vasto pubblico…

E, generalmente parlando, abbiamo trovato quasi sempre una corrispondenza di vedute tra gli affezionati lettori di Stilum Curiae, essendo questi, in gran maggioranza, molto ben informati e desiderosi di documentarsi su temi quali la pseudo-pandemia, sull’odierna situazione ecclesiale, e via discorrendo.

Oggigiorno invece, a proposito del conflitto russo-ucraino, alcuni di coloro che quantomeno ci appoggiavano, tutto sommato, riguardo ai suddetti temi, li vediamo ora come “vacillare” e, alla fin fine, di fatto assecondare la vulgata predominante, che ha trovato in ciò una ghiotta occasione per proclamare un’altra “emergenza” – la quale è “riuscita” a spodestare in poche ore, da che ebbe inizio, quell’incessante martellamento, monotematico ed ossessivo, su pandemia, vaccini e greenpass – poiché infatti non si parla di altro sui mezzi di distrazione, pardon, di informazione di massa e (guarda caso!) se ne parla soltanto ed unicamente in una sola prospettiva: quella che ha deciso debba essere il pensiero unico dominante (e guai a chi osi sollevare timidamente qualche lecito “dubbio”: vedi il caso del corrispondente Rai da Mosca, Marc Innaro…).

Una vecchia storia, voi ci direte… senza dubbio, vi rispondiamo!

Ed è proprio per tali ragioni che oggi vogliamo proporvi una voce “autorevole” (autorevole ovviamente lo è per noi, che l’abbiamo “testata” e meditata in molteplici occasioni): ed è un commento questo, davvero al di sopra delle parti!

Chi scrive è un’anima mistica, che ci tiene a restare nell’anonimato, ed ecco quindi il testo in questione:

«Carissimi, solo una breve parola di luce…

L’attuale lotta è tra le tenebre della menzogna e la mano forte della luce, che contiene la giustizia, di cui gli uomini hanno paura ed orrore!

Come Caino può accusare la pietra di aver colpito Abele e averlo ucciso?

I Re dell’Occidente che si sono vestiti di falsa bontà e giustizia, che hanno liberato popoli per schiavizzarli ai loro ordini e alle loro orge di potere, per cui la vendita di carne e sangue umano, per secoli ha riempito gli altari sudici dei loro sacrifici satanici per ottenere potere, ora si innalzano gridando scandalo verso un Re che si è scosso dal suo trono per compiere un atto di difesa, la quale può anche prevedere guerra… ma mai Israele stesso smise di difendersi!

La Croce guarda all’Est non perché siano santi, ma perché il Re del Nord ha impugnato la spada della difesa con verità, e questa vuole essere infangata da chi ha, negli ultimi 70 anni, coperto metà del mondo con il sangue degli innocenti vinti e venduti…

Il frutto del brutale comunismo è stato creato e gestito dai soldi e dalle menti dei kazari ebrei sionisti talmudici, che erano negli Stati Uniti, allo stesso modo come dai massoni fu creata la rivoluzione francese, e così tutte le sommosse europee dell’Ottocento, le guerre mondiali, il tempo del terrore di Stalin, e la maggior parte dei componenti del suo governo erano ebrei…

Oggi continuano a calpestare la verità, poiché l’80% dei popoli non conosce la storia VERA, non quella però scritta sui libri dei governanti…

La guerra è una grandissima sofferenza, ma poteva essere evitata con umiltà e buona volontà, cosa che i Dieci Re non hanno voluto fare…

Dio si servì del grande Ciro per fermare i Babilonesi e, al medesimo modo, userà chi Egli vorrà, per fermare le tenebre!»

Che dire? Anche noi citeremo quella famosa frase del Poeta: «Ai posteri l’ardua sentenza!».

Rosanna Maria Boccacci e Sergio Russo

1/2 (continua)

§§§

