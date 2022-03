BDV: Prego per Putin, e per i Nostri Governanti che ci Tradiscono.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, BDV ci offre questa riflessione sulle evidenti contraddizioni dolorose che stiamo vivendo, e sullo stato di ipnosi di massa in cui troppe persone in questo Paese si stanno crogiolando. Buona lettura e condivisione.

§§§

Prego senza fermarmi mai, tanti rosari, in comunione spirituale con un pope ortodosso di nome Georgyi affinché Russia e Ucraina, che sono cugine di primo grado, trovino un accordo e che la guerra sia fermata. Tutto il contrario fanno i nostri “democratici” governanti che, indossando la maschera del pacifismo, accendono, invece, micce mediatiche, immaginano punizioni draconiane (e illegali). si sbracciano per gli ucraini, chiamandoli fratelli e non fanno altro, via etere e giornali, mandando soldi e armi, che esacerbare gli animi dei due Paesi in lotta. Eppure, come si sa, nella trattativa, dovrebbero essere lasciati in pace, nella quiete, nel silenzio, nella meditazione. Macché! Dai a sbraitare e a dirne su di tutti i colori. E mentre i nostri “democratici” governanti, di tutti gli schieramenti, portano fiori davanti all’ambasciata dell’Ucraina, a casa nostra, milioni di italiani, non muniti di grimpass, non possono prendere un autobus, lavorare, mangiare un pasto al ristorante. Ma bravi, bravissimi, ma quanto siete democratici nell’impar condicio! E come potete essere credibili, impantanati come siete in simili diaboliche contraddizioni?

Prego senza fermarmi mai affinché il Signore ci perdoni, perché gli uomini si convertano, tornando a Lui che solo è Via, Verità e Vita. E prego perché trionfi il Cuore Immacolato di Maria. E guardo con sgomento quegli italiani che non so quando sono scesi in piazza a Bologna per gli ucraini. Ma come, non si chiama più assembramento? Sì può, quindi, andare in piazza, tutti pigiati, gomito a gomito, senza un filo d’aria tra contestatore e contestatore? E mi viene da pensare che questi signori siano gli stessi che volevano sputare nella pizza dei no vax, che desideravano ridurli in poltiglia verde ed erano gli stessi che, dai balconi, cantavano l’orrido “andrà tutto bene”.

Ma cari miei italiani addormentati e ipnotizzati dalla tv, non capite che alimentando l’odio contro la Russia non fate altro che spingere la situazione sull’orlo del precipizio e del baratro? Perché, se ancora non lo avete capito, qualora i due Stati non trovino un accordo, saremo noi a pagare le punizioni molto democratiche del nostro Drago scatenato. E non avete notato quanto fosse soddisfatto, dietro il bavaglio che gli copriva il ghigno, Draghi in Parlamento, quando ha annunciato l’inizio della guerra? Tanto contento al punto tale da presentarsi con un discorso di una paginetta smilza e piena di ripetizioni e di banalità. Sì, come diceva la mia professoressa di italiano, una “polpetta tirata via”. E, aggiungo, anche avvelenata…

Certo, perché Draghi e anche tutti gli altri tifano per la guerra. Come hanno ingigantito in due anni la psicopandemia che oggi, poiché non serve più, è messa in soffitta, insieme con tutto il vocabolario odioso inventato per renderla un fenomeno mediatico, fatto di ripetizione e ipnosi collettiva: assembramento, distanza sociale, mascherina e tutte le bugie annesse e connesse.

Han messo via la pandemia che non funzionava più per sostituirla con la guerra, ma il fine è sempre il medesimo: tenerci schiacciati nel terrore, vitelli marchiati col siero, minacciati dalle bombe che, pur di avere un poco di respiro, sono disposti a cedere ogni loro diritto… E rido e sospiro al pensiero che ho incontrato sabato sera, dopo la Santa Messa, una vicina di casa, pluri vaccinata la quale mi ha raccontato di sua sorella, tre dosi, che si è beccata il covid ed è rimasta in casa settimane tre. E i suoi occhi e lo sguardo mi dicevano: “Hai fatto bene te a non vaccinarti”. Poi ha aggiunto, sapendo del mio contagio, con le labbra: “Così ti sei anche immunizzata…”. Sì, in due settimane, e grazie alle “cure domiciliari”. Che un tempo erano le uniche che si usavano per una influenza…

Prego affinché la Russia sia consacrata al Cuore Immacolato di Maria e che Putin, che è intelligente (non come il piccolo Renzi che, mostrando i segreti disegni dei nostri falsi amici – cioè i nostri governanti – ha dichiarato che Putin vuole mettersi contro il nuovo ordine mondiale), capisca che non continuare nella guerra all’Ucraina equivale a vincere e a scombussolare, proprio così, i piani orrifici dei “polli” di Renzi. Essi hanno immaginato un mondo nuovo, figlio prima della psicopandemia e poi di una guerra che riduca tutti quanti in miseria e in schiavitù. E solo il Cuore Immacolato di Maria potrà salvarci! Siamo all’ultimo atto, l’ultima sponda: fate la pace!

Prego, prego ogni giorno senza interruzione affinché Putin, vincitore così e raggiante, fermi la guerra e metta in retromarcia i piani malefici dei nostri finti democratici. Sì quelli che si involtolano nella bandiera gialla e azzurra e che se ne fregano altamente dei ragazzini che, qui in Italia, non nelle Nazioni canaglie, non possono fare ginnastica in palestra e neppure frequentare una piscina! La contraddizione è troppo stridente, troppo gigantesca. Persino una delle tante signore ucraine intervistate da mille media lo ha detto. “Gli italiani sono davvero altruisti se pregano per i nostri diritti e non per i loro che sono stati calpestati”. Che presa in giro! Finisco citando Cicerone: “Base della stabilità e della coerenza che cerchiamo nell’amicizia è la lealtà”. E sleali, dal principio, sono stati i nostri governanti che, se solo gli italiani aprissero gli occhi, si mostrerebbero, ahimè, per come li vedo io: traditori della Patria, della bandiera, del popolo italiano.

§§§

