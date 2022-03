Ancora Fatima, Ora. Il Significato Vero della Penitenza.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione questa riflessione spirituale che ci ha inviato un amico fedele del nostro sito. Buona lettura, e meditazione.

§§§

ANCORA FATIMA, ORA.

E’ sensato vivere per fare penitenza? La penitenza può essere la condizione del vivere? La nascita su questa terra non sarebbe una disgrazia? Un Dio-Amore che incute terrore e spinge all’autoflagellazione che amore è? L’esame di coscienza deve per forza accompagnarsi alla penitenza e dalla paura dell’inferno sperando che Dio non infligga la sua punizione? Sono le domande di chi non trova affatto attuale e ricevibile uno dei moniti di Fatima: “penitenza, penitenza, penitenza”.

Una forma di penitenza è quella di non potersi recare a compiere il proprio amato lavoro a causa di un dispositivo di legge. Altri stanno lasciando le proprie case bombardate, altri ancora le lasciano per combattere. C’è chi esce di casa per andare in ospedale e chi in casa ci resta malato. Amori traditi, progetti sfumati, errori pagati carissimo: tutte sofferenze tra le quali alcune oggettivamente più pesanti della mia. Esistenzialmente sono tutte spiacevoli situazioni di dolore, ma non è affatto scontato il viverle come penitenza.

Il messaggio di Fatima disturba e non incontra il favore anche di molti cattolici. Tuttavia adesso che la Russia è sulle prime pagine, può stimolare la riflessione di chi a Fatima crede, ma tende a sottovalutarne l’attualità e il peso di quell’insistere sulla penitenza.

Dolore, morte e calamità purtroppo ci sono e conseguono alla ribellione ad un ordine creato perfetto da Dio. Dio li registra e li permette non per compiacersi delle sofferenze delle vittime, ma perché ha rivelato in tutta l’esperienza biblica, e massimamente in Cristo, di saperli usare contro l’artefice ribelle (il diavolo) che li ha voluti. Sono cioè strumenti di redenzione, definiti castighi nell’accezione “castum agere”, per la purificazione.

Purtroppo in questi passaggi calamitosi anche gli innocenti diventano protagonisti del dolore causato dal male: è il mistero che rimanda a Gesù innocente che nel Getsemani accetta di bere l’amaro calice. E’ un mistero e non lo si può esaurire scrivendo una riflessione. Però non si può nemmeno dire che non vi sia una risposta cristiana al tema del dolore innocente, visto che il mistero della croce è proprio quello.

Il mondo prende in giro come sciocco chi, riconoscendo a Dio ogni potere, arriva a offrire quest’obbedienza. I falsi profeti, cioè le ragioni anticristiche, negano valore all’espiazione e alla penitenza. Negano l’essere Ostia (vittima) di Cristo vero uomo e vero Dio, agnello immolato, per riparare e ricapitolare in sé la creazione. Nel mainstream culturale si moltiplicano le false ragioni per eliminare il concetto stesso di valore della sofferenza e quindi di farne occasione di penitenza. Parimenti si elimina il concetto di peccato, perdendo così la nozione di giustizia come l’ordine che orienta la creatura a Dio, obbediente alla Sua Volontà.

La vittoria gloriosa di Nostro Signore è sancita dalla resurrezione, che non ci sarebbe stata senza la croce. Il mistero di poter ribaltare a vantaggio della salvezza e del paradiso gli stessi strumenti del male, unendoli alla passione di Cristo, funziona da quando ne beneficiò uno dei due condannati con Gesù sul Calvario.

La penitenza da vivere e accettare consiste nell’offrire la sofferenza in espiazione dei miei peccati (da riconoscere per pentirsene) e di quelli commessi dal prossimo. Stare presso la croce è quello stare lì, dando un senso e un fine soprannaturale alla condizione penitenziale. E’ un modo di recuperare un tesoro rubato alla pratica cristiana e rubato all’umanità, che perciò pende pericolosamente verso l’ingiustizia.

Adesso viene il bello: è un triste cilicio fatto di lacrime amare? Oppure apre alla gioia piena del vangelo? Lasciamo rispondere Fatima: la visione dell’inferno e delle anime dei peccatori che vi precipitano è accompagnata da un rimedio per salvarle: la devozione al cuore immacolato di Maria.

A quel cuore andrà consacrata la Russia. Giovanni Paolo II vi provvide nel 1984. Perché proprio la Russia? Quella terra fu profondamente cristiana, ma dal 1917 (l’anno delle apparizioni di Fatima) diventò ateo-materialista e dal 1922 si chiamò URSS fino al crollo di quel sistema nel 1989 (ufficialmente la denominazione URSS si spense nel 1991). Nei confini di quell’immenso territorio, tutto restò programmaticamente fondato sull’ideologia marxista, propagandola nel mondo.

Le Repubbliche ex sovietiche in seguito staccatesi dalla Russia coprono aree vastissime. Chiunque osservi una carta geografica capisce subito, guardando l’Ucraina e il Kazakistan, quanto possano essere risultate sgradite e ostili le manovre dei soliti noti per indirizzare in chiave anti-russa quelle vastissime nazioni. Alzando lo sguardo sopra le questioni strategiche, culturali, economiche e militari, è un mistero e una consolazione constatare come la fede cristiana sia diffusa dopo settant’anni di lavaggio del cervello e gli inevitabili strascichi nel trentennio a seguire.

