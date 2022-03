Pro-Memoria: Ecco come il mRNA Può Trascriversi nel DNA Umano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ieri abbiamo pubblicato un articolo tradotto da Church Militant che riportava l’analisi di uno studio svedese peer reviewed su come il siero genico mRNA potesse modificare il DNA delle persone. Oggi ci sembra interessante rilanciare quanto scritto dal sito Pro-Memoria sull’argomento, che presenta uno studio della Thomas Jefferson University. Buona lettura.

§§§

Esperimenti vaccinali: ecco dimostrato che l’RNA si trascrive nel DNA

17 Giugno 2021 di FRANCO CAGLIANI

Fino a 5 giorni fa, si pensava che solo la presenza della trascrittasi inversa presente nelle cellule umane, nel solo nel caso di infezioni da retrovirus (HIV,….), potesse trascrivere l’RNA nel DNA: e già questa era condizione sufficiente allo stop della campagna vaccinale, considerato che non conosciamo il numero dei potenziali affetti, non essendo stato fatto alcuno screening pre-vaccinale nella popolazione.

Ora, i gruppi di ricerca di cui sotto,

1-Department of Biochemistry and Molecular Biology, Sidney Kimmel Cancer Center, Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA, USA.

2-Molecular and Computational Biology, USC Dornsife Department of Biological Sciences, University of Southern California, Los Angeles, CA, USA.

3-Beckman Research Institute of the City of Hope, Duarte, CA, USA.

4-Department of Cell Biology, New York University School of Medicine, New York, NY, USA.

hanno dimostrato che i messaggi del RNA possono essere trascritti mediante la polimerasi “Theta” nel bagaglio genetico del DNA (VEDI QUI). In particolare la polimerasi “Theta” deputata alla riparazione del DNA è prona ad errori e crea molti errori e mutazioni.

Si è dimostrato, insomma, che tra le cattive qualità della polimerasi “Theta”, ce ne ha una in comune con i virus, la trascrittasi inversa.

Probabilmente, sarebbe sufficiente questa conquista della scienza vera, quella che evita i salotti televisivi e sponsorizza la “vaccinazione eterologa” (Una dose di Astra Zeneca e una di Pfizer, o altro) a comprendere quale disastro si preannuncia, cosa sta incredibilmente accadendo.

***

Fai clic per accedere a Da-RNA-a-DNA_-Discovery-Shows-Human-Cells-can-Write-RNA-sequences-into-DNA-Thomas-Jefferson-University.pdf

§§§

