Gotti Tedeschi: il Vecchio Ordine Mondiale è Finito, ma il Nuovo è un Mistero

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione l’intervento che il prof. Ettore Gotti Tedeschi ha svolto il 26 febbraio scorso al convegno online organizzato da Ecclesia Mater. Buona lettura, e riflessione.

§§§

Gotti Tedeschi a Ecclesia Mater – discusso in videoconferenza sabato 26 febbraio

Nell’ottica di capire meglio ciò che sta succedendo intorno al mondo, propongo di riflettere su tre messaggi che vorrei darvi:

-Primo: il vecchio -nuovo ordine mondiale, quello concepito negli anni ’70 da Henry Kissinger negli USA, è definitivamente fallito, così come sembra conseguentemente esser definitivamente fallita quella vecchia forma di capitalismo. Sta debuttando un nuovo-nuovo ordine mondiale, a cui dobbiamo fare estrema attenzione.

-Secondo: La reazione del vecchio nuovo ordine sta reagendo peggiorando drammaticamente ogni situazione, con nuove utopie. Quelli che abbiam definito “Reset”.

-Terzo: La complessità di capire cosa sta accadendo in questo momento è dovuta al fatto che non è chiaro chi comanda, chi ha realmente la leadership e cosa pretende di fare.

Questo nuovo- nuovo ordine sembra prescindere dagli USA e dall’Europa. Per la prima volta gli Stati Uniti si trovano di fronte un antagonista molto più forte di lui. E non sembrano volerlo riconoscere, nei suoi diritti e doveri. Avendolo creato loro. E’ l’Occidente infatti che ha creato la potenza Orientale (asiatica) per compensare i suoi errori. Ma non sembra voler riconoscere la sua creatura, come una madre snaturata.

E ciò potrà esser origine di grandissime sorprese nel futuro.

Il vecchio NOM ha ignorato tutto ciò che era ordine naturale, andando contro tutte le leggi naturali, negando il Creatore ed il senso dato alla Creazione. Ma il Creatore non ha bisogno di essere riconosciuto per farsi sentire, ce ne accorgiamo proprio quando andando contro una legge naturale riconosciamo che son state create diseconomie e squilibri. Il maggior problema è non volerlo riconoscere volendo ignorare la cause e cercando di risolvere gli effetti. Chiamando gli effetti “realtà” e prescindendo da ciò che ha prodotto questa realtà, cioè le idee sbagliate, corrotte. Vorrei fare una forte provocazione, persino un pò paradossale, per attrarre la vostra attenzione. Dicevo che l’origine delle crisi sta nell’ignorare le leggi naturali, tutte le crisi ancora in corso generate negli ultimi cinquant’anni sono legate alla negazione della vita, con il conseguente crollo della natalità in Occidente. Attenzione, solo in Occidente. Gli ultimi cinquant’anni hanno cambiato il mondo. Ma il mondo non vuole riconoscerlo, perché dovrebbero riconoscere motivi di carattere morale, e il mondo disconosce da tempo ciò che è morale o no. Persino talvolta l’autorità morale stessa sembra confondersi in proposito.

I punti chiave su cui il vecchio NOM è fallito? Negando la vita e forzando la denatalità (solo in Occidente) e imponendo l’ambientalismo come riferimento morale. Sta anche tentando di cancellare le religioni, relativizzandole. Ha stimolato l’immigrazionismo per favorire il sincretismo religioso e ha cancellato le identità. Questi punti sono le ragioni principali per cui è fallito.

E questo concorre anche a spiegare (non a giustificare, sia chiaro!) ciò che avviene in Ucraina. Vuoto di leadership internazionale e manovre di salvataggio delle economie occidentali che possono danneggiare quelle orientali direttamente e indirettamente. E tutto ciò a seguito dei vari tentativi (reset) fatti per tener in piedi la crescita del Pil (in Occidente) artificialmente, mancando il presupposto essenziale : le nascite. Anzi contro questo presupposto, considerandolo insostenibile per la tutela dell’ambiente. E paradossalmente creando così proprio il danneggiamento dell’ambiente con le scelte fatte per compensare il crollo natalità in Occidente: iperconsumismo esasperato (ed inquinante) e delocalizzazione a bassissimi costi in Asia che non possono includere la gestione dell’inquinamento Co2. E soprattutto uno stile di vita consumistico insostenibile. Questo è sì insostenibile, per la creatura, anzitutto, poi anche per l’ambiente della creatura.

Quale è quindi il nuovo capitalismo che sta apparendo, e come sembra stia reagendo l’Occidente è ancora un mistero. La mia percezione è che il nuovo capitalismo o nuovo-nuovo ordine possa continuare, forse ancor più del vecchio, a considerare l’uomo il vero grande problema della umanità (!) risolvibile solo con l’utilizzo della tecnica e della scienza.

Nel prossimo incontro di Ecclesia Mater vi proporrò riflessioni sul rapporto tra questo nuovo capitalismo del nuovo-nuovo ordine e la morale cattolica. Grazie per la vostra attenzione.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: ecclesia mater, gotti, nom



Categoria: Generale