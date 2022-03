Nobile. Intervista a Doug MacGregor sulla Guerra in Ucraina.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile – che ringraziamo di cuore – ci offre la traduzione di un’intervista che Fox News ha realizzato con Douglas MacGregor sulla crisi ucraina. Buona lettura.

§§§

Intervista al Colonnello Doug Macgregor sul conflitto Russia-Ucraina

Il 2 marzo scorso Tucker Carlson, della Fox News ha intervistato Douglas Macgregor, colonnello dell’esercito degli Stati Uniti in pensione e funzionario governativo, nonché autore, consulente e commentatore televisivo.

Carlson rappresenta un’eccezione in un mondo di giornalisti proni alla propaganda voluta da governi che non rispettano i propri cittadini. Hanno chiuso tutte le voci fuori dal coro e diffondono odio razzista contro chiunque cerchi di sentire l’altra campana. La rete televisiva RT (Russia Today), in lingua inglese, è stata oscurata in molti paesi occidentali. Mentre tutte le reti tv e testate giornalistiche cantano la stessa canzoncina, faziosa. Esattamente come hanno fatto col Covid e il siero genico. Se questa è democrazia il ministro Speranza è Babbo Natale. Per questo motivo penso sia utile sentire una voce autorevole statunitense.

Nella traduzione riporto l’intervista.

***

CARLSON: Molte delle informazioni sulla guerra che state ingerendo acriticamente sono state curate dai monopoli tecnologici, e sì, dalle agenzie Intel, nel momento in cui raggiungono il vostro iPhone. Alcune di queste informazioni, per ribadire, sono del tutto reali, altre sono false.

Quindi la domanda è: come fai a sapere la differenza? Come si fa a sapere quando si viene manipolati, come certamente è successo a voi? Beh, nel nostro caso, iniziamo sempre con il colonnello in pensione Doug Macgregor.

A differenza di tanti generali televisivi che vedete, per tutto il giorno, Macgregor non sta cercando di ottenere un posto nel consiglio di amministrazione della Raytheon. A differenza di molti dei cosiddetti giornalisti che vedete in televisione, non sta agendo segretamente come una contraerea per Lloyd Austin al Pentagono. No, Doug Macgregor è un uomo onesto.

Quindi inizieremo al posto di un lungo copione stasera con una conversazione con Doug Macgregor su ciò che sta realmente accadendo in Ucraina, e siamo onorati di farlo.

CARLSON: Quindi la prima domanda è: a che punto siamo? Continuiamo a sentire questi rapporti su un convoglio russo che entra nella capitale, eccetera, eccetera. Ma nel quadro generale, dov’è la guerra a partire da stasera?

MACGREGOR: Beh, nei primi cinque giorni abbiamo assistito a un movimento molto lento e metodico delle forze russe nell’Ucraina orientale. Questa è l’Ucraina – il terzo dell’Ucraina, che è sul lato orientale di questo fiume, chiamato Dnieper. Si muovono lentamente, con cautela. Cercano di ridurre le perdite tra la popolazione civile, cercano di dare a quante più truppe e forze ucraine possibile l’opportunità di arrendersi, di cedere.

Questo è finito, e la fase in cui ci troviamo ora, le forze russe hanno ora manovrato per accerchiare e circondare le restanti forze ucraine e distruggerle, attraverso una serie di massicci attacchi di artiglieria a razzo, attacchi aerei con armature russe poi lentamente, ma sicuramente chiudendo la distanza e annientando ciò che è rimasto.

Questo è l’inizio, francamente, della fine della resistenza ucraina.

CARLSON: Quindi le cose brutte sono appena iniziate.

MACGREGOR: Sì.

Ok. Quindi questa è una domanda che non si sente fare spesso, ma è essenziale per il nostro benessere qui negli Stati Uniti, per il nostro pensiero strategico su questo: Qual è l’obiettivo di Putin qui? Qual è il suo obiettivo?

