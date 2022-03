The Remnant, la Crisi: Rallentate, per Favore. Una Lettera a Soros da Kiev.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrire alla vostra attenzione, nella mia traduzione, questo commento di Michael J. Matt, apparso su The Remnant, insieme alla lettera che Kateryna Smagliy, consigliere e direttore politico del Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina ha scritto nel 2015 per ringraziare George Soros. Sia l’uno che l’altra mi sembrano elementi utili a capire meglio il contesto della crisi attuale. Buona lettura.

§§§

Quando ci siamo opposti all’invasione dell’Iraq sulle pagine di The Remnant circa 20 anni fa, molti dei nostri lettori ci hanno accusato di essere un difensore di Saddam Hussein. La verità è che non pensavo molto a lui, in un modo o nell’altro. Il mio problema con quella farsa era la falsa bandiera issata tutto il giorno, tutta la notte, tutti i giorni, tutte le notti sulla TV americana.

Al suo culmine – e alimentata dalla più avanzata macchina di propaganda nella storia dell’umanità – la campagna di guerra non lasciava praticamente spazio al dissenso. Se non eri d’accordo con la crociata di Bush-Cheney per sradicare l'”asse del male” dalla faccia della terra, eri parte di quell’asse e quindi non meritavi di parlare. Non meritavi nemmeno di respirare, secondo la banda delle patatine fritte della libertà.

Qualcosa di simile sta accadendo ora. Se metti in guardia contro l’escalation dell’attuale conflitto in Europa orientale, puoi aspettarti di essere accusato di essere un ardente apologeta di Vladimir Putin. Diranno che non ti importa delle donne e dei bambini morti. Ti condanneranno come ‘anti-americano’. È veloce, richiede poca riflessione e fa sentire bene. Accende anche i like su Facebook! Non fate errori, questa guerra è guidata dai social media, esattamente come lo era il Covid.

Le stesse persone che ci hanno detto di mascherarci, di seguire la scienza e di vaccinarci, ora ci chiedono di “stare dalla parte dell’Ucraina” anche se nove di noi su dieci non saprebbero trovarla su una mappa e non riconoscerebbero Zelensky da una zebra.

Incredibilmente, molti chiedono ora che gli Stati Uniti impongano una no-fly zone sull’Ucraina, tanto sono traumatizzati dalle immagini di guerra in TV. Certo, la guerra è un inferno; ma se cominciamo a far rispettare la no-fly zone abbattendo i MIG, il mondo intero scenderà nell’inferno in terra.

Non sto difendendo Vladimir Putin, quindi quando dico: Per favore, rallentate!

Ci sono due facce in ogni conflitto, e al momento ne abbiamo solo una. Non sembra strano che nell’era di Internet ci sia un blackout dei media sul lato russo di questo fiasco? Zelensky è là fuori ogni giorno su Fox e CNN a dirci cosa sta succedendo, e Putin tace? Perché?

Il 12 novembre 2015, George Soros è stato premiato dall’allora presidente ucraino, Petro Poroshenko, per aver contribuito alla creazione di una nuova Ucraina democratica ed europea.

La propaganda di guerra è così esagerata ora che molti sono assolutamente convinti che stiamo guardando un Adolf Hitler reincarnato in Russia che cerca di schiacciare il buon re cristiano dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, solo perché è un buon cristiano. Beh, può essere un buon uomo ma non è certamente cristiano. Zelensky è il primo presidente ebreo dell’Ucraina, anche se non è religioso, come lo sono tanti cristiani ed ebrei che hanno sopportato sette decenni sotto il regime sovietico.

Quindi, è importante smettere di immaginare l’Ucraina di oggi sul set de Il violinista sul tetto. È un paese molto progressista, con un governo laico sostenuto da Obama che ha poco a che fare con il vecchio cristianesimo ucraino o con l’ebraismo di Anatevka.

Questo giustifica di per sé l’invasione della Russia? Naturalmente no. Ma può aiutare alcuni a superare certe nozioni provinciali su ciò che riguarda tutto questo.

Per capire il conflitto, dobbiamo capire l’Ucraina moderna e gli uomini che l’hanno costruita. E uno degli uomini che l’hanno costruito è George Soros, il padrino globalista del Nuovo Ordine Mondiale.

