Studio Svedese: il Siero Pfizer si Fonde con il DNA Umano. Church Militant.

MALMÖ, Svezia (ChurchMilitant.com) – L’mRNA del vaccino COVID-19 della Pfizer si converte in DNA entro sei ore dall’ingresso nelle cellule epatiche del corpo, secondo uno studio innovativo dei ricercatori svedesi della Lund University.L’esplosiva ricerca peer-reviewed demolisce innumerevoli affermazioni dei “fact-checkers” e delle organizzazioni di salute globale.

L’UNICEF, per esempio, ha affermato che “i vaccini mRNA non sono vaccini virali vivi e non interferiscono con il DNA umano”.

La Global Alliance for Vaccines and Immunizations, finanziata da Bill Gates, ha analogamente affermato che “l’mRNA non è la stessa cosa del DNA, e non può combinarsi con il nostro DNA per cambiare il nostro codice genetico”, affermando inoltre che “non c’è motivo di pensare che essi [i vaccini COVID] avranno un effetto duraturo sulla nostra biologia”.

“Il materiale genetico consegnato dai vaccini mRNA non entra mai nel nucleo delle vostre cellule – che è dove è conservato il vostro DNA”, afferma categoricamente il Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti nella sua pagina web intitolata “Miti e fatti sui vaccini COVID-19”.

I fact-checker dell’UNICEF hanno anche citato il Prof. Jeffrey Almond dell’Università di Oxford, che ha detto: “Iniettare RNA in qualcuno non fa nulla al DNA delle cellule umane”.

Tuttavia, il nuovo studio, pubblicato venerdì nella rivista Current Issues in Molecular Biology, mostra che il vaccino COVID-19 mRNA della Pfizer “è in grado di entrare nella linea di cellule epatiche umane Huh7” e che “l’mRNA viene trascritto inversamente intracellulare in DNA in appena sei ore”.

Il processo di conversione dell’RNA in DNA è chiamato “trascrizione inversa”, poiché ribalta il precedente dogma della biologia molecolare – che riteneva che tale conversione fosse un processo a senso unico (DNA in DNA o RNA).

“Se c’è integrazione genomica virale da questi vaccini, c’è il rischio potenziale di successive malattie autoimmuni e cancro”, ha detto a Church Militant lo scienziato Dr. Alan Moy, fondatore del John Paul II Medical Research Institute.

“L’implicazione di questi dati suggerirebbe che l’affermazione che i vaccini mRNA non causano l’integrazione degli acidi nucleici virali non è corretta”, ha sottolineato Moy, aggiungendo: “Pfizer e Moderna hanno eseguito studi preclinici per valutare questa possibilità? La FDA ha richiesto questi studi a Pfizer e Moderna in primo luogo?”

“Questa informazione è rilevante dalla recente rivelazione che la FDA e Pfizer hanno cercato di ritardare i risultati della ricerca al pubblico per oltre 75 anni”, Il dottor Moy ha detto, dopo essersi consultato

con i colleghi sul documento intitolato “Trascrizione inversa intracellulare del vaccino mRNA BNT162b2 di Pfizer BioNTech COVID-19 in vitro nella linea di cellule epatiche umane”.

Il Dr. Peter McCullough, il principale esperto mondiale di COVID-19, ha detto che la scoperta ha “enormi implicazioni di cambiamento cromosomico permanente e di sintesi costitutiva a lungo termine del picco che guida la patogenesi di un intero nuovo genere di malattia cronica.”

A febbraio, McCullough, un internista, cardiologo ed epidemiologo ampiamente pubblicato, ha avvertito il Vaticano di porre fine alla sua difesa dei vaccini e dei mandati e di “scusarsi immediatamente” per il “grave errore” di “violare un codice critico di bioetica”, ha riportato Church Militant.

Ricordando a Papa Francesco che la vita è un dono, McCullough ha accusato il pontefice di “regalare la perdita della vita” e ha ipotizzato che il Vaticano “dovrà rendere conto potenzialmente di centinaia di migliaia di vite perse a causa del vaccino”.

Il nuovo studio rivendica la pubblicazione da parte di Church Militant di due articoli accademici del Dr. Massimo Citro Della Riva (con un’introduzione dell’Abp. Carlo Maria Viganò). Gli articoli rispondevano alla polemica contro Viganò pubblicata su Corrispondenza Romana dalla pediatra Gwyneth A. Spaeder.

Nella sua diatriba contro Viganò, Spaeder, una medica cattolica la cui famiglia trae profitto dall’industria farmaceutica e ha legami con gli oligarchi dei vaccini, ha affermato:

La biologia di base ci insegna che l’RNA messaggero (o mRNA) è una molecola che dice al corpo come produrre le proteine. Una volta che la proteina è stata prodotta, l’mRNA viene rotto ed esce dal corpo con altri prodotti di scarto. Questo processo avviene solo in una direzione.

Non c’è mai la possibilità di modificare il genoma del destinatario del vaccino, poiché il processo che coinvolge la trascrizione e la traduzione, con cui vengono prodotte le proteine, procede in avanti dal DNA all’RNA alla proteina. Non può funzionare al contrario.

Citando una ricerca peer-reviewed del 2020, il Dr. Citro ha notato che “la trascrizione inversa dell’RNA virale [in DNA] è anche possibile (come avviene con altri virus RNA), che è poi in grado di innescare malattie croniche a lungo termine”.

“La trascrizione inversa dell’mRNA del vaccino è, per ora, solo ipotetica – proprio come lo è per il DNA del vettore adenovirus. È, tuttavia, plausibile a causa della presenza di retrotrasposoni”, ha osservato Citro, aggiungendo “Non sarei così sicuro che l’mRNA del vaccino non possa trascriversi in senso inverso nel nostro DNA”.

L’ipotesi di Citro è stata ora confermata dai ricercatori – che hanno dimostrato in vitro o all’interno di una capsula di Petri come l’mRNA del vaccino Pfizer viene convertito (su una linea di cellule epatiche) in DNA umano.

Nell’ultimo anno, fact-checkers e regolatori sanitari hanno citato gli scienziati pro-vaccinazione per attaccare l’affermazione della trascrizione inversa come una “teoria del complotto”. Tuttavia, studi precedenti hanno anticipato la possibilità del rischio che l’mRNA del vaccino Pfizer si inserisca nel nostro DNA.

“Uno studio del 2021 dell’Istituto Whitehead, del National Cancer Center e del MIT ha riportato nella rivista Proceedings of the National Academy of Sciences che l’RNA del virus COVID ha prodotto un’integrazione genetica in cellule umane coltivate e in pazienti che sono stati infettati dal COVID”, ha detto il dottor Moy a Church Militant.

“Questa informazione di base ha portato all’impulso del rapporto più recente per testare se il vaccino mRNA di Pfizer potrebbe risultare allo stesso modo nell’integrazione della terapia genica mRNA nel genoma umano”, ha spiegato Moy.

