Vladimir, l’Inevitabile. Un Ritratto del Catholic World Report.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, grazie al lavoro dell’amico Vincenzo Fedele possiamo offrirvi in italiano la traduzione di un articolo apparso su Catholic World Report, che ringraziamo per la cortesia, su Vladimir Putin. Buona lettura.

§§§

Da Catholic World Report Pubbl. il 26 feb 2022

Dagli archivi: L’inevitabile Vladimir ? Comprendere l’ascesa di Putin

In ogni tappa della sua ascesa al potere, Vladimir Putin ha dimostrato di comprendere sia la psiche russa che le condizioni tattiche del mondo post-sovietico.

Nota del redattore: il seguente articolo è stato originariamente pubblicato il 5 agosto 2016, il primo di una serie speciale in tre parti della CWR sulla Russia post-sovietica, “l’ascesa di Vladimir Putin”, “il ruolo della religione nel progetto politico di Putin”, “l’ascesa della destra l’estremismo dell’ala sotto Putin e il conflitto in corso tra Russia e Ucraina”.

Nota del traduttore: I tre articoli sono del 2016 (agosto, ottobre e Novembre) e potrebbero sembrare fuori contesto rispetto alla crisi attuale. Riteniamo, invece, che siano molto importanti per comprendere il contesto in cui si svolgono i drammatici avvenimenti di oggi, quali siano i rapporti tra Stato e Chiesa in Russia e, infine, anche le azioni del Presidente Trump che, all’epoca, doveva ancora dispiegare la sua azione da Presidente USA e che ha portato a quasi compimento, sino ai brogli delle successive elezioni del 2021 ed ai disastri che l’impresentabile Biden sta compiendo oggi e che riteniamo, purtroppo, ancora di più compirà in futuro quando verrà posto il problema, ben più iquietante, di Taiwan con il colosso cinese. Occorre, quindi ricordare, per tutti e tre gli articoli, che sono stati scritti e pubblicati nel 2016, quando c’era molto spazio per ovviare ai problemi che, come si vede, erano già ben conosciuti.

Sono trascorsi 16 anni [si ripete che siamo nel 2016 – NdT] da quando Vladimir Vladimirovich Putin è salito al vertice del potere politico nella Russia post-sovietica. Adesso, una Russia risvegliata, persino revanscista, si è affermata in Georgia, Cecenia, Moldova, Armenia e Ucraina. Le antiche paure russe – dell’accerchiamento, della penetrazione dei valori e delle pratiche politiche e sociali occidentali, del dissenso interno e della disunione – sono riemerse. Nonostante le speranze generate dalle timide riforme democratiche del predecessore di Putin, Boris Eltsin, la Russia è tornata a un autoritarismo dall’alto verso il basso, o “verticale”, tipico del suo passato. Sembra che stia nascendo una “piccola Guerra Fredda”.

Ma se non è un democratico, che tipo di leader è Putin e che tipo sarà?

È stata una scelta inevitabile nel 2000, quando è diventato inaspettatamente e rapidamente presidente della Russia post-sovietica?

E, in tal caso, è l’uomo inevitabile del futuro della Russia?

In questo articolo esaminerò la prima domanda: come ha potuto un oscuro tenente colonnello del KGB raggiungere la vetta così rapidamente?

Ma prima di iniziare, ammettiamo che, come americani, soffriamo di alcuni handicap in questa ricerca. Ricordo vividamente gli anni inebrianti del 1985-1991, durante i quali sono stato diverse volte in Unione Sovietica, quando la turbolenza dell’era Gorbaciov/Eltsin prima si è incrinata, poi ha fatto esplodere il fragile guscio del potere sovietico. Mentre si accavallavano le scene finali di quel periodo storico, si potevano capire i miasmi di sollievo dell’Occidente, e in particolare degli Stati Uniti, mentre le tensioni dei 40 anni di prova di nervi, che chiamiamo Guerra Fredda, venivano rilasciate .

Gli americani, sempre pronti a tralasciare attenzioni approfondite per affari lontani dalle loro sponde storicamente protette, hanno prontamente dichiarato un nuovo giorno, finalmente libero, non solo dalle minaccie della guerra nucleare ma, andando oltre questi aspetti, anche dalle lunghe e sanguinose lotte del XX secolo con l’imperialismo, il fascismo, il nazionalsocialismo e il comunismo. L’economia liberale e la democrazia costituzionale furono dichiarate trionfanti, [1] la Russia avrebbe abbandonato il suo passato autoritario, e questo, come diciamo, era quello.

