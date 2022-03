Celebrazione del Santo Volto, Oggi. Le Messe per la Festa, NO e VO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra giusto offrire alla vostra attenzione questa lettera che mi è arrivata questa mattina:

Gentile sig. Tosatti,

torno a scriverle nuovamente in un giorno molto importante.

Oggi si celebra la festa del Santo Volto, una festa troppo poco conosciuta.

Le avevo già scritto l’anno scorso in merito a questo.

Vorrei davvero che questa devozione prendesse sempre più campo in tutti i cuori, e nelle anime.

In particolare vorrei lanciare tramite lei la proposta a più persone possibili di onorare nelle nostre case il Santo Volto, accendendo un lume davanti una bella immagine del Volto Santo. Vorrei che tutta l’Italia potesse accendersi come luce per Volto Santo, Lui che è la luce per eccellenza.

Il ven. Dupont accese una lampada davanti l’immagine del Volto Santo in salotto e con l’olio della lampada ottenne miracoli su miracoli.

Purtroppo è difficile trovare sacerdoti disponibili, ma in ogni diocesi ci dovrebbe essere almeno un luogo dedicato al Volto Santo.

La devozione al Volto Santo è principalmente Eucaristica e di riparazione, due temi attualissimi e poco praticati.

Spero che tramite lei qualche lettore possa davvero accendere un lume per il Volto Santo e irradiare la luce di questo Volto in tutto il mondo.

Non l’abbiamo capito: Solo Lui è il rimedio per questi tempi.

Ci sono belle promesse di Gesù per quanti praticheranno questa devozione:

“Nulla sarà loro rifiutato quando offriranno il Mio Santo Volto.



Essi opereranno dei prodigi per mezzo del Mio Santo Volto. Io li illuminerò della Mia Luce, li circonderò del Mio Amore, e accorderò loro la perseveranza nel bene”

Non sono promesse consolanti? Dobbiamo avere fede e come Gesù disse a Marta oggi ci ripete “Ti dico se credi vedrai la gloria di Dio”.

Qui sotto trovate le messe votive sia No che Vo… per i sacerdoti che vorranno celebrarla

§§§

