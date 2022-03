La Comunione con le Mani Giunte. Parte 5°. Botte invece dell’Eucarestia?

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Veronica Cireneo offre alla vostra attenzione questa riflessione su come ricevere l’eucarestia, con in più il racconto di qualcosa che le è accaduto…Buona lettura, e buon inizio di Quaresima. I precedenti sono stati pubblicati il 17 febbraio, il 10 febbraio, il 2 febbraio e il 21 settembre.

§§§

La Tenerezza della Comunione con le mani giunte: BOTTE IN CAMBIO DELL’EUCARISTIA!?

(quinta parte)

La nostra perdizione è iniziata quando abbiamo accettato una “coesistenza pacifica” con il male» (V. K. Bukovskij).

Chissà per quale motivo, Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della terra e di tutte le cose visibili ed invisibili, sempre sia lodato!, abbia stabilito che fossimo noi a vivere questi tempi tribolati, lo sapremo.

Dio non sbaglia e amen.

Tra le diverse categorie umane, che si trovano più o meno equivalentemente a sopportare una serie infinita di oltraggi, esclusa quella a cui appartengo: i docenti, che hanno visto via, via afferrare la cultura dalla lunga mano della burocrazia, strappandola con maggior veemenza, ovunque più si annidasse, che quasi si doveva trasmettere agli alunni la conoscenza, l’esperienza e l’essenza di sé di nascosto come i ladri, ce ne sono due a cui non avrei mai voluto appartenere, e non appartengo: quella dei bambini e quella dei sacerdoti.

Lasciamo stare i bambini, non è il luogo, e la croce immensa che essi, i neonati e i non nati, sono costretti, deboli, innocenti e indefesi, a sopportare.

Ma i sacerdoti! Cosa stanno facendo?

Avvelenati pian, pianino dal cancro dell’ateismo e del satanismo che governa l’occidente, satanisti spesso anche pedofili, che in Russia, giusto per attualizzare, incontrerebbero la galera e i lavori forzati, si ritrovano a:

– non saper più chi siano,

– cosa debbano fare,

– come farlo,

– chi sia Dio,

– dove mai sia evaporata la Sua Universale Regalità, – perché non è più riconosciuta,

– perché, così addolcita e manomessa, la Sua Parola è ridotta ad una delle tante, che si leggono o si ascoltano nel più totale inquinamento del silenzio esterno ed interiore. Silenzio… che non è più.

Tristi e confusi vagano tra rigidi protocolli di stato, a cui sono costretti ad ubbidire, più e meglio che se fossero quelli monacali medievali, che di frutti ne hanno portati. Ma non questi.

Fanno quello che possono?

Di certo la tempesta rivela sabbia e roccia con grande nitidezza, quando si infrange poi si spegne, sulla costa.

E chi non era ben ancorato al Cuore di Gesù e Maria è già stato disarcionato dal cavallo della Verità.

In nome di un’obbedienza cieca, che solo a Cristo Re si dovrebbe con onore e successo, sono stati indotti a compiere violenza psicologia e spirituale innanzitutto contro se stessi, invitati e obbligati a tradire e rinnegare la propria coscienza.

Beato tra loro, colui che di fronte a questo diktat, si è trovato e/o si troverà nelle condizioni di dare la vita, anziché ottemperarlo.

Ma la violenza genera violenza, così passare da quella psicologica e spirituale su se stessi a quella fisica sugli altri, può essere un attimo.

È accaduto non molto tempo fa che un sacerdote, già pluriinoculato, attore di una serie costante e testimoniabile di abusi liturgici, piuttosto sprezzante del depositum fidei, durante una messa coram popolo malamente celebrata, dove il Vangelo è stato letto con il tono che si addice alla telecronaca sportiva, si sia spinto all’uso delle mani nei confronti di una fedele che avrebbe voluto ricevere l’Eucarestia sulla lingua, quando già teneramente inginocchiata ai piedi dell’altare, con le mani giunte, in attesa di accogliere in sé il Corpus Domini, viene raggiunta dal sacerdote che assunto il tono del rimprovero, minaccioso, tuona:

“La Comunione solo sulla mano! “.

La fedele, avvezza al trend, immobile e con le mani giunte, alza lo sguardo. Lo fissa dal basso verso l’alto e con umile padronanza, gli domanda:

“La Comunione sulla mano è Volontà di Dio o volontà di Satana?”

Il sacerdote sobbalza sui suoi piedi.

Paonazzo la guarda con rabbia.

Non raggiante come chi contempla il Volto di Dio, bensì paonazzo, fa un passo indietro.

Poi uno in avanti e ancora uno indietro e un altro in avanti, di lato, dall’altro.