MACGREGOR: Beh, penso che Vladimir Putin abbia deciso di onorare la sua parola del 2007.

Nel 2007, alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, ha detto: Non tollereremo l’espansione della NATO fino al punto in cui la vostra NATO, il vostro confine, tocca la Russia, in particolare l’Ucraina e la Georgia. Li vediamo essenzialmente come cavalli di Troia per la potenza militare della NATO e l’influenza degli Stati Uniti, la sovversione e così via.

Si è poi rivolto a diverse opportunità per rafforzare questo più e più e più volte, più recentemente con il presidente Biden nella speranza che potesse evitare di agire per ripulire effettivamente l’Ucraina orientale da qualsiasi forza di opposizione, e per mettere le sue forze in una posizione nei confronti della NATO per dissuaderci da qualsiasi ulteriore tentativo di influenzare o cambiare l’Ucraina in una piattaforma per la proiezione del potere statunitense e occidentale in Russia.

Ora, il suo obiettivo, come lo vediamo, al momento, è quello di prendere l’intera area dell’Ucraina orientale. Questo è abbastanza chiaro. Sta andando a rotolare fino a quel fiume, vicino a Kiev, si è effettivamente spostato oltre il fiume e si sta preparando ad entrare e catturare interamente quella città.

A quel punto, deve decidere cos’altro vuole fare. Non credo che voglia andare più a ovest. Penso che sarebbe molto soddisfatto di tenere quel punto. Ma vorrebbe che qualsiasi cosa emerga da questa che chiamiamo Ucraina, che sia solo la parte occidentale o che comprenda parte dell’est e dell’ovest dell’Ucraina, sia neutrale, non allineata e preferibilmente amichevole con Mosca, che lui accetterà. Qualsiasi cosa al di sotto di questo, la sua guerra è stata una perdita di tempo.

CARLSON: Come dovrebbero rispondere gli Stati Uniti a questo punto?

MACGREGOR: Beh, penso che il presidente Biden e Sullivan, il suo consigliere per la sicurezza nazionale, abbiano già dato qualche indicazione della loro disponibilità ad accettare qualcosa del genere. Non avranno scelta. O lo accettano o lo mettono nella posizione di dover fare più di quanto vorrebbe fare, il che probabilmente non andrebbe bene per la NATO.

Nessuno vuole davvero le forze russe sul proprio confine, meno di tutti la Polonia.

Quindi penso che Sullivan e Biden diranno essenzialmente a Zelensky, se è ancora il presidente a quel punto e se sta ancora gestendo una parvenza di governo ucraino, che è in gran parte al collasso ora. Se è ancora lì, gli verrà detto di accettare l’accordo, di diventare neutrale, perché non c’è davvero scelta.

CARLSON: Si sentono elementi nel Congresso degli Stati Uniti, è quasi unanime nei media, che chiedono all’amministrazione Biden di applicare una cosiddetta no fly zone sull’Ucraina. Quale sarebbe l’effetto di ciò?

MACGREGOR: Beh, si finisce in guerra con la Russia perché i russi non permetteranno agli aerei occidentali, agli aerei statunitensi, di sorvolare il campo di battaglia in Ucraina orientale in nessuna circostanza.

E Stoltenberg, il segretario generale della NATO è volato in Polonia per impedire ai polacchi di offrire essenzialmente aerei MiG-29 migliorati e modernizzati agli ucraini, permettendo ai loro piloti di venire in Polonia e farli volare in Ucraina. Ha messo un freno dicendo che qualsiasi cosa del genere potrebbe portare alla guerra, e la NATO non andrà in guerra.

E vedete, questa è la parte interessante. Ora, tutti parlano di spendere molti soldi per la difesa e molti soldi per la NATO. Ma molto presto la gente comincerà a chiedersi perché? Perché lo stiamo facendo? Perché è palesemente ovvio che la NATO non è in grado di combattere, non è in grado di sfidare i russi.

