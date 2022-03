L’Opus Dei Espelle un Prete Critico verso il Papa sui Matrimoni Gay.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra giusto portare alla vostra attenzione questo articolo della collega Maike Hickson, di Life Site News che ringraziamo per la cortesia, nella mia traduzione. Buona lettura.

§§§

Il 2 febbraio, padre Jesusmary Missigbètò è stato informato che la sua famiglia spirituale, l’Opus Dei, lo ha espulso per aver criticato pubblicamente Papa Francesco per il suo sostegno alle unioni civili omosessuali. Il 42enne sacerdote africano aveva postato su Twitter e Facebook diverse dichiarazioni che contraddicevano i gesti e le parole del Papa verso la normalizzazione e l’accettazione delle unioni civili omosessuali. Il 25 febbraio, a padre Jesusmary è stato detto che tutti i ricorsi sono stati respinti e che la sua unica possibilità è ora quella di appellarsi a Papa Francesco. Ora è escluso da qualsiasi ministero sacerdotale.

Padre Jesusmary – che è il nom de plume dell’Abbé Janvier Gbénou – ha detto a LifeSite nel settembre dello scorso anno che teme che “l’etica della situazione” stia ora entrando nell’insegnamento della Chiesa Cattolica. Ha un dottorato in filosofia ed è stato con l’Opus Dei per quasi 25 anni. Nel marzo 2021, l’Opus Dei ha sospeso padre Jesusmary dopo che non ha obbedito agli ordini dei suoi superiori di non criticare pubblicamente il Papa.

Da allora, non può più predicare, offrire messe pubbliche o confessare, e non vive più in una residenza dell’Opus Dei, ma con la sua famiglia in Costa d’Avorio (Africa occidentale). P. Jesusmary proviene da una famiglia povera con nove figli.

Il sacerdote africano si è allarmato quando, il 21 ottobre 2020, nel documentario Francesco di Evgeny Afineevsky, Papa Francesco ha detto: “Quello che dobbiamo fare è una legge di convivenza civile; hanno il diritto di essere coperti legalmente. Ho difeso questo”. È stato dopo questa dichiarazione che il sacerdote ha iniziato a parlare in pubblico.

Ma non si preoccupa solo della questione dell’omosessualità. Ha detto a LifeSiteNews lo scorso settembre che, “al di là di Francesco e della questione omosessuale che solleva, vedo un’apparente vittoria dell’etica della situazione sulla morale cattolica tradizionale”.

“Dal 2016”, ha continuato, “con la pubblicazione dell’esortazione apostolica Amoris Laetitia, diversi esperti di morale cattolica (in particolare il filosofo tedesco Robert Spaemann e il teologo inglese Aidan Nichols, OP) hanno avvertito che il pontificato di Papa Francesco sembra aprire le porte della morale cattolica tradizionale a una certa etica della situazione”.

Padre Jesusmary viene ora punito per essere “disobbediente”, ma è chiaro su cosa sia la vera obbedienza e la falsa obbedienza. “Personalmente”, ha dichiarato, “non sono e non sarò mai contro l’obbedienza, ma penso che l’obbedienza abbia un limite: il peccato. Non si può pretendere che una persona obbedisca tacendo la verità”.

Come esempio, il sacerdote africano ha citato la crisi degli abusi sessuali della Chiesa: “La Chiesa ha già pagato il prezzo con gli scandali di pedofilia che ora ci hanno raggiunto e che non ci fanno onore. Per un’obbedienza malintesa, quanti cardinali non hanno parlato? Quanti vescovi hanno taciuto? Quanti sacerdoti?”.

Quindi, padre Jesusmary non crede di essere disobbediente, ma, invece, di servire la Chiesa con il suo lavoro. Ha scritto il libro “Omosessualità contro Papato” e ha pubblicato due lettere aperte. Altre tre, sull’etica della situazione nel magistero di Papa Francesco, sono in arrivo. Queste lettere serviranno per il suo secondo libro, “Verità, Mezza Verità ed etica della situazione: E il pontificato di Papa Francesco?”.

Il suo appello al capo dell’Opus Dei, mons. Fernando Ocáriz, è fallito. L’8 febbraio, questo prelato ha respinto il suo appello e ha confermato “il licenziamento dell’Abbé Janvier Gbenou”. L’Opus Dei, nei suoi documenti, ha sottolineato di aver rimproverato ripetutamente il padre Jesusmary e che egli “ha continuato a disobbedire”, come si legge nel decreto ufficiale del 1° febbraio che è stato consegnato al padre il giorno seguente. Il suo superiore Abbé Serge Abdoulaye Sissoko ha poi fatto esplicito riferimento al fatto che il sacerdote aveva pubblicato un’altra intervista con LifeSite l’8 gennaio (in realtà era stata pubblicata il giorno prima). Il suo superiore ha scritto della “gravità di tale condotta e del danno che ha causato alle anime”.

Nell’ottobre dello scorso anno, Manuel Lago, l’addetto stampa del ramo della Costa d’Avorio dell’Opus Dei, ha detto a LifeSiteNews lo stesso di p. Jesusmary, parlando del “danno” causato dalle sue dichiarazioni pubbliche di critica al Papa. Dopo aver descritto le pene scelte per questo sacerdote, Lago ha scritto che “il nostro atteggiamento è che preghiamo per lui, sperando che cambi la sua condotta, che preferisca la comunione tra noi e con il Sovrano Pontefice e che possa riprendere l’esercizio del suo ministero”.

Dopo che Padre Jesusmary ha utilizzato tutti i mezzi di ricorso (vedere sia il primo decreto del 1° febbraio che il decreto dell’8 febbraio, che è stato consegnato al Padre il 25 febbraio), i suoi superiori gli hanno detto che la sua ultima risorsa è quella di “fare un appello davanti alla Santa Sede secondo i canoni 1735 e 1737 del Codice di Diritto Canonico”. Padre Jesusmary ha quindi immediatamente scritto un appello al Santo Padre con due lettere, una ufficiale e una privata. La lettera ufficiale è pubblicata sulle sue pagine Facebook e Twitter. La lettera privata è una lettera scritta a mano di una pagina a cui LifeSite ha potuto accedere .

In questa lettera privata a Papa Francesco, questo prete africano non ha ritrattato nessuna delle sue dichiarazioni, ma, invece, si riferisce a Santa Caterina da Siena che una volta ha anche invitato un papa – Papa Gregorio XI – a dimettersi se non avesse adempiuto ai suoi doveri. Lo stesso padre Jesusmary aveva anche invitato in passato Papa Francesco a dimettersi se non avesse ritrattato i suoi insegnamenti errati. Ma nella sua lettera privata al Papa, il sacerdote insiste di più nella rettifica degli errori di Papa Francesco e chiede al Papa: “La prego umilmente: rettifichi gli errori del suo pontificato… per il suo bene e quello della Chiesa”. Come ha detto a John-Henry Westen di LifeSite in un’intervista del 7 gennaio, non farà di nuovo una richiesta di dimissioni.

In questo periodo quaresimale, un tempo di umiltà, pentimento, conversione e penitenza, è possibile che un povero prete africano con l’amore, la fiducia e la fede di un figlio fedele possa raggiungere il cuore di Papa Francesco?

§§§