Solo che non lo era.

Inizi infausti

Gli americani difficilmente riescono ad immaginare la portata e l’impatto della disintegrazione dello stato sovietico e di tutto ciò che è stato costruito al suo interno e intorno ad esso dalla sua fondazione il 30 dicembre 1922. La perdita della periferia esterna degli stati cuscinetto dell’Europa orientale e dei Paesi baltici; la vendita o la confisca da parte degli “oligarchi” [2] dei vertici economici; il disfacimento dell’anello, all’interno della Russia, delle Repubbliche Socialiste Sovietiche; la messa al bando (temporanea) dello stesso Partito Comunista, che aveva governato su un sesto della crosta terrestre della Terra e su quasi 300 milioni di persone; la perdita, nella psicologia dei popoli sovietici, del loro orgoglio di cittadini di una superpotenza; questi eventi hanno spazzato via in un lampo un esperimento politico di 70 anni che ha piegato l’arco della storia globale.

Gli esperti politologi insegnano che quando un sistema è stressato in misura intollerabile, un gruppo di istituzioni è chiamato a “raddrizzare la nave”. Questi sono gli organi dell’“apparato di sicurezza”: i servizi militari, i servizi di intelligence (sia esterni che interni) e la polizia. Di tutte le istituzioni in qualsiasi sistema socio-economico-politico, l’apparato di sicurezza ha questi vantaggi in tempi di stress:

1) i suoi membri sono incaricati e monopolizzano l’uso legittimo della forza; 2) i suoi membri sono formati, e sono anche visti, come professionisti portando così un certo prestigio sociale; 3) il ruolo di difesa contro le minacce esterne e di protezione dell’ordine sociale conferisce ai suoi membri un senso di orgoglio e spirito di corpo. (È da notare che il KGB era conosciuto come la “Spada e lo scudo” dell’Unione Sovietica). In tempi di minaccia, quindi, questo apparato è ricercato per il ripristino dell’ordine e della stabilità. Questa reazione, familiare nei sistemi stressati, si è manifestata nella storia di molti stati in Africa, Asia e America Latina [3], anzi, ovunque nel corso della storia dei moderni stato-nazione.

In Russia, con la sua storia autoritaria, l’apparato di sicurezza ha sempre svolto un ruolo fuori misura. Non sorprende, quindi, che nel 1999, quando il tempo di Boris Eltsin era scaduto come presidente dello stato russo, lui e il suo team si siano rivolti a un membro di quell’apparato, un fattore relativamente sconosciuto in chi ricercava il potere nel mondo post-sovietico.

Putin, usando le sue stesse parole, è stato un po’ un “teppista” e uno “studente abbastanza disordinato” [4] fino alla prima media. In epoca sovietica, i giovani erano normalmente inquadrati nei “Giovani pionieri” dalla terza elementare e nell’adolescenza si univano alla Lega dei giovani comunisti, o “Komsomol”. Queste organizzazioni erano sponsorizzate dal Partito Comunista e hanno infuso una combinazione di Boy Scout e valori comunisti nella gioventù sovietica. Poiché era combattivo e non focalizzato, Putin non è stato accettato nei Giovani Pionieri fino all’ottavo anno. Tuttavia mostrò un interesse per lo sport, in particolare per il sambo (una combinazione di judo e wrestling); gli piacevano le sfide fisiche e il contatto.

Iniziò anche a mostrare interesse per le lingue, in particolare il tedesco.

Da qualche parte al liceo, ispirato da libri e film popolari sullo spionaggio, Putin decise che sarebbe diventato un professionista dell’intelligence. Andò persino all’ufficio locale del KGB per chiedere informazioni. Sorpresi (e probabilmente divertiti), gli dissero che era troppo giovane, che doveva prestare servizio nell’esercito o ricevere più istruzione prima ancora che potesse essere preso in considerazione per l’adesione e che il KGB non accettava volontari.

In pratica gli è stato detto: “Noi osserviamo e se pensiamo che tu sia degno, ti contatteremo”. Chiese quale educazione fosse preferita e gli hanno detto “legge”. E questo è quello che ha fatto: ha deciso di conseguire una laurea in giurisprudenza.

