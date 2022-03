Un Prete in Marcia per Diritti e Libertà Negate. Da Poggibonsi a Monteriggioni.

Carissimi StilumCuriali, continuiamo a seguire il cammino di don Emanuele Personeni, in pellegrinaggio da Bergamo a Roma #camminaeascolta in difesa dei diritti e della libertà basilari – fra cui il lavoro – negate dalle decisioni del governo, anticostituzionali e immotivate. E per consegnare al pontefice regnante una lettera su questi temi. Buona lettura, e incontro con lui, se siete in quelle zone.

TAPPA DI SABATO 5 MARZO da POGGIBONSI a MONTERIGGIONI

A piedi circa km 14

PARTENZA ORE 9

POGGIBONSI (SI) -Parrocchia Santa Maria Assunta

BELLAVISTA (SI) -Parrocchia Nostra Signora di Lourdes

STAGGIA (SI) -Parrocchia di Santa Maria Assunta

CASTELLINA SCALO (SI) -Parrocchia di Cristo Re e Maria Nascente

MONTERIGGIONI (SI) -Parrocchia di Santa Maria Assunta

VANGELO DI SABATO 5 MARZO

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi!». Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C’era una folla numerosa di pubblicani e d’altra gente, che erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori?». Gesù rispose loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano».

Commento

Levi viveva a mille anni luce di distanza dalla comunità religiosa del suo tempo. La ragione é che faceva parte di quella categoria di ebrei che venivano chiamati “pubblicani” perché facevano un mestiere sporco: riscuotevano le tasse per conto dei romani e quindi oltre a maneggiare denaro impuro perché coniato a Roma, usavano chiedere alla gente più del dovuto. Noi non sappiamo se Levi agisse in tal maniera o fosse un pubblicano onesto. Ma bastava svolgere questo mestiere per essere considerati collaborazionisti dei nemici. Immagino che Levi avesse imparato a farsene una ragione. Chissà da quanto tempo aveva messo da parte il desiderio di essere reintegrato nella comunità. Avere esercitato quel mestiere l’aveva reso agli occhi dell’autorità religiosa semplicemente imperdonabile. Dunque non aveva altra scelta che continuare su quella strada. Pensando a lui mi vengono in mente quelli che per scelte personali o per circostanze sfortunate si trovano in condizioni irrimediabilmente compromesse, situazioni da cui non é più possibile tornare indietro. Non sempre infatti la vita permette di rimediare agli errori. E talvolta bastano errori piccolissimi per ritrovarsi a pagare prezzi elevatissimi. Non dipende sempre dall’onestà. Dipende anche dalla fortuna. Ci sono persone che hanno commesso errori gravi nella loro vita ma che grazie all’aiuto di qualcuno, alla comprensione di qualcun altro sono riusciti a rimettersi in carreggiata e a diventare persone migliori, rispettate, e apprezzate. Ce ne sono altre che pur avendo commesso errori di minore entità non hanno avuto fortuna né aiuti. E da lì in poi la loro esistenza é stata una discesa nella spirale del buio, senza possibilità di ritorno. C’é un sacco di gente in giro che a causa di una vita sfortunata o compromessa da scelte sbagliate non si sogna che qualcuno possa degnarli di attenzione e credere nella loro rinascita. Si considerano perduti. Era successo anche a Levi. Poi un giorno é arrivato Gesù e gli ha detto “seguimi”. Forse dovremmo guardarci un pò in giro. Di gente perduta a cui nessuno ha mai rivolto un invito ce n’é tanta.

