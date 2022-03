Un Prete in Cammino da Bergamo a Roma. Oggi da Empoli a Poggibonsi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, don Emanuele Personeni continua il suo pellegrinaggio attraverso l’Italia, da Bergamo a Roma, #camminaeascolta, in difesa dei diritti e delle libertà basilari – il lavoro in primis – negati da un governo di malfattori che discrimina milioni di persone imponendo una sperimentazione farmaceutica. Un esecutivo che vive sul ricatto costante verso i cittadini e il parlamento. Questa è la tappa di oggi.

TAPPA DI VENERDÍ 4 MARZO da EMPOLI a POGGIBONSI

in bicicletta circa km 36

PARTENZA ORE 9

EMPOLI (FI) -Parrocchia Sant’Andrea

CASTELFIORENTINO (FI) -Parrocchia Santa Veridiana

CERTALDO (FI) -Parrocchia di San Tommaso

POGGIBONSI (SI) -Parrocchia Santa Maria Assunta

***

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno». Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso?».

Commento

Il Figlio dell’uomo DEVE soffrire molto…essere rifiutato…venire ucciso…Ma perché Gesù dice DEVE? Gesù dice così perché in un mondo ingiusto non può che andare così, il giusto viene necessariamente tolto di mezzo, viene inevitabilmente perseguitato, accusato e condannato. É la sorte di tutti i giusti della storia. Tutti, indistintamente, sono stati ostacolati, combattuti, calunniati, derisi e talora uccisi. In un mondo menzognero la verità viene necessariamente nascosta, deformata, tradita. In un mondo governato dalle tenebre la luce viene inevitabilmente soffocata. Non c’è modo di evitarlo. Gesù Cristo rivela però anche un’altra NECESSITÁ, quella per la quale il Padre vuole senza esitazione alcuna che il Figlio racconti il suo amore. Egli desidera che il Figlio ami questa umanità sempre, così che l’umanità possa conoscere chi é Dio: egli é colui che non ha mai voluto il male dei suoi figli, neppure quando i figli hanno fatto del male a lui. L’idea che Dio possa concepire l’idea di far male all’uomo, magari per una ragione superiore, per un bene più grande, per una causa più nobile…ecco, proprio questa idea deve essere respinta nel modo più assoluto. Dio non ha mai pensato neppure lontanamente di far male all’uomo. Neppure per una giusta causa o una necessità superiore. Nei gesti e nelle parole di Gesù non c’è traccia di un Dio che toglie la vita, che mortifica e umilia, neppure se si trova di fronte peccatori, neppure per una causa buona. L’unica verità che emerge dai gesti di Gesù é quella commovente di un Dio che cura, che libera, che asciuga le lacrime, che restituisce vita e abbraccia la croce che gli uomini gli mettono addosso senza smettere un secondo di voler loro bene. Se il male ha trovato posto nel cuore dell’uomo, Dio accetta di prenderlo su di sé non di gettarlo addosso ai suoi figli. Pensieri quali: Dio ti fa soffrire perché in questo modo farà sicuramente del bene da qualche altra parte…Dio dà il male a qualcuno per dargli un bene ancora più grande… Se soffri é volontà di Dio…Ecco, pensieri come questi contraddicono clamorosamente il volto di Dio manifestato in Gesù. Volontà di Dio non é che l’uomo soffra. Ma che nella sofferenza l’uomo continui a credere nel volto buono del Padre manifestato in Gesù. Volontà di Dio é che l’uomo abiti il male inevitabile in luogo di testimonianza della buona fede di Dio.

§§§

Sono molte le persone che offrono ospitalità, ma il più delle volte i numerosi messaggi mescolati a interventi e pensieri rischiano di essere dispersi. Chiedo per coloro che avessero la possibilità di ospitare o conoscono persone o strutture disponibili a farlo, di scrivere per favore a questo indirizzo email camminaeascolta@gmail.com scrivendo nell’oggetto il nome della località in cui offrite ospitalità (tendenzialmente verso la fine della tappa giornaliera o inizio della successiva) Risponderà chi mi sta aiutando nell’organizzazione del mio cammino e ci sarà modo di mettersi d’accordo. Ringrazio tutti già da ora!

§§§