Il 12 novembre 2015, Soros ha ricevuto un premio dall’allora presidente dell’Ucraina, Petro Poroshenko. Il premio era in riconoscimento del contributo personale di Soros, e quello della sua International Renaissance Foundation, alla creazione di una “nuova Ucraina democratica ed europea”.

Una volta compresa la componente globalista di tutto questo, forse la nostra comprensione del conflitto diventerà un po’ più sofisticata. Forse potremmo anche aiutare ad abbassare (piuttosto che elevare) la febbre della guerra guidata dai media che fa male a tutti, compresi gli ucraini sul terreno.

Uno di questi ucraini è Kateryna Smagliy, consigliere e direttore politico del Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina. Ha scritto la seguente lettera nel 2015. A mio parere, è più utile a coloro che cercano di capire meglio questo conflitto di quasi tutto ciò che si è visto in TV finora.

La lettera rende abbondantemente chiaro che negli ultimi 20 anni, l’Ucraina è stata “reimmaginata e resettata” secondo la visione globalista. E cosa significa questo? Sembra che stiamo per scoprirlo. Ma non dimentichiamo che nel suo discorso al World Economic Forum 2018 di Davos, George Soros ha detto al mondo che Donald Trump sarebbe “scomparso” nel 2020: “Considero l’amministrazione Trump un pericolo per il mondo. Ma è un fenomeno temporaneo che scomparirà nel 2020”. (RTV “Davos e il complotto per cancellare Trump” https://youtu.be/sb9jRqgDOJ8 )

Soros è stato davvero profetico. E la domanda ora è: si è rivolto a Putin per lo stesso motivo, il presidente russo ha perso interesse nel Nuovo Ordine Mondiale, preferendo invece rendere la sua nazione “di nuovo grande”? Il tempo ce lo dirà.

In ogni caso, rispetto i lettori di questo giornale abbastanza da lasciarli decidere da soli. Se volete che vi si dica come pensare alla crisi ucraina, dovete solo accendere la vostra TV. Se volete trarre le vostre conclusioni, continuate a leggere.

Prega per le famiglie ucraine sul posto, prega per le famiglie russe che saranno devastate dalle sanzioni, e prega per la tua famiglia. Dio sa dove finirà tutto questo, ma a meno che e fino a quando non prevalga il sangue freddo, sembra improbabile che qualcuno di noi venga risparmiato dall’inferno della guerra.

Michael J. Matt

§§§

La lettera di Kateryna Smagliy: “Grazie, George!”

Nel suo saggio del 2011, “La mia filantropia”, George Soros ha descritto il suo approccio alle donazioni benefiche. “Mi piace confrontarmi con la dura realtà, e sono attratto dall’affrontare problemi apparentemente insolubili”, ha scritto. Infatti, è con una determinazione coerente, generosità e fede incrollabile nel potenziale dell’Ucraina che Soros ha stabilito la International Renaissance Foundation (IRF) venticinque anni fa come membro indipendente della sua rete globale Open Society Foundation. È stato il primo passo di quello che si è rivelato essere un lungo e ambizioso viaggio verso una nuova Ucraina.

Dal 1990, nessun altro donatore privato – sia nazionale che internazionale – ha percorso una distanza maggiore per aiutare l’Ucraina a sviluppare un’economia di mercato, un governo responsabile e media indipendenti. La filantropia politica e strategica di Soros è un esempio ispiratore di come la visione di un uomo e l’impegno instancabile verso l’ideale della società aperta possano cambiare la vita di milioni di persone.

Anche la Central European University (CEU), fondata da Soros nel 1990, sta giocando un ruolo importante nel portare la vittoria dell’Ucraina più vicina. Quasi il 50% dei 650 alumni ucraini della CEU servono nel governo, nelle organizzazioni internazionali e nel mondo accademico.

In totale, Soros ha fornito oltre 181 milioni di dollari a sostegno di quasi 17.000 iniziative della società civile in Ucraina che sono state attuate da migliaia di attivisti in tutto il paese. In tempi di caos post-sovietico e di disordini socioeconomici, quando gli ex apparatchik di partito trasformati in uomini d’affari erano impegnati a ridistribuire le ricchezze e le proprietà dello Stato, Soros non ha perso occasione per fornire assistenza alla spina dorsale della società ucraina: insegnanti di scuola, professori universitari e studiosi indipendenti. La sua fondazione ha rapidamente sviluppato una reputazione come un importante centro intellettuale e un laboratorio di innovazione sociale dove nuovi approcci alle molte sfide del paese sono stati sia progettati che testati.

