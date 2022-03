Zanchetta Condannato a Quattro Anni e Sei Mesi per Abuso su Seminaristi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il tribunale di Orán, in Argentina, ha ha ritenuto colpevole del reato di abusi sessuali il vescovo emerito di Orano, monsignor Gustavo Zanchetta, e lo ha condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione.

Secondo il quotidiano El Tribuno, i giudici incaricati del processo nella città di Orán, María Laura Toledo Zamora, Raúl Fernando López e Héctor Fabián Fayos, hanno ritenuto Zanchetta colpevole del “reato di continuo e semplice abuso sessuale aggravato da essere commesso da un ministro religioso riconosciuto a danno di GG e di M.C.

I magistrati hanno deciso l’immediato arresto del Vescovo e che, una volta passata in giudicato la sentenza, venga registrato “nella Banca Dati Genetici”.

La giornalista Silvia Noviatsky ha postato su Twitter una foto in cui commenta che “i parenti e gli amici dei seminaristi piangono fuori” dal tribunale perché la sentenza contro Zanchetta “è stata molto piccola per i danni che ha fatto”.

Il processo a carico di Zanchetta è iniziato il 21 febbraio. Zanchetta ha negato le accuse di abusi sessuali, ma le vittime hanno confermato le loro accuse, che comprendevano proposte amorevoli e la richiesta di massaggi da parte del presule.

Mons. Zanchetta sta subendo in Vaticano un processo canonico; nel febbraio 2019 la Congregazione per i Vescovi ha affidato all’Arcivescovo di Tucumán (Argentina), Mons. Carlos Alberto Sánchez, un’indagine preliminare sulle denunce contro Mons. Zanchetta, accusato di abusi sessuali e abuso di potere. Il caso è poi passato alla Congregazione per la Dottrina della Fede, incaricata di occuparsi di questi casi.

Per mons. Zanchetta, che era scomparso dalla su diocesi accusando problemi di salute, era stato creato in Vaticano, all’Amministrazione della Sede Apostolica (APSA) un posto totalmente inedito, quello di assessore, che Zanchetta ha ricoperto fino all’ ottobre 2021.

In un’intervista a Valentina Alazraki il pontefice ha detto che alcuni hanno descritto il vescovo Zanchetta come “despota, prepotente, beh, la gestione economica delle cose non è del tutto chiara, sembra, questo non è dimostrato. Ma certamente il clero si sentiva non ben trattato da lui”, per cui “come clero presentavano denunce alla Nunziatura”.

In questo senso, il Pontefice ha detto di aver chiamato la Nunziatura e il Nunzio e ha sottolineato che “la denuncia è grave per maltrattamenti, abuso di potere, potremmo dire, no?”; per cui mandò monsignor Zanchetta in Spagna “per fare un test psichiatrico”. Il Papa disse che “il risultato del test è stato normale” e gli hanno consigliato di fare una terapia una volta al mese a Madrid, per la quale Mons. Zanchetta non è tornato in Argentina.

Francesco ha spiegato che dopo aver ricevuto gli esiti dell’istruttoria che è stata svolta su monsignor Zanchetta nel 2019, “ho visto che era necessario un processo. Quindi l’ho passato alla Congregazione per la Dottrina della Fede, dove stanno facendo il processo”.

Al momento il Vaticano non ha reso noto se ci sarà o meno una dichiarazione sulla condanna contro monsignor Zanchetta.

Zanchetta, che aveva lavorato a stretto contatto con il card. Bergoglio quando era presidente della Conferenza Episcopale argentina, era stato una delle prime nomine episcopali dopo l’elezione al soglio di Pietro. A Gustavo Zanchetta e al suo strano rapporto con il pontefice ho dedicato un capitolo nel mio libro “Galleria Neovaticana“.

§§§