Dal 1992 la Russia ha smesso di essere URSS, ma nel mondo le idee dell’URSS sono rimaste, anzi si sono diabolicamente riciclate, nelle mani non più della classe operaia, ma comunque come strumento della lotta di classe dei più ricchi e ideologizzati, capaci di spingere l’economia (strutture e sovrastrutture) nella direzione a loro gradita, manipolando proprio il capitale. I centri globali del potere hanno arruolato la Cina, l’erede ufficiale del comunismo reale, per far lavorare là le manifatture con manodopera con minori diritti, troppo costosi là dove le lotte e i parlamenti ne avevano garantiti a tutti.

Di paradosso in paradosso, le popolazioni delle cosiddette libere democrazie sono diventate vieppiù atee e in molti casi pagane. Non a caso: ogni forma di cultura e intrattenimento, al soldo dello stesso capitale, ha contribuito a istruire le menti in quella direzione. La “Russia” ha così sparso i suoi errori, negli stessi anni in cui in Russia riemergeva quasi inspiegabilmente una fede di popolo. Oggi il capitale della classe al potere, gli “operai del MEF” con tutto l’apparatnik trova nella Russia (che è tutt’altro dall’URSS) un gigantesco sassolino nell’ingranaggio dei suoi desiderata transumani. Paradosso dei paradossi, la Cina è dalla parte della Russia e con lei anche l’India degli induisti/buddisti e non poche nazioni arabe/mussulmane… I segni dei tempi…

Il terzo segreto di Fatima non si è chiuso con l’attentato a Giovanni Paolo II, ma è iniziato da lì, dalla consacrazione che quel Papa, miracolosamente scampato agli spari ravvicinati di un killer professionista, fece il 25 marzo del 1984. Per la Chiesa cattolica nel frattempo il disastro interno è spaventoso. Nel 2010 a Fatima il Papa ammoniva chi pensava finito il tempo del messaggio di Fatima. Dal 2013 abbiamo capito di più; e altro ancora sicuramente capiremo presto.

Il messaggio di Fatima prevede delle condizioni, rispetto alle quali gli avvenimenti prendono una piega o l’altra. L’angelo dalla spada fiammeggiante ripete tre volte “penitenza” indicando la terra con la mano destra. Accanto a lui la Madonna, con un messaggio questa volta definitivo e incondizionato: “alla fine il mio Cuore Immacolato trionferà”. Ossia: prima, se non mi date ascolto, succederà di tutto. Alla fine si sa chi vincerà. Potete esserci.

Lo splendore della Madre di Dio è accanto all’angelo che chiede penitenza. Oggi la minaccia di incenerire il mondo non viene solo dal cosmo, ma dalle armi di cui l’uomo dispone. La Madre di Dio si pone come antidoto se ci sarà la devozione al suo cuore immacolato e trionfante. Resta comunque l’appello alla penitenza mentre la visione descrive una montagna ripida, la grande città mezza in rovina e la grande croce, con i martiri.

Quale è la méta del vivere e della fede? La méta delle anime? La salvezza eterna. Il Paradiso. Il mezzo proposto è la devozione al cuore immacolato di Maria.

Ci sono quattro cose da capire bene: la devozione, il cuore di Maria, la sua immacolatezza, la penitenza.

La devozione possiamo comprenderla leggendo Filotea di S. Francesco di Sales. La devozione non è semplicemente una pratica, ma è quello che distingue lo struzzo (che non vola), dalla gallina (che vola raramente, in modo goffo e in orizzontale) e dall’aquila (che vola sempre in alto, con eleganza). Detto altrimenti, la devozione è fiamma di quel fuoco che è la carità. La devozione porta il dovere o lo sforzo a librarsi nell’amore. Lo fa fare con prontezza, frequentemente, con grazia, bellezza e cura.

Il cuore è il centro dell’esperienza umana: la ragione, la volontà, la memoria, la sensibilità, il carattere.

Un cuore immacolato è privo di macchia. Un cuore puro è beato e vede Dio. E’ tutto orientato a Lui. C’è una perfetta unità interiore che vede la persona, corpo e anima, indivisi, interiormente pacificati. E’ chiaro allora perché il trionfo avverrà con quella devozione? Con quel centro che ci raccoglie e non ci divide?

Si capisce che non siamo pronti. La penitenza ci fa fare pulizia. Non è questione di cilicio. E’ ben altro. E’ fare comunione con Dio, il tendere a Lui, il desiderare questo cammino di santità disposti a portare la croce.

In questo percorso la Madre di Dio arriva a essere in comunione di grazia sotto la croce del Figlio, Cristo Re. Su un grande dipinto all’interno di un santuario c’è una bella preghiera antica che recita così: O passionis mutuae, alterna cordis vulnera, in matris proles condolet, in prole mater deficit (tradotto liberamente in “vicendevole passione, alterne ferite del cuore, nella madre prova dolore il figlio, nel figlio viene meno la madre): se non c’è già qui fissato il dogma di Maria corredentrice poco ci manca.

Il segreto di Fatima non dice l’esito ineluttabile e spaventoso di un destino già scritto, ma interpella la libertà dell’uomo perché scelga, sollevandosi dal fatalismo e scuotendosi dalle false sicurezze e dagli inganni dei falsi profeti, mentre incombono gravissimi pericoli che solo un ingenuo ed ebete ottimismo può ignorare.

“Alla fine il mio cuore immacolato trionferà”. Chiaro a chi attende e spera, anche se il modo non necessariamente premierà questa Russia, la Cina, i paesi arabi islamici o l’Occidente che si è paganizzato. E’ certo “quel” trionfo che l’uomo serve per vie misteriose. L’esito della storia può però volgersi in una direzione positiva, mobilitando le alterne vicende verso il bene.

Fatima non ha terminato di riguardarci. Ci aiuti a vivere la Quaresima in vera penitenza.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: FATIMA, russia



Categoria: Generale