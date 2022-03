Nobile. Entrevista a Doug MacGregor sobre la guerra en Ucrania

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, Agostino Nobile – a quien agradecemos de corazón – nos ofrece la traducción de una entrevista que Fox News le realizó a Douglas MacGregor sobre la crisis ucraniana. Buena lectura.

Entrevista al coronel Doug Macgregor sobre el conflicto Rusia-Ucrania

El 2 de marzo, Tucker Carlson, de Fox News, entrevistó a Douglas Macgregor, coronel retirado del ejército estadounidense y funcionario del gobierno, además de autor, consultor y comentarista de televisión.

Carlson constituye una excepción en un mundo de periodistas proclives a la propaganda de los gobiernos que no respetan a sus ciudadanos. Han acallado todas las voces fuera del coro y difunden un odio racista contra cualquiera que intente escuchar la otra campana. La cadena de televisión en inglés RT (Russia Today) ha sido censurada en muchos países occidentales. Mientras todas las cadenas de televisión y los periódicos cantan la misma canción sectaria y facciosa. Exactamente como lo hicieron con el Covid y el suero génico. Si esto es democracia, el ministro Speranza es Papá Noel. Por eso creo que es útil escuchar una voz estadounidense autorizada.

En la traducción informo la entrevista.

CARLSON: Muchas de las informaciones sobre la guerra que ustedes están ingiriendo acríticamente han sido editadas por los monopolios tecnológicos, y sí, por las agencias Intel, en el momento que llegan a sus iPhone. Algunas de estas informaciones, para reiterar, son completamente reales, otras son falsas. Así que la pregunta es: ¿cómo se hace para saber la diferencia? ¿Cómo se sabe cuándo se está manipulando, como ciertamente les ha ocurrido a ustedes? Bueno, en nuestro caso, siempre empezamos con el coronel retirado Doug Macgregor.

A diferencia de muchos de los generales de la televisión que se ven todo el día, Macgregor no está intentando conseguir un puesto en el consejo de administración de Raytheon. A diferencia de muchos de los supuestos periodistas que se ven en la televisión, no está actuando secretamente como un arma antiaérea para Lloyd Austin en el Pentágono. No, Doug Macgregor es un hombre honesto. Así que vamos a empezar esta noche, en lugar de un largo guión, con una conversación con Doug Macgregor sobre lo que está pasando realmente en Ucrania, y nos sentimos honrados de hacerlo.

CARLSON: Entonces la primera pregunta es: ¿en qué punto estamos? Seguimos escuchando estos informes sobre un convoy ruso que entra en la capital, etc., etc. Continuiamo a sentire questi rapporti su un convoglio russo che entra nella capitale, eccetera, eccetera. Pero en el contexto general, ¿dónde está la guerra a partir de esta tarde?

MACGREGOR: Bien, en los primeros cinco días hemos asistido a un movimiento muy lento y metódico de las fuerzas rusas en Ucrania oriental. Esta es Ucrania -la tercera parte de Ucrania, que está en el lado oriental de este río llamado Dnieper. Se mueven lentamente, con cautela. Buscan reducir las pérdidas entre la población civil, buscan dar a cuantas más tropas y fuerzas ucranianas posibles la oportunidad de rendirse, de ceder.

Eso ha terminado, y la fase en la que nos encontramos ahora es que las fuerzas rusas han maniobrado para rodear y cercar a las fuerzas ucranianas restantes y destruirlas, mediante una serie de ataques masivos de artillería con cohetes, ataques aéreos con blindaje ruso y luego, lenta pero seguramente, cerrando la distancia y aniquilando lo que queda.

Este es el principio, francamente, del fin de la resistencia ucraniana.

CARLSON: Entonces lo malo recién ha empezado.

MACGREGOR: Sí.

CARLSON: Ok. Entonces hay una pregunta que no se escucha con frecuencia, pero es esencial para nuestro bienestar en Estados Unidos, para nuestro pensamiento estratégico sobre esto: ¿Cuál es el objetivo de Putin aquí? ¿Cuál es su objetivo?

MACGREGOR: Pienso que Vladimir Putin decidió honrar su palabra de 2007. En ese año, en la conferencia de seguridad de Múnich, dijo: No toleraremos la expansión de la OTAN hasta el punto en que vuestra OTAN, vuestra frontera, toque Rusia, especialmente Ucrania y Georgia. Los vemos esencialmente como caballos de Troya para el poderío militar de la OTAN y la influencia, la subversión, etc., de Estados Unidos.

Luego recurrió en varias oportunidades a reforzar esto una y otra vez, más recientemente con el presidente Biden, con la esperanza de que pudiera evitar tomar medidas para limpiar efectivamente el este de Ucrania de cualquier fuerza de oposición y para poner sus fuerzas en contra de la OTAN, para disuadirnos de cualquier intento ulterior de influir o convertir a Ucrania en una plataforma para la proyección del poder estadounidense y occidental en Rusia.

Ahora, su objetivo, tal como lo vemos, en este momento, es tomar toda la zona del este de Ucrania. Esto está muy claro. Está yendo a rodar hasta ese río, cerca de Kiev, se ha movido efectivamente más allá del río y se está preparando para entrar y capturar esa ciudad por completo.

En ese punto tiene que decidir qué más quiere hacer. No creo que quiera ir más al oeste. Pienso que estaría muy satisfecho de mantener ese punto. Pero querría que lo que surja de esto que llamamos Ucrania, ya sea sólo la parte occidental o incluya parte del este y del oeste de Ucrania, sea neutral, no alineado y preferiblemente amigo de Moscú, lo que aceptará. Cualquier cosa por debajo de eso, su guerra fue una pérdida de tiempo.