Un sogno realizzato; un sogno capovolto

Putin è entrato a far parte del Partito Comunista, un requisito per prestare servizio nel KGB, nel 1972. Ha frequentato la facoltà di giurisprudenza presso l’Università statale di Leningrado, si è laureato nel 1975, ed è entrato a far parte del KGB quello stesso anno. Trascorse i successivi 10 anni nel dipartimento di controspionaggio a Leningrado, tenendo d’occhio gli stranieri e i funzionari consolari residenti. Nel 1985 fu assegnato a Dresda, nella Germania dell’Est. [5]

I suoi doveri erano di normale routine e includevano ottenere informazioni sui leader dei partiti politici occidentali e sulla NATO. Reclutò fonti, analizzò dati e inviò rapporti al quartier generale del KGB a Mosca. Putin e sua moglie Lyudmila (si sono sposati nel 1983) avevano una cerchia sociale ristretta a Dresda. Tipicamente, gli agenti del KGB erano molto attenti, anche quando distaccati in altri stati socialisti, a fraternizzare solo con persone fidate, di solito altri membri del KGB o, in questo caso, con membri della “Stasi”, il servizio di sicurezza della Germania dell’Est. Putin a quanto pare si è adeguato a questa regola.

Tuttavia i Putin vivevano bene nella Germania dell’Est, un po’ al di sopra del livello possibile per loro in URSS, con la sua endemica carenza di cibo e beni di consumo di bassa qualità.

Poi arrivò il 1989 e la caduta del muro di Berlino.

Sbalordito, come molti, dalla velocità del crollo del potere sovietico, Putin ha ritenuto che il rapido ritiro degli altri membri del “fraterno campo socialista”, fosse tragico ed inutile, un umiliante segno di panico, una perdita di nervi. Dopo aver bruciato tutti i file del KGB, Putin, disilluso e amareggiato, fece i bagagli con la sua famiglia – sua moglie e le figlie Ekaterina e Maria – ed è tornato a Leningrado. [6]

Pensando di provare a far carriera nel mondo accademico, Putin andò a lavorare in amministrazione all’Università di Leningrado, dove si era laureato in giurisprudenza, e iniziò a scrivere la sua tesi come candidato di scienze economiche all’Istituto minerario di San Pietroburgo. [7] Significativamente si trovò ad avere a che fare con il mercato dei minerali e di altre materie prime nell’economia russa. Fu presto attirato a lavorare per Anatoly Sobchak, presidente del consiglio comunale di Leningrado ed ex professore di diritto all’Università di Leningrado. Brillante, aperto e ambizioso, Sobchak era quello che, a quei tempi, era conosciuto come un “riformatore”, e sebbene Putin non fosse d’accordo con tutte le politiche liberali di mercato e l’apertura politica di Sobchak, lo rispettava e divennero amici intimi. Putin era ancora un membro del KGB e lo disse a Sobchak. Il suo nuovo capo capì che avere un agente nel suo ufficio avrebbe potuto una essere fonte di problemi, se i nemici politici di Sobchak lo avessero scoperto. Uomo un po’ emotivo e impulsivo, decise di rischiare; inoltre, era rimasto colpito da Putin. [8]

I nemici di Sobchak nel Consiglio hanno davvero scoperto il passato del nuovo vice e alcuni tentarono di ricattare Putin per fargli concedere favori politici. Putin si rese presto conto che la sua appartenenza al KGB poteva essere un handicap nel mondo della politica, quindi si è dimesso con riluttanza dall’agenzia, ha reso pubblico il suo background nel KGB e si è tuffato nella sua nuova carriera. Se il suo passato era adesso “là fuori”, non poteva essere usato per ricattarlo. Era un membro attivo della squadra di Sobchak quando quest’ultimo divenne il primo sindaco eletto dal popolo di Leningrado (intanto ribattezzata San Pietroburgo).

