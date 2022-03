Arrendersi all’Evidenza: Ora Più che Mai: Penitenza, Penitenza, Penitenza.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Arrendersi all’Evidenza ci propone questa riflessione sul tempo che si apre oggi, quello di Quaresima. Buona lettura e meditazione.

Nell’attuale e inusuale esperienza di disoccupato (di assente ingiustificato) il tempo per osservare con attenzione non manca. Forte del consiglio evangelico sulla trave e la pagliuzza, mi sforzo di limare e piallare la legna sulle mie pupille. Mi è di grande aiuto San Francesco: vera letizia è “solo se avrò avuto pazienza e non mi sarò conturbato: qui è la vera letizia e qui è la vera virtù e la salvezza dell’anima”.

Dubito di me ogni volta che mi assalgono la rabbia, lo zelo amaro e altri sentimenti che dicono orgoglio e poca pace nel cuore. Li vivo e cerco di liberarmene, per non farne le mie ragioni. Mi tolgo ogni pretesa di essere nel giusto se scorgo poco amore per gli altri, anche i nemici, senza desiderarne il bene.

A Fatima la Madonna disse che molte anime vanno all’inferno perché non c’è chi preghi e si sacrifichi per loro. Posso essere quell’anima che ci va o quella che si sacrifica per evitarlo. Il lavoro di “falegnameria oculistica” serve ad orientare l’esperienza dalla parte migliore. La prima grazia è di aver vicino chi mi aiuta e la Provvidenza non sta facendo mancare questa bella compagnia, anche quella di chi legge queste righe.

I miei guai (ne sto passando) possono essere utilizzati abitandoli cristianamente: restando nella pace è più semplice accorgersi di come agisce la Provvidenza quando si fanno certe scelte e non solo per sé stessi. Tra una scheggia e un truciolo ho tempo anche per guardarmi attorno con rinnovata attenzione. Con gli anni ho imparato a far diminuire il più possibile quel che mi piacerebbe che fosse, vedendoci soltanto quel che c’è.

Da qualche giorno la pandemia e le vaccinazioni sono quasi scomparse dalle notizie e dalle discussioni. Grazie al cielo il numero dei contagi, dei ricoveri e dei decessi è in calo. Diminuiscono anche quelli che vanno a vaccinarsi e forse questa distrazione è imputabile ai nuovi e più onerosi incarichi del Generale Figliuolo. Se il rischio da virus si è ridotto, resta intatto quello dovuto alle sostanze che ogni vaccinato ha introdotto. Anche se adesso c’è la guerra in Ucraina e il virus è mutato, le sostanze presenti nel sangue non lo sanno.

https:// thewashingtonstandard.com/ bombshell-moderna-chief- medical-officer-admits-mrna- alters-dna/ Proprio ora, dentro molti di noi, c’è la possibilità che l’istruzione mRNA iniettata con le dosi possa interferire con il DNA del vaccinato. Uno studio svedese dell’università di Lund conferma i timori. Un primo studio, pubblicato nell’ottobre 2021, mostrava la capacità dell’istruzione genica mRNA del vaccino di raggiungere il nucleo cellulare e di interferire negativamente con i processi incaricati di riparare i danni al DNA. Un lavoro più recente, condotto in vitro con il vaccino BNT162b2, dimostra la retrotrascrizione intracellulare del mRNA in DNA. Lo dicevano (2021) le Aziende produttrici dei sieri.

Il materiale esogeno che codifica la proteina spike (la quale è notoriamente pericolosa di suo) può essere trascritto nel genoma umano: in vitro l’effetto è stato riscontrato in circa sei ore! Così l’espressione della proteina spike potrebbe diventare costitutiva del genoma e in pratica significa reiterarne la sintesi e gli effetti deleteri ben oltre i tempi in cui l’mRNA esaurisce i suoi effetti. La retrotrascrizione si serve dell’enzima transcriptasi inversa che può sintetizzare DNA come farebbe la DNA polimerasi, ma è capace di farlo utilizzando l’RNA come istruzione iniziale, esattamente come fanno i retrovirus (ad esempio quello che provoca l’AIDS). Questo studio giustifica le preoccupazioni circa i possibili effetti sull’integrità del genoma, con potenziali effetti genotossici dai contorni imprevedibili.

Ragionavo così e osservavo domenica la scena di centinaia di persone riunite a manifestare contro la guerra, ben ravvicinate. Che bello, dicevamo con mia moglie. Non per le ragioni o i torti della guerra, ma per il vedere tutte queste persone insieme accanto ad altre che stavano lì semplicemente a spasso al sole, con una bellissima luce, poche mascherine e finalmente i volti sorridenti di gente veramente pacificata con l’esistenza.

Non vivo su Marte, non percepisco lo stipendio e qualche grattacapo non mi manca. Però, serenamente, volendo davvero bene a ciascuno di loro, vedevo i manifestanti pacifici, incluso qualche acerrimo nemico di chi non si è fatto bucare e perciò meritevole di apartheid. Non dico difeso in qualche diritto, ma abbandonato perché ingiustificabile. Se poi hai dei dubbi anche rispetto alle ragioni o ai torti della guerra, ecco che il suddetto cittadino vaccinista e pacifista non te lo perdonerebbe proprio.

Per restare un po’ isolati è stato sufficiente entrare in una chiesa. Da Gesù ormai ci vanno davvero in pochi per chiedere a Lui la pace o la guarigione. Abbiamo fatto compagnia al Signore al chiuso e senza mascherina.

Non mi sorprendono più le sicurezze e le certezze di questi concittadini e nemmeno che non sia la fede in Cristo ad avergliele date. Ci vedo la pagliuzza di quello sguardo un po’ così, che hanno con Draghi, o con Conte e senza andare a Genova: un’esistenza medicalizzata pur non avendone bisogno, concorrendo per titoli (il green pass) ed esami (tamponi e analisi a manetta) al posto che spetta di assuntori di farmaci OGM e consumatori di cibo e cosmetici bio.

Cittadini di una Repubblica fondata sul lavoro ma, dopo i cinquant’anni, solo con il super green pass. Un lavoro che si avvia verso la quarta rivoluzione industriale, come dicono i veri guru. Klaus Schwab rilasciò un’intervista nel 2015 in cui spiegava che “la quarta rivoluzione industriale differirà dalle precedenti non perché cambieranno le cose che fai, ma cambierai tu”. “Se assumi un editing genetico, sei tu che stai cambiando”. https:// charlierose.com/videos/23789