Movimenti all’apparenza, non si sa se più, somiglianti alla ballata delle Valchirie o a quei balletti improvvisati dai sanitari nei corridoi degli ospedali in tempo di covid, sulle note di Jerusalemma, così spesso ilarmente demonizzati dal celebre e simpaticissimo Silver Nervuti, fino a quando con lo stesso disprezzo con cui si butta un osso irrancidito in bocca a un randagio purulento, il sacerdote lancia l’Ostia nella bocca della poveretta, che per tutto il tempo del teatrino, immobile sulle ginocchia aveva sostato, osservando la scena e il suo sciagurato attore.

Ricevuta l’Ostia, la fedele si alza per tornare al banco, ma il sacerdote, non pago, la spinge con un colpo sulla spalla verso i banchi, ché più la sua presenza non poteva sopportare. Solo per Grazia, nessuna caduta a terra si è verificata.

Tornata al banco con l’Ostia ricevuta come fosse un bottino sottratto ai pirati, il sacerdote prosegue la distribuzione ai restanti fedeli, obbedienti come lui agli stessi protocolli di stato, che La ricevono rigorosamente nel modo che fa tendenza.

Poi, ritornato all’altare con l’agitazione e l’imbarazzo di cui si riveste un traditore che si fingesse il tradito, riprende la celebrazione, interrompendola qua e là, per pronuncia di frasi come queste:

“Cosa ci vengono a fare questi cristiani in chiesa?”

Preghiera dei fedeli…

“La Chiesa ha deciso così sulla Comunione: che sia in mano e così deve essere! Basta!”

Preghiamo…

E sulle parole :”La messa è finita. Andate in pace” raccattava su la sua borsetta e rabbioso, così si licenziava:

“Basta! Io non ci vengo più a celebrare in questa chiesa!”

Considerazioni

È vero! Siamo in un momento in cui il Regno vieta ai medici di fare i medici e il Sacerdozio vieta ai preti di fare i preti, ma dato che non si può azzerare la responsabilità personale propria dello scandalo, sembra che ci sia ora un certo traffico intorno ad una petizione da consegnare al Vescovo per denunciare gli abusi del sacerdote e che un paio di legali vorrebbero fare luce sulla faccenda, intravedendo nel comportamento del prete più di un reato.

A memoria evangelica si rammenta che sarebbe opportuno che il reo si mettesse d’accordo con la vittima lungo la via, prima di comparire davanti al giudice, per volontà del quale si troverebbe a pagare fino all’ultimo spicciolo della propria dignità.

Inoltre, dovendo considerare, in simili circostanze, soprattutto la sofferenza del Nostro Tenerissimo Redentore così bistrattato e della Sua Santissima Madre, presenti sopra e intorno all’altare, con tutti i santi e con tutti gli angeli che si coprono gli occhi con le ali per non vedere, si ritiene che l’accordo migliore sarebbe che a nessun fedele venga più vietato di ricevere la Comunione secondo la Legge Universale della Chiesa, anziché procedere per le vie legale.

La sofferenza del Redentore rispetto agli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con i quali Egli stesso è offeso, sarà materia della prossima tappa, forse l’ultima, di questo focus che considera i fedeli del III millenio in relazione al miracolo eucaristico perpetuo.

Proposta quaresimale.

Oggi, 2 marzo 2022, mercoledì delle Ceneri,quando il tempo sta per scadere, inizia la quaresima, momento propizio di digiuno, preghiera e penitenza.

Si propone alle anime di buona volontà, per l’occasione la più adatta, il pio esercizio della meditazione della Passione di NSGC dal libro della Piccarreta per riparare, consolare e compassionare Gesù dal deserto fino alla deposizione dalla Croce tra le braccia fiaccate di Maria Addolorata.

Gli interessati visionino questo link già pubblicato dal dottor Marco Tosatti https://www.marcotosatti.com/ 2021/02/09/veronica-cireneo- propone-lorologio-vivente- perpetuo-le-ore-della-passione all’interno del quale troveranno indicazioni per aderire all’Orologio Vivente:”Corpo Mistico”, attualmente in vita con una trentina di anime oranti.

Citazioni sulla Passione:

“Non vi è esercizio più utile per rendere un’anima santa, che considerare spesso le pene di Gesù Cristo” .(San Bonaventura)

” Vale più una sola lagrima sparsa in memoria della Passione di Gesù, che un pellegrinaggio sino a Gerusalemme ed un anno di digiuno in pane ed acqua” .(Sant’Agostino)

“Coraggio, Io non vi lascio”, dice l’Agnello di Dio!

“Ma è necessario che Io muoia, per la salvezza vostra”

Vi aspettiamo!

Laudetur Jesus Cristhus

Veronica Cireneo

§§§

