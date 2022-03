Stilum Curiae ha Toccato e Superato Ventotto Milioni di Visualizzazioni.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il solito bollettino interno per dirvi che dall’ottobre 2016 ad oggi Stilum ha raggiunto i ventotto milioni di visualizzazioni. Qui sotto trovate due tabelle, la prima relativa alla crescita annuale, e la seconda che riguarda le visualizzazioni quotidiane.

La prima cifra si riferisce agli ultimi tre mesi del 2016, quando la nostra navicella ha cominciato a navigare…

Questi primi due mesi sono confortanti, anche perché Stilum sta subendo l’attacco dei social. Come potete vedere qui sotto, LinkedIn ha bloccato il mio account. La causa pare siano stati due post, uno in cui si riferiva dell’iniziativa di sedici mila medici e scienziati in tutto il mondo contro l’inoculazione del siero ai bambini, un’iniziativa pubblica e pubblicizzata ovunque, e il secondo era un articolo di Arrendersi all’Evidenza che metteva in rilievo – numeri alla mano – l’inefficacia del siero. Quindi, un evidente atto di censura su un sito giudicato scomodo. Qualche difficoltà esiste anche su Facebook, ma l’attacco più pesante viene da Google, che esercita una “censura” pubblicitaria sui post che non gli piacciono, impedendo perciò il sia pur piccolo ritorno economico derivante da essi. Come potete ben immaginare non sono nel mirino quelli sulla messa o sulle devozioni liturgiche…Per questo siamo grati a quelli che ci aiutano, – in particolare per le traduzioni in spagnolo e inglese, che hanno un costo – e ci permettono di continuare nella nostra quotidiana battaglia per un’informazione più libera.

Un grande grazie a tutti voi che ci seguite; ai collaboratori, in chiaro e sotto pseudonimo; ai traduttori, grazie ai quali Stilum Curiae dispone di una platea di ascolto più ampia, come potete vedere qui sotto:

Vi possono sembrare numeri piccoli, ma testimoniano, nel caso di un sito come il nostro, di un’attenzione e di una capacità di penetrazione importante. Come possiamo anche vedere – questo non è documentabile – dalle reazioni su Twitter per esempio, e dalle richieste di avere più articoli tradotti in altre lingue.

Di nuovo grazie a tutti, e che Dio ci aiuti. A continuare a fronte alta.

