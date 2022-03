Zanchetta condenado a cuatro años y seis meses por abusos a seminaristas

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, el tribunal de Orán (Argentina), ha declarado culpable del delito de abusos sexuales al obispo emérito de Orán, monseñor Gustavo Zanchetta, y lo ha condenado a cuatro años y seis meses de prisión.

Según el diario El Tribuno, los jueces a cargo del juicio en la ciudad de Orán, María Laura Toledo Zamora, Raúl Fernando López y Héctor Fabián Fayos, encontraron a Zanchetta culpable del “delito de abuso sexual simple continuado agravado, cometido por un ministro religioso reconocido, contra G.G. y M.C.”.

Los magistrados decidieron la detención inmediata del obispo y que, una vez que la sentencia quede firme, sea registrado “en el Banco de Datos Genéticos”.

La periodista Silvia Noviatsky publicó una foto en Twitter, en la que comenta que “los familiares y amigos de los seminaristas están llorando fuera” del tribunal, porque la sentencia contra Zanchetta “fue muy pequeña para el daño que ha hecho”.

El juicio contra Zanchetta comenzó el 21 de febrero. Zanchetta negó las acusaciones de abuso sexual, pero las víctimas confirmaron sus acusaciones, que incluían propuestas amorosas y el pedido de masajes por parte del prelado.

Monseñor Zanchetta está sometido a un proceso canónico en el Vaticano; en febrero de 2019, la Congregación para los Obispos encargó al arzobispo de Tucumán (Argentina), monseñor Carlos Alberto Sánchez, una investigación preliminar sobre las denuncias contra monseñor Zanchetta, acusado de abusos sexuales y de abuso de poder. El caso pasó después a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la encargada de tratar estos casos.

Para monseñor Zanchetta, que había desaparecido de su diócesis acusando problemas de salud, había sido creado en el Vaticano, en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), un cargo totalmente nuevo, el de consejero, que Zanchetta ocupó hasta octubre de 2021.

En una entrevista concedida a Valentina Alazraki, el pontífice dijo que algunos habían descrito a monseñor Zanchetta como “déspota, prepotente, bueno, la gestión económica de las cosas no está del todo clara, parece, esto no está demostrado. Pero, ciertamente, el clero no se sentía bien tratado por él”, por lo que “como clero presentaron denuncias ante la Nunciatura”.

En este sentido, el Pontífice dijo que había llamado a la Nunciatura y al Nuncio y subrayó que “la denuncia es grave por malos tratos, abuso de poder, podríamos decir, ¿no?”, por lo que envió a monseñor Zanchetta a España “para que le hagan un examen psiquiátrico”. El Papa dijo que “el resultado del examen fue normal” y le aconsejó hacer terapia una vez al mes en Madrid, por lo cual monseñor Zanchetta no regresó a Argentina.

Francisco explicó que después de haber recibido los resultados de la investigación preliminar que se realizó a monseñor Zanchetta en 2019, “vi que era necesario un proceso. Así que lo pasé a la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde están haciendo el proceso”.

Por el momento, el Vaticano no ha revelado si habrá o no una declaración sobre la condena contra monseñor Zanchetta.

Zanchetta, que había trabajado estrechamente con el cardenal Bergoglio cuando éste era presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, había sido uno de los primeros nombramientos episcopales luego de su elevación al trono de Pedro. Dediqué un capítulo a Gustavo Zanchetta y su extraña relación con el pontífice en mi libro Galería Neovaticana.

Publicado originalmente en italiano el 4 de marzo de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/03/04/zanchetta- condannato-a-quattro-anni-e- sei-mesi-per-abuso-su- seminaristi/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