Sebbene l’ascesa al potere di Sobchak in seguito abbia vacillato e l’associazione con lui era diventata una responsabilità, Putin non lo avrebbe tradito, sebbene avrebbe potuto beneficiarne personalmente se lo avesse fatto. Molti anni dopo, con qualche rischio politico per se stesso, Putin fece in modo che Sobchak e la sua famiglia venissero allontanati dalla Russia prima che i suoi nemici politici potessero vedergli percorrere la via della prigione, o peggio. Questa caratteristica lealtà avrebbe poi attirato l’attenzione degli uomini di potere che attorniavano Boris Eltsin. [9]

Eltsin e Sobchak erano stati alleati politici, Eltsin a Mosca, Sobchak a San Pietroburgo, nei primi giorni dopo la fine dell’URSS. Tuttavia, come spesso accade tra le élite nelle politiche autoritarie verticali, hanno iniziato a vedersi come rivali. È stata questa rivalità che ha indotto alcuni membri dell’entourage di Eltsin a minare la campagna di Sobchak per la rielezione a sindaco di San Pietroburgo. La mancata rielezione di Sobchak è stata una grave battuta d’arresto per Putin. Aveva perso il suo principale sponsor, mentore e amico, e la sua carriera in politica avrebbe potuto facilmente finire in quel momento. Ma non è stato così.

Putin va a Mosca

Sebbene Eltsin fosse stato rieletto nel 1996 alla presidenza della Federazione Russa, la rielezione è avvenuta nonostante la sua posizione abissalmente bassa nei sondaggi dell’opinione pubblica. Sia la sua salute politica che fisica erano in grave declino. Una guerra fallita in Cecenia, lanciata da Eltsin per arrestare i movimenti nel Caucaso verso l’indipendenza dalla Federazione Russa, un’economia quasi al collasso e, nel 1995, il primo di una serie di infarti: tutto aveva causato agli uomini della famiglia di Eltsin, sia la reale famiglia che quella politica, a temere per il suo, e quindi per il loro, futuro al potere.

La lotta per l’influenza e la posizione nella cerchia immediata di Eltsin ha fornito l’occasione, per Putin, di essere spostato a Mosca dalla sua relativa oscurità a San Pietroburgo (era stato un sostenitore attivo ma poco riconosciuto della campagna di Eltsin del 1996). Il capo di stato maggiore di Eltsin, Nikolai Yegorov, dopo aver notato la lealtà di Putin nei confronti di Sobchak e il suo senso di serietà e discrezione, ha portato Putin a bordo come vice dello staff di Yegorov. [10] Una volta a Mosca, Putin ha ricoperto diverse posizioni che lo hanno avvicinato sempre di più allo stesso Eltsin. Questi lavori hanno mostrato a Putin l’ampiezza e la profondità del declino economico e politico della Russia e hanno confermato, nella sua mente, che la disgregazione del potere sovietico aveva scatenato i demoni nell’incubo storico della Russia: individualismo anarchico, disunione e disordine: i tratti distintivi, per i russi, del temuto e odiato Occidente. Vide da vicino come il potere del governo centrale fosse sempre più snervato, eluso e completamente deriso.

Il “vertikal” [11] rischiava il crollo totale.

Il compito da svolgere, per la squadra di Eltsin, era riportare l’ordine in un’economia caotica, che era sempre più corrotta dall’avidità di alcuni oligarchi, di concerto con altri mediatori del potere, come i “siloviki” [12] e i vertici degli 89 governi regionali della Russia.[13] I governatori avevano beneficiato del fatto che Eltsin, invece del sistema sovietico di nomina dei governatori da Mosca, aveva reso i loro incarichi elettivi da parte delle persone residenti in ciascuna regione. Questi governatori, ansiosi di arricchirsi attraverso metodi legali, semilegali o totalmente illegali, stavano usando la loro nuova base di potere locale per concludere accordi con ogni tipo di altri “giocatori”, inclusa la mafia russa. Putin ha visto tutto questo accavallarsi mentre svolgeva i suoi nuovi lavori: supervisore delle relazioni dei governi regionali con il Cremlino; una specie di ispettore generale nazionale che esamina le pratiche di corruzione; e un breve soggiorno come direttore dell’FSB, [14] l’organizzazione successore del suo stesso KGB. Quest’ultimo lavoro gli è arrivato perché il direttore dell’FSB prima di Putin era stato scomodamente vicino a scoprire pratiche di corruzione vicine alla “famiglia” di Eltsin.

La performance di Putin in tutte queste posizioni ha mostrato che è sia deciso che sottile, disposto a usare il potere che gli è stato concesso per sradicare la corruzione, ad esempio, assicurandosi allo stesso tempo di non coinvolgere quelli al di sopra di lui, in particolare Eltsin. Poi le cose sono peggiorate anche per il primo presidente eletto della Russia.

