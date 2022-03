Un Prete in Cammino da Bergamo a Roma. Oggi da Camaiore a Lucca

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, don Emanuele Personeni riprende il suo cammino da Bergamo a Roma, per i diritti e la libertà, conculcati per milioni di italiani dalle norme emanate da un governo di malfattori, e per consegnare una lettera diretta al pontefice regnante. #cammina e ascolta.

Questa è la tappa di oggi:

TAPPA DI MARTEDÍ 1 MARZO da CAMAIORE a LUCCA circa km 28 in BICICLETTA

PARTENZA ORE 9,00

ùCAMAIORE (LU) -Parrocchia di San Lazzaro

VALPROMARO (LU) -Parrocchia di San Martino Vescovo

SAN MACARIO IN PIANO (LU) -Parrocchia S.Jacopo Apostolo

NAVE (LU) -Parrocchia San Matteo Apostolo

LUCCA -Cattedrale di San Martino (dentro le mura)

***

VANGELO DI MARTEDÍ 1 MARZO

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Pietro prese a dire a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi».

Commento

Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito… Le parole di Pietro includono implicitamente queste altre: che cosa ne abbiamo avuto finora? E che cosa ne avremo? Pietro aveva davvero lasciato tutto. Ricorderete certamente quel giorno nel quale, insieme ad Andrea suo fratello, lasció le reti, le barche, il padre, la sua famiglia, le sua eredità per seguire Gesù. Leggendo il Vangelo di oggi mi sovvengono due pensieri. Il primo é che la tentazione di riprendersi qualcosa, la nostalgia per ciò che si é lasciato, perfino il pentimento per averlo fatto può intrufolarsi nella vita di chi ha fatto scelte radicali. E con la tentazione di riprendersi qualcosa c’è la constatazione che proprio tutto tutto non abbiamo lasciato. Qualcosa ci é rimasto attaccato, qualcosa ce lo siamo tenuto, qualche amore segreto a mò di rifugio e a titolo di compensazione abbiamo continuato a coltivarlo, magari con la sola immaginazione, col desiderio, col rimpianto. Insomma non é inusuale che dopo aver lasciato tutto siamo tentati di riprenderci qualcosa. La ragione é che non siamo felici, che non abbiamo messo tutto il nostro amore nella via intrapresa. Abbiamo preso il largo ma una punta del nostro alluce ha continuato a rimanere aggrappata alla riva. Può succedere a chi si sposa ma anche a chi sceglie la via del celibato. Si può lasciare materialmente tutto ma restare attaccati spiritualmente (e di nuovo materialmente) a qualsiasi cosa. Il secondo pensiero nasce dalla risposta di Gesù. Chi lascia tutto per lui, cioè mette lui al primo posto, non tarderà ad accorgersi che é molto più ciò che si trova di ciò che si lascia. É una legge infallibile dello Spirito. Non si possiede davvero se non ciò che si dona. E ciò che non si dona non lo possediamo, ci possiede. Circa le persecuzioni poi, sono citate da Gesù quasi per inciso, come a dire che sono ovvie ma che non devono preoccupare. Sono una piccola cosa se paragonate al dono di poter donare.

§§§

