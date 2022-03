Defender. Il Siero Pfizer: Scarsa Efficacia sui Bambini. Uno Studio.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra giusto offrire alla vostra attenzione questo articolo apparso su The Defender e redatto dal dott. Madhava Setty, un’analisi di un documento sull’efficacia del siero genico per quanto riguarda i bambini. Buona lettura e condivisione.

Madhava Setty, M.D., senior science editor per The Defender.

L’efficacia del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 contro l’Omicron “è diminuita rapidamente per i bambini, in particolare quelli dai 5 agli 11 anni”, secondo uno studio pubblicato il 28 febbraio.

Gli autori dello studio hanno ancora raccomandato il vaccino per quel gruppo di età, affermando che era protettivo contro la malattia grave. Hanno anche proposto che la dose raccomandata per i bambini dai 5 agli 11 anni fosse troppo piccola, suggerendo che una dose più alta potrebbe risolvere il problema.

Secondo il New York Times, l’autore principale dello studio, il dottor Eli Rosenberg, ha informato il dottor Rochelle Walensky e altri funzionari del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sui dati di New York all’inizio di febbraio.

I funzionari della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti sono venuti a conoscenza dei dati nello stesso periodo.

Alcuni scienziati di queste agenzie hanno poi spinto perché i dati fossero resi pubblici prima di una riunione della FDA, prevista per il 15 febbraio, per rivedere la domanda della Pfizer per l’autorizzazione all’uso di emergenza di un regime di tre dosi del suo vaccino per neonati e bambini dai 6 mesi ai 5 anni.

Ma i risultati dello studio sono stati resi pubblici solo lunedì.

La FDA l’11 febbraio ha bruscamente rinviato la riunione per rivedere la domanda di Pfizer per neonati e bambini, affermando che Pfizer non aveva abbastanza dati sull’efficienza di una terza dose per quel gruppo di età.

In questo articolo, esamino i dati dello studio. Delineo anche quelli che credo siano i difetti nelle conclusioni degli autori che i vaccini prevengono gravi malattie in questo gruppo di età e che aumentare la dose potrebbe essere appropriato.

I ricercatori del New York State Department of Health e della University at Albany School of Public Health hanno esaminato l’efficacia del vaccino Pfizer BioNTech nei bambini dai 5 agli 11 anni e negli adolescenti dai 12 ai 17 dal 13 dicembre 2021 al 30 gennaio 2022. Lo studio è stato reso disponibile su preprint il 28 febbraio.

Lo studio ha esaminato l’incidenza dell’infezione da COVID-19 e i tassi di ospedalizzazione in 365.502 bambini dai 5 agli 11 anni e 852.384 adolescenti dai 12 ai 17 anni, sia nei soggetti completamente vaccinati che in quelli non vaccinati.

Questo studio è importante perché ci sono prove limitate sull’efficacia del vaccino BNT162b2 per i bambini dai 5 agli 11 anni dopo la comparsa di Omicron.

Gli autori hanno riassunto i loro risultati:

“Nell’era Omicron, l’efficacia contro i casi di BNT162b2 è diminuita rapidamente per i bambini, in particolare quelli di 5-11 anni. Tuttavia, la vaccinazione dei bambini 5-11 anni era protettiva contro la malattia grave ed è raccomandata”.

Guardiamo i dati nel grafico qui sotto.

Ospedalizzazioni per stato di vaccinazione

Evidenziata in rosso è la sorprendentemente bassa efficacia del vaccino (VE) nel prevenire l’infezione da COVID nel gruppo di età più giovane durante l’ultima settimana di osservazione. Durante il periodo di tempo indicato nel grafico, il VE era solo del 12%.

Il tasso di nuovi casi di COVID nel gruppo non vaccinato è stato di 70 per 100.000 bambini a settimana rispetto a 62 per 100.000 a settimana.

Questo significa che 12.500 bambini dovrebbero essere vaccinati per prevenire una singola infezione non grave di COVID-19.

La stessa colonna di dati dimostra anche una ripida tendenza al ribasso per tutta la finestra temporale considerata. L’efficacia del vaccino non è solo insignificante, ma sta peggiorando.

Questo è in contrasto con la coorte più anziana, età 12-17, che ha goduto di un VE del 51% durante la stessa settimana.

L’efficacia del vaccino nel prevenire l’ospedalizzazione è anche marginale nel migliore dei casi

Anche se gli autori del documento concludono che “la vaccinazione dei bambini 5-11 anni era protettiva contro la malattia grave ed è raccomandata”, il VE era ancora solo il 48% nel prevenire l’ospedalizzazione da COVID.

Questo corrisponde a un rapporto di incidenza (IRR) di 1,9. Un IRR di 1,9 indica che una persona non vaccinata ha 1,9 volte il rischio di essere ricoverata rispetto a una persona completamente vaccinata.

Si noti che un VE del 48% nel prevenire l’ospedalizzazione e un abissale 12% nel prevenire l’infezione è al di sotto della stipula per l’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA), che richiede che l’intervento autorizzato abbia un’efficacia del 50%.

D’altra parte, un adolescente non vaccinato nel gruppo di età 12-17 ha 3,7 volte il rischio di essere ricoverato. Questi numeri sono coerenti con i dati riportati dal CDC per questo gruppo di età.

Perché l’efficacia del vaccino è così scarsa nei bambini?

Perché l’efficacia del vaccino è così scarsa nei bambini di New York?

Il tempo mediano dalla vaccinazione nel gruppo 5-11 era di soli 51 giorni rispetto ai 211 giorni del gruppo più anziano, quindi questa differenza non può essere dovuta al declino dell’efficacia.