Tramonto dell’era di Eltsin

Nel 1997 un forte calo del prezzo mondiale del petrolio ha trascinato al ribasso l’indebolita economia russa; La debolezza russa si è appalesata quando le forze della NATO, guidate dagli Stati Uniti, hanno facilitato la separazione del Kosovo dalla Serbia, un tradizionale stato cliente della Russia. Le insurrezioni nella regione del Caucaso minacciarono di esplodere di nuovo e l’odore di pratiche corrotte si avvicinò ancora di più allo stesso Eltsin. Egli stesso nominò Yevgeny Primakov come primo ministro ma, sebbene abbia servito lealmente e bene, divenne scomodamente popolare, alimentando la paranoia di Eltsin sui rivali. Primakov venne sostituito da Sergei Stepashin mentre Eltsin, che era stato messo sotto accusa per vari fallimenti politici, cercava sempre di più di allontanare da se le accuse di corruzione post-presidenza. Aveva perso il sostegno del popolo e di quasi tutte le fazioni del Cremlino;

Malato e ansioso, Eltsin giocò una carta che sperava avrebbe salvato se stesso e il suo paese. [15] Nell’agosto 1999 aveva nominato Vladimir Putin primo ministro mentre la violenza esplodeva nuovamente nel Caucaso. Nei mesi successivi Putin utilizzò l’intera dotazione russa delle forze aeree e di terra per scacciare i ribelli ceceni dalla vicina repubblica del Daghestan, che, senza preavviso, avevano invaso il 7 agosto. Si è poi recato personalmente in Cecenia e alla fine ha costretto i ribelli Ceceni a chiedere la pace. Date le ricadute pubbliche negative del precedente tentativo di Eltsin di reprimere le rivolte nel Caucaso, è stata una piacevole sorpresa quando la durezza e la risolutezza di Putin in quest’ultimo conflitto gli sono valse i riconoscimenti di quasi tutte le fazioni del paese. Poi è arrivata la mossa finale sulla scacchiera di Eltsin. Decise che Putin sarebbe stato il suo successore come presidente della Federazione Russa. Eltsin non aveva rivelato la sua intenzione di candidarsi di nuovo alla presidenza nel 2000. Ormai non potendo fidarsi praticamente di nessuno intorno a lui, aspettò fino alla fine del 1999 e poi chiamò Putin a un incontro privato e gli disse che intendeva dimettersi alla fine dell’anno e nominare Putin presidente ad interim. Ciò avrebbe dato a Putin tre mesi per esibirsi in carica prima delle elezioni, durante i quali avrebbe potuto usare lo “splendido pulpito” della presidenza per rafforzare le sue possibilità di succedere a Eltsin. A quanto pare Eltsin era fiducioso che la propensione alla lealtà di Putin lo avrebbe protetto dalle rivelazioni sul suo coinvolgimento in qualsiasi connessione “imbarazzante” con personaggi o accordi loschi. A quanto pare, ha calcolato correttamente.

Putin l’inevitabile?

La cosa più evidente dell’ascesa di Putin al potere supremo nella Russia post-sovietica è che era un uomo dell’apparato di sicurezza. Chiaramente non era solo un servitore a tempo o un carrierista, ma un credente profondamente impegnato nel sistema di controllo “vertikal”, lo “stato forte”. Ha accettato la disciplina necessaria per svolgere i duri compiti di guardia e protezione dello stato e non ha mai dubitato che la nazione potesse trovare la sua identità solo come un sistema politico dall’alto verso il basso e autoritario. Forse in nessun altro posto del pianeta possiamo trovare un sistema di sicurezza statale così in sintonia con la mentalità psicologica del suo paese, che, in questo caso, è stato plasmato così drammaticamente nel corso dei secoli da vulnerabilità geostrategiche, sia reali che percepite.

È stato l’indebolimento del potere centrale e del “vertikal” del 1991 che prima ha spaventato, poi inorridito e infine motivato Putin.