Quindi penso che il problema del signor Biden stasera non sia solo la sua narrazione, ma che si romperà molto rapidamente nei prossimi giorni, quando diventerà ovvio che tutta questa storia dell’Ucraina era una fantasia da parte sua. Finirà per cercare di scrivere assegni che non può incassare, perché non possiamo permetterci un massiccio potenziamento militare. Non possiamo permetterci di mettere più forze in avanti.E se provassimo a farlo, sarebbe controproducente.

Penso che siamo in una vera crisi ora che nessuno ha ancora capito, e che è la stessa NATO nella nostra posizione sul continente europeo, tutto questo è ora a rischio.

CARLSON: Penso che molte persone siano state colte di sorpresa da questa invasione. Ammetto che lo sono stato anch’io, non che, naturalmente, siamo esperti dell’Europa orientale. Ma il presidente e la sua squadra hanno detto per settimane, in effetti, che abbiamo tutto sotto controllo. Abbiamo applicato abbastanza pressione sui russi che sarebbe molto poco saggio per loro fare questo. Questo è stato un enorme errore di calcolo, ovviamente. Come hanno fatto a sbagliare?

MACGREGOR: Beh, due cose. Penso che il signor Putin abbia calcolato il costo. In altre parole, non è uno stupido. Si è seduto con Xi a Pechino e ha reso molto chiaro quello che avrebbe fatto, quali erano i suoi obiettivi nell’Ucraina orientale e solo nell’Ucraina orientale inizialmente.

E penso che abbia ottenuto le condizioni che voleva da Xi, di supporto e assistenza attraverso questo processo, perché sapeva cosa avremmo cercato di fargli. Avremmo cercato di distruggere la Russia finanziariamente, economicamente, in qualsiasi modo possibile.

CARLSON: Così abbiamo appena creato una vera e propria alleanza tra Russia e Cina o in ogni caso ora ce n’è una ad un certo punto.

MACGREGOR: Oh, una vera partnership strategica. Non c’è dubbio, perché la Cina ha bisogno della Russia per assicurarsi l’Asia centrale e tutte le rotte verso l’Europa. La Cina vuole fare affari con l’Europa. Ecco perché i cinesi vorrebbero che il signor Putin finisse in fretta. Ma Putin ha insistito nei primi cinque giorni per rallentare le cose, perché voleva minimizzare i danni alle proprietà e voleva minimizzare la perdita di vite umane, in particolare nella popolazione che stava cercando di portare in una nuova Ucraina che è russa. Ora ha essenzialmente scartato tutto questo.

CARLSON: Quindi voglio solo essere assolutamente chiaro su questo punto, perché molto dipende da questo. Molti dei nostri leader sono legati alla Russia, si sono arricchiti grazie alla Russia. La famiglia di Joe Biden, la famiglia di Nancy Pelosi, voglio dire, sceglietene uno, lo hanno fatto tutti.

MACGREGOR: Sì.

CARLSON: Putin non sarebbe stato in grado di fare quello che ha fatto, invadere l’Ucraina, senza il sostegno della Cina. Sembra quello che sta dicendo.

MACGREGOR: Penso che sia assolutamente vero. Se la Cina non l’avesse rassicurato, noi resteremo in rotta con voi. Dubito seriamente che lo farebbe ora.

CARLSON: Quindi, dato che tutti sono in modalità di indignazione morale, e gridano la parola F su Twitter, mi chiedo perché la Cina non è inclusa nella loro indignazione.

MACGREGOR: Beh, questa è una domanda importante che merita una grande risposta, ma la lascerò a lei, non ho intenzione di andarci stasera.

CARLSON: Doug Macgregor, un uomo a cui si può credere. È una merce che scarseggia in questo momento. Lo apprezziamo. Grazie a lei.

MACGREGOR: Grazie.

Qui il video: https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&v=531444795076216

A cura di A. N.

§§§

