Un Prete in Cammino. La Tappa di Oggi, da Lucca ad Altopascio.

Carissimi StilumCuriali, seguiamo la marcia da Bergamo a Roma di don Emanuele Personeni, per i diritti e le libertà negate a milioni di italiani. #camminaescolta, un pellegrinaggio che tocca tutta l’Italia, per consegnare al pontefice regnante un messaggio in difesa degli emarginati dalle disposizioni del governo. Buona lettura.

TAPPA DI MERCOLEDÍ DELLE CENERI…da LUCCA a ALTOPASCIO

km 16 a PIEDI PARTENZA ORE 9

LUCCA -Cattedrale di San Martino (dentro le mura)

CAPANNORI (LU) -Parrocchia S.Quirico e Giulitta

ALTOPASCIO (LU) km 412,5 -Parrocchia S.Jacopo Maggiore

VANGELO DEL MERCOLEDÍ DELLE CENERI 2 MARZO

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipòcriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipòcriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipòcriti, che assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà».

Commento

Purificare le intenzioni e gli atteggiamenti del cuore. A questo invita la giornata odierna, mercoledì delle Ceneri. Quando agiamo e prendiamo qualsiasi decisione sono diverse le forze interiori che ci spingono, ci frenano, ci condizionano. Parlo degli affetti, degli attaccamenti, delle paure, delle gelosie, delle invidie, dei desideri, dei bisogni, delle sete di amore e dei risentimenti che brulicano nel nostro cuore. Il nostro agire dipende assai più da queste forze che non dalle convinzioni. Prenderne coscienza é il modo migliore di governare la nostra esistenza nella libertà. Chiediamoci dunque che cosa ci spinge ad agire quando agiamo. Soffermiamoci sull’elemosina. Gesù mette in guardia dalla tentazione di voler esibire sé stessi quando aiutiamo qualcuno ma ci invita ad assumere un punto di vista inusuale, quello tra sé e sé. Proviamo a spiegare. Non é raro che lo sguardo che ricerchiamo, nella speranza di essere lodati, non sia quello della gente ma il nostro stesso sguardo. Noi cerchiamo il plauso della gente ad esempio quando ci sorprendiamo a dire: “se non fosse stato per me…con tutto quello che ho fatto per te…”; pensiamo poi all’abitudine di sfoderare davanti a chiunque la lista delle azioni di volontariato da noi compiute. Se non é una forma grossolana e surrettizia di richiesta di risarcimento per il bene fatto, poco ci manca. Esiste però un atteggiamento del cuore la cui problematicità é più difficile da riconoscere: esso non consiste nel compiacersi davanti agli altri ma nel compiacerci ai nostri stessi occhi. A questo si riferisce Gesù invitando a fare in modo che la sinistra non sappia ciò che fa la destra. É un modo per dire che affinché il bene sia puro é importante evitare di rimuginare tra noi e noi i nostri meriti. A questo scopo può essere utile cercare di dimenticarcene quanto prima, il più in fretta possibile, in modo da non correre il rischio di vantarcene alla prima occasione neppure davanti a noi stessi.