CARLSON: ¿Cómo debería responder Estados Unidos en este punto?

MACGREGOR: Bueno, pienso que el presidente Biden y Sullivan, su asesor de seguridad nacional, ya han dado alguna indicación de su voluntad de aceptar algo así. No tendrán otra opción. O lo aceptan o lo ponen en la posición de tener que hacer más de lo que le gustaría, lo que probablemente no sería bueno para la OTAN.

Nadie quiere realmente las fuerzas rusas en su propia frontera, Polonia menos que nadie.

Por eso pienso que Sullivan y Biden dirán esencialmente a Zelensky, si es todavía presidente en ese momento y si está administrando todavía una apariencia de gobierno ucraniano, que en gran parte ha colapsado. y sigue siendo el presidente en ese momento y si sigue dirigiendo una apariencia de gobierno ucraniano, que en gran medida está en colapso ahora. Si todavía está allí, se le dirá que acepte el trato, que se vuelva neutral, porque realmente no hay opción.

CARLSON: Se escuchan elementos en el Congreso de los Estados Unidos, es casi unánime en los medios de comunicación, pidiendo a la administración Biden que implemente una llamada zona de exclusión aérea sobre Ucrania. ¿Cuál sería el efecto de esto?

MACGREGOR: Pues bien, se termina en una guerra con Rusia porque los rusos no permitirán que los aviones occidentales, los aviones estadounidenses, sobrevuelen el campo de batalla en el este de Ucrania bajo ninguna circunstancia.

Y Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, voló a Polonia para impedir que los polacos ofrecieran esencialmente a los ucranianos aviones MiG-29 mejorados y modernizados, permitiendo que sus pilotos vinieran a Polonia y los llevaran a Ucrania. Puso un freno a ello, diciendo que cualquier cosa así podría llevar a la guerra, y la OTAN no irá a la guerra.

Y vea usted, esta es la parte interesante. Ahora, todos hablan de gastar mucho dinero en defensa y mucho dinero en la OTAN. Pero muy pronto la gente empezará a preguntarse por qué. ¿Por qué hacemos esto? Porque es evidente que la OTAN no está en condiciones de combatir, no está en condiciones de desafiar a los rusos.

Por eso pienso que el problema del señor Biden esta noche no es sólo su relato, sino que se va a romper muy rápidamente en los próximos días, cuando se haga evidente que todo este asunto de Ucrania era una fantasía de su parte. Acabará intentando extender cheques que no puede cobrar, porque no podemos permitirnos un potenciamiento militar masivo. No podemos permitirnos el lujo de poner más fuerzas, y si lo intentáramos, sería contraproducente.

Pienso que estamos en una verdadera crisis ahora que nadie ha entendido todavía, y que es la misma OTAN en nuestra posición en el continente europeo, todo esto está ahora en riesgo.

CARLSON: Pienso que a mucha gente le tomó por sorpresa esta invasión. Admito que yo también lo estaba, y no es que, por supuesto, seamos expertos en Europa del Este. Pero el presidente y su equipo llevan semanas diciendo, en efecto, que tenemos todo bajo control. Hemos presionado lo suficiente a los rusos como para que no lo hagan. Esto fue un gran error de cálculo, por supuesto. ¿Cómo hicieron para equivocarse?

MACGREGOR: Hay dos cosas. Pienso que el señor Putin calculó el costo. En otras palabras, no es estúpido. Se sentó con Xi en Pequín y ha quedado muy claro lo que habría de hacer, cuáles eran sus objetivos en Ucrania del este e inicialmente solo en Ucrania del este.

Y pienso que consiguió las condiciones que quería de Xi, de apoyo y asistencia a través de este proceso, porque sabía lo que íbamos a intentar hacerle. Íbamos a intentar destruir a Rusia financieramente, económicamente, de cualquier manera, posible.

CARLSON: Entonces acabamos de crear una verdadera alianza entre Rusia y China o en todo caso ahora hay una en un cierto punto.

MACGREGOR: Por eso los chinos quieren que el señor Putin termine rápidamente. Pero Putin insistió en los primeros cinco días en ralentizar las cosas, porque quería minimizar los daños a las propiedades y quería minimizar la pérdida de vidas humanas, sobre todo en la población que estaba tratando de incorporar a una nueva Ucrania que es rusa. Ahora ha descartado esencialmente todo eso.

CARLSON: En consecuencia, quiero ser absolutamente claro en este punto, porque depende mucho de ello. Muchos de nuestros líderes tienen vínculos con Rusia, se enriquecieron gracias a ella. La familia de Joe Biden, la familia de Nancy Pelosi, quiero decir, elige una, todas lo hicieron.

MACGREGOR: Si.

CARLSON: Putin no habría podido hacer lo que hizo, invadir Ucrania, sin el apoyo de China. Suena como lo que está diciendo.

MACGREGOR: Pienso que eso es absolutamente cierto. Si China no lo tranquilizaba, mantendríamos el rumbo con ustedes. Dudo mucho que lo haga ahora.

CARLSON: Entonces, dado que todos están en modo de indignación moral y gritan la palabra F en Twitter, me pregunto por qué China no está incluida en su indignación.

MACGREGOR: Bueno, esta es una pregunta importante que merece una gran respuesta, pero se la dejare a usted, no voy a entrar en eso esta noche.

CARLSON: Doug Macgregor, un hombre en quien se puede creer. Es una mercadería que escasea en este momento. Lo apreciamos. Gracias a usted.

MACGREGOR: Gracias.

Editado por Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 5 de marzo de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/03/05/nobile-intervista- a-doug-macgregor-sulla-guerra- in-ucraina/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

