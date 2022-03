Il Papa al card. Müller: Lei è un Maestro della Dottrina Cattolica della Fede.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, ci sembra interessante offrire alla vostra attenzione, nella mia traduzione, questo articolo apparso su Kath.net, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura.

§§§

Grandi elogi da Papa Francesco per il prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede, Gerhard Cardinal Müller! – Con foto dell’originale della lettera del Papa!

Vaticano (kath.net/pl) Grandi elogi da Papa Francesco per il prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede, Gerhard Cardinal Müller! In una risposta molto personale a una lettera del cardinale, Papa Francesco chiama il cardinale Müller un “maestro della dottrina cattolica della fede”.

kath.net documenta entrambe le lettere nella propria traduzione (lingua originale spagnola) – © per la traduzione: kath.net/Petra Lorleberg

La lettera di Papa Francesco (foto della lettera originale: vedi sotto):

Sua Eminenza

Cardinale Gerhard Müller, Roma

Santa Marta, 6 febbraio 2022,

Caro fratello,

La ringrazio molto per la sua lettera di ieri. Grazie per la sua riflessione accurata e precisa, che corrisponde a un maestro della dottrina cattolica della fede.

Grazie anche per il suo chiaro giudizio sullo gnosticismo. È vero: invade molti settori della vita della Chiesa, soprattutto le “scuole” di spiritualità che pretendono di voler rinnovare l’insistenza dei classici cattolici.

Il suo commento mi dà motivo di fare una domanda. Perché non scrive un libro sulle varie espressioni dello gnosticismo? Posso assicurarvi che sarà molto buono.

Prego per lei e per favore non dimenticate di pregare anche per me.

Gesù vi benedica e la Beata Vergine vi protegga.

Con saluti fraterni

Franciscus

Questa lettera di Papa Francesco era in risposta a una lettera di Gerhard Cardinal Müller. Il prefetto emerito della Congregazione per la Dottrina della Fede aveva precedentemente scritto al Papa:

A Sua Santità Papa Francesco

Roma

Santo Padre, caro fratello in Gesù Cristo,

In qualità di maestro supremo del cristianesimo, lei ha dichiarato Sant’Ireneo di Lione Dottore della Chiesa.

Con questo grande gesto, il suo pontificato sarà per sempre legato nel modo più positivo alla storia della Chiesa. Con la sua espressione (meglio: insegnamento?) dell’ermeneutica cattolica con i tre principi della Sacra Scrittura, della Tradizione Apostolica e del Magistero Ecclesiastico dei Vescovi in Successione Apostolica, il santo Vescovo di Lione divenne il padre della dogmatica cattolica:

“Hac ordinatione et successione ea quae est ab apostolis in ecclesia traditio et veritatis praeconatio pervenit usque ad nos. Et est plenissima haec ostensio, unam et eandam vivificatricem fidem esse quae in ecclesia ab apostolis usque nunc sit conservata et tradita in veritate”. (Adversus haereses III 3,3 – “In questo ordine e sequenza la tradizione apostolica ecclesiastica è giunta fino a noi, e perfettamente conclusiva è la prova che è la stessa fede vivificante che la Chiesa ha ricevuto dagli apostoli, ha conservato fino ad oggi, e ci ha tramandato in verità”).

Il criterio più concreto della piena conformità alla rivelazione divina nella tradizione ecclesiastica è il riconoscimento della Chiesa romana come fondamento dei principi apostolici Pietro e Paolo: “ad hanc enim ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse est omnem convernire ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique fideles, in qua semper ab his qui sunt undique conservata est ea quae est ab apostolis traditio.” (Adversus haereses III, 3, 2 – Perché con la Chiesa romana, a causa del suo speciale primato, deve convenire ogni Chiesa, cioè i fedeli in ogni luogo, perché da coloro che sono in ogni luogo sono conservate quelle cose che vengono dalla tradizione apostolica “).

Il nostro nuovo Doctor ecclesiae ha sconfitto lo gnosticismo, la madre di tutte le eresie. Lo gnosticismo – nelle sue varianti storiche e moderne – è il tentativo di porre la mente umana al di sopra della ragione di Dio (cfr. Adversus haereses I, praefatio). E quindi è ancora più distruttivo del pelagianesimo, che credeva solo di poter fare della volontà umana lo standard della volontà divina.

Al contrario, Dio ci chiama a collaborare con il nostro intelletto e la nostra volontà alla costruzione del suo regno d’amore nella verità e nella libertà.

Le esprimo la mia gratitudine per la sua grande iniziativa e le prometto le mie preghiere quotidiane.

Gerhard Card. Müller

§§§