Entrambi i gruppi sono stati esposti a Omicron, che è ampiamente riconosciuto per eludere l’immunità mediata dal vaccino a tassi maggiori rispetto ai ceppi precedenti.

I booster sono disponibili per gli adolescenti, ma nello studio non sono stati inclusi i ragazzi dai 12 ai 17 anni.

Gli autori suggeriscono che la dose di mRNA nei vaccini formulati per il gruppo più giovane potrebbe essere troppo piccola:

“La constatazione di una VE nettamente inferiore contro l’infezione per i bambini di 11 anni rispetto a quelli di 12 e 13 anni, nonostante la sovrapposizione della fisiologia, suggerisce che una dose inferiore di vaccino può spiegare la VE inferiore di 5-11 anni”.

John Moore, Ph.D., un virologo del Weill Cornell Medical College, ha fatto eco all’ipotesi degli autori:

“L’eclatante differenza tra i bambini di 11 e 12 anni può essere spiegata solo dalla riduzione del dosaggio di tre volte nei bambini più giovani. È altamente improbabile che la differenza di età di un anno renda rilevante qualsiasi altro fattore”.

Moore e gli autori del documento implicano che una dose maggiore di mRNA nella formulazione da 5 a 11 anni risolverebbe il problema.

Queste opinioni si basano sulla VE che è stata calcolata per gruppi di età specifici qui:

Il VE più grande si vede negli adolescenti di 12 anni, apparentemente i più piccoli (per peso corporeo) nella coorte 12-17 ma che ricevono la dose completa di mRNA per adulti. Gli 11enni sono i più grandi nella loro coorte ma ricevono la dose pediatrica.

Se esaminiamo il grafico da vicino, gli undicenni (blu scuro tratteggiato) non hanno la VE più bassa nel gruppo 5-11.

La VE nei bambini di 11 anni supera quella dei bambini di 6, 7, 8 e 10 anni alla fine del periodo di osservazione.

Questa strategia di aumentare la dose è infondata. I bambini di 11 anni non hanno la VE più bassa nel loro gruppo di età. Questo suggerisce che una dose maggiore non sarà necessariamente d’aiuto per loro.

Inoltre, se la dose del vaccino fosse aumentata in tutti i bambini di quella fascia d’età, probabilmente si verificherebbero eventi avversi più frequenti nei bambini più piccoli di quella categoria.

Usare un regime di dosaggio dipendente dal peso per aumentare la VE nei bambini più grandi mentre si attenua il rischio in quelli più piccoli sarebbe più prudente.

Tuttavia, questo non sarebbe pragmatico. I bambini dovrebbero essere pesati accuratamente e una dose appropriata di vaccino dovrebbe essere calcolata in base al loro peso. Queste complessità aggiunte porteranno inevitabilmente a errori di dosaggio.

L’efficacia del vaccino è inferiore nei bambini perché sono già protetti

Il VE è calcolato confrontando il rischio di malattia nei non vaccinati con quello dei vaccinati.

Un esame più attento dei tassi di infezione nei non vaccinati dimostra una chiara differenza tra i due gruppi di età. I bambini non vaccinati nel gruppo di età 5-11 anni hanno sostanzialmente meno rischio di essere infettati rispetto agli adolescenti non vaccinati in ogni settimana di osservazione.

In altre parole, uno dei motivi per cui la VE è così bassa nei bambini è che sono più resistenti all’infezione per cominciare.

Ci sono molteplici ragioni per questo, tra cui l’immunità naturale.

Questa scoperta nei dati di New York riflette la posizione più recente del Joint Committee on Vaccination and Immunisation del Regno Unito:

“Si stima che oltre l’85% di tutti i bambini dai 5 agli 11 anni avranno avuto una precedente infezione da SARS-CoV-2 entro la fine di gennaio 2022, con circa la metà di queste infezioni dovute alla variante Omicron. L’immunità naturale derivante dall’infezione precedente contribuirà alla protezione contro l’infezione futura e la malattia grave”.

Negli Stati Uniti, secondo un rapporto di oggi del Washington Post, “la maggioranza” dei bambini è già stata infettata da COVID.

Un altro recente studio sui bambini dai 3 agli 11 anni ha misurato le risposte delle cellule T specifiche per il picco e ha scoperto che erano due volte più alte degli adulti. Gli autori hanno suggerito che questo è in parte dovuto a preesistenti risposte cross-reattive ai coronavirus stagionali.

Al di là del livello intrinseco di protezione che i bambini non vaccinati già possiedono, i dati dimostrano chiaramente che il tasso di infezione nei bambini vaccinati è già inferiore a quello degli adolescenti vaccinati per la maggior parte delle settimane.

Con i tassi di infezione nei bambini vaccinati già inferiori a quelli degli adolescenti vaccinati, aumentare la dose di mRNA nei più piccoli non è necessario e sicuramente aumenterà il rischio di eventi avversi.

Riassunto

I dati di questo grande gruppo di bambini di New York dimostrano che il vaccino COVID fornisce poca, se non nessuna, protezione dall’infezione da SARS-COV2.

Questo non è sorprendente dato il rapido emergere della variante Omicron.

Questi stessi dati indicano che i bambini non vaccinati sono già protetti dall’infezione, ovviando alla necessità di qualsiasi forma di profilassi in questo gruppo di età. Quindi, qualsiasi proposta di aumentare il dosaggio non solo è inutile, ma invita a un maggiore rischio di danni.

In questo momento solo un quarto dei bambini dai 5 agli 11 anni è stato completamente vaccinato nello Stato di New York.

Con benefici così marginali e in diminuzione, continuare a vaccinare non può essere giustificato.