Ma cosa si può dire del ruolo della personalità di Putin in questo racconto? Le élite in regime di potere verticale e dall’alto verso il basso sono per sempre insicure, instancabilmente in guardia per evitare che un subalterno ambizioso sia tentato di tradirle. Senza istituzioni stabili, efficaci e affidabili – tribunali indipendenti, un’economia che crea e distribuisce adeguatamente ricchezza, partiti politici ben funzionanti, lo stato di diritto e una tradizione di governo civile, per esempio – tali regimi sono suscettibili al culto del leader, culminando in quello che in America Latina viene chiamato “personalismo” (oppure Castrismo) o il familiare “le etat c’est moi” di Luigi XIV.

Mentre saliva di grado tra il 1991 e il 1999, Putin non sembrava essere il tipo che avrebbe mai governato alla maniera di un leader di una setta, come Stalin.

Sotto il comportamento freddo, persino gelido, sembrava nascondersi un pragmatico, non un ideologo. Ha espresso la convinzione che il comunismo totalitario fosse impraticabile.[15] La sua lealtà, prima a Sobchak e poi a Eltsin, era notevole perché è una cosa rara nei circoli dell’élite russa nella Russia post-sovietica. La sua calma sotto stress era in contrasto con gli stili sgargianti di molti altri, inclusi Sobchak e Eltsin.

Non ci sono prove che qualcuno lungo la strada abbia immaginato che Putin sarebbe mai stato il burattino di qualcunaltro. Inoltre non c’era dubbio sulla sua disponibilità, senza esitazione, a usare tutti gli strumenti del potere, inclusa la forza violenta, per perseguire i suoi obiettivi. Quando è stato confermato come primo ministro nell’estate del 1999, con la rivolta cecena che infuriava, ha usato una forza militare schiacciante, come egli stesso disse, per “sbattere a sangue i banditi”. [16]

Infine, salendo la catena del sistema d’élite russo, ha chiaramente beneficiato delle sue origini relativamente oscure a Leningrado/St. Pietroburgo. Cioè, non aveva accumulato nemici amareggiati, al suo livello o superiore, prima di venire a Mosca. Il suo ingresso nei circoli ristretti del potere è stato reso possibile dalla sua reputazione di lealtà, ma una volta dentro, la sua dimostrata tenacia, così rispettata nella cultura politica russa, è stata la chiave per la sua ascesa alla presidenza.

La scalata al potere di Putin potrebbe essere spiegata in questo modo: membro dell’apparato di sicurezza e patriota nazionalista, libero dalla nostalgia ideologica per i sogni comunisti, ha combinato i tratti di lealtà, discrezione e risolutezza per conquistare l’autorità che bramava per arrestare il declino della Russia e rivendicare il suo posto come attore importante a livello globale. In tal modo ha dimostrato di comprendere sia la psiche russa che le condizioni tattiche dell’immediato mondo post-sovietico. Ha ottenuto molto, specialmente nei primi anni del suo governo, quando gli alti prezzi globali del petrolio hanno contribuito a salvare l’economia russa. Politicamente ha riportato la Russia al rigido sistema “verticale” che ricorda così tanto la sua lunga storia. Quei liberali in Russia, che speravano di vederla abbandonare il suo passato e perseguire apertamente una cultura democratica in stile occidentale e un’economia guidata dal mercato aperta al mondo, sono senza potere e allo sbando. C’è tra loro la sensazione che una porta aperta per un attimo sia stata sbattuta e forse chiusa a chiave.

Correlati (saranno pubblicati nel seguito):

•“La fede nel Putinismo: una simbiosi Chiesa-Stato” (20 ottobre 2016) di Joseph Kremers

•“Trump, Putin e la ruota della storia russa” (20 novembre 2016) di Joseph Kremers

Informazioni su Joseph Kremers

Joseph Kremers è un politologo che ha insegnato ideologie politiche, relazioni internazionali e studi sovietici/russi in Oregon per 28 anni. Era un “cittadino diplomatico” che ha contribuito a formare la partnership di Sister City tra Eugene, Oregon e Irkutsk, URSS. È stato co-fondatore di una società privata senza scopo di lucro che conduceva scambi da cittadino a cittadino tra atleti, studenti e professionisti americani e sovietici ed è stato professore di scambio insegnando cultura americana presso l’Istituto statale di lingue straniere per la formazione degli insegnanti di Irkutsk a Irkutsk, la capitale della Siberia orientale. Ha effettuato undici viaggi in URSS/Russia tra il 1988 e il 1998. Veterano dell’aeronautica americana, tiene conferenze sui cadetti dell’AFROTC sugli affari internazionali.

§§§