Non ci sono stati solo successi ma anche fallimenti lungo la strada. Dopo la rivoluzione arancione, la società civile ucraina ha erroneamente presunto che non ci sarebbe stato un ritorno all’autoritarismo. Gli attivisti hanno passato troppo tempo a sentirsi esuberanti ed euforici, invece di tenere sotto controllo il governo di Viktor Yushchenko e Yulia Tymoshenko. Alcuni esperti hanno sostenuto che IRF e altre fondazioni erano scollegate dalla realtà e lavoravano solo con una stretta cerchia di “sospetti tradizionali”, o la cosiddetta “ONG-crazia”, i cui leader erano impegnati a fare rete con le ambasciate occidentali piuttosto che impegnarsi con i cittadini.

Quando la storia ha dato all’Ucraina la sua seconda possibilità, non c’era tempo per ripetere gli errori del passato. L’IRF ha dimostrato di essere un decisore flessibile e veloce, in una posizione unica per mediare tra numerosi donatori e gruppi civici all’Euromaidan.

IRF ha anche mobilitato i migliori talenti per sostenere il processo di riforme post-Euromaidan. Soros ha fornito altri 3 milioni di dollari a sostegno di otto gruppi consultivi strategici all’interno del Consiglio Nazionale di Riforma http://reforms.in.ua/ , e i suoi cento esperti hanno redatto ottanta progetti di riforma in materia di istruzione, sanità, deregolamentazione, sicurezza energetica, decentralizzazione, riforma amministrativa e e-governance. Più di trenta di essi sono già stati votati dal parlamento dell’Ucraina.

Inoltre, Soros è diventato uno dei più ardenti sostenitori mondiali della nuova Ucraina. Ha pubblicato prolificamente sulla stampa internazionale, chiedendo un nuovo piano Marshall per l’Ucraina e sollecitando la leadership dell’UE e degli Stati Uniti a “salvare la nuova Ucraina” e a “mantenere vivo lo spirito del Maidan” https://www.opensocietyfoundations.org/voices/keep-spirit-maidan-alive . Ha anche investito un milione di dollari nell’economia dell’Ucraina e ha incoraggiato altri a farlo, nonostante gli alti rischi.

L’Università Centrale Europea (CEU), fondata da Soros nel 1990, sta anche giocando un ruolo importante nel portare la vittoria dell’Ucraina più vicina. Quasi il 50% dei 650 alumni ucraini della CEU servono nel governo, nelle organizzazioni internazionali e nel mondo accademico.

Come astuto uomo d’affari, Soros non guarda mai l’Ucraina attraverso lenti colorate di rosa. Riconosce che a uno sguardo più attento, l’attuale situazione interna non è così promettente come potrebbe sembrare da lontano. La coalizione al potere, sostiene, deve ancora “essere all’altezza delle aspettative del pubblico” e “riaffermare… l’impegno per la nuova Ucraina”.

Eppure Soros è molto ottimista perché l’Ucraina, dice, è “una specie di miracolo… reso possibile da persone disposte a sacrificare la loro vita per il loro paese”. Sulla base della sua fiducia nel futuro dell’Ucraina, si è impegnato il mese scorso a continuare a sostenere l’IRF per un futuro indefinito, anche dopo la sua vita.

E così oggi, quando gli oligarchi ucraini sono ancora impegnati a ridistribuire la ricchezza e a rubare al loro stesso popolo, è giunto il momento di riflettere sulla filantropia di Soros, riconoscere i suoi numerosi e ammirevoli successi, e dire semplicemente “Grazie, George!

Grazie, per la tua continua crociata per il futuro democratico di un paese che non è nemmeno il tuo. Grazie per la tua rassicurante fiducia nell’Ucraina nonostante tutte le probabilità. Grazie per la tua apertura a nuove idee e per averci aperto queste idee.

Grazie, George. Insieme siamo molti!

Questo articolo è apparso originariamente su AtlanticCouncil.org https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/thank-you-george/

Kateryna Smagliy è consigliere e direttore politico del Ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina. Al momento di scrivere questa lettera, era la direttrice dell’ufficio di Kyiv del Kennan Institute.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: remnant, soros, ucraina



Categoria: Generale