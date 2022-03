Un Prete in Cammino per Diritti e Libertà. Oggi da Altopascio ad Empoli.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, continua il cammino di don Emanuele Personeni #camminaeascolta da Bergamo a Roma, toccando tutta l’Italia, per i diritti e le libertà – anche basilari, quali il lavoro – negati da un governo ricattatore del suo stesso popolo per spingerlo a partecipare a un esperimento farmaceutico di cui sono noti pericoli e rischi, e il cui beneficio ormai è più che dubbio. Qui sotto trovate i dettagli della tappa odierna.

PROMEMORIA per OSPITALITÀ

Sono molte le persone che offrono ospitalità, ma il più delle volte i numerosi messaggi mescolati a interventi e pensieri rischiano di essere dispersi. Chiedo per coloro che avessero la possibilità di ospitare o conoscono persone o strutture disponibili a farlo, di scrivere per favore a questo indirizzo email camminaeascolta@gmail.com scrivendo nell’oggetto il nome della località in cui offrite ospitalità (tendenzialmente verso la fine della tappa giornaliera o inizio della successiva) Risponderà chi mi sta aiutando nell’organizzazione del mio cammino e ci sarà modo di mettersi d’accordo. Ringrazio tutti già da ora!

TAPPA DI GIOVEDÌ 3 da ALTOPASCIO a EMPOLI

km 31 in bicicletta

PARTENZA ORE 9

ALTOPASCIO (LU) -Parrocchia S.Jacopo Maggiore

SANTA CROCE SULL’ARNO (PI) -Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo

FUCECCHIO (FI) -Parrocchia S.Giovanni Battista

EMPOLI (FI) -Parrocchia S.Andrea

