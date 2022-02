Nobile: la Crisi Ucraina è la Guerra del Regime Mondialista. Contro Putin.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci offre questa lucida e penetrante analisi della crisi che stiamo vivendo. Buona lettura.

IL REGIME MONDIALISTA

La guerra è sempre una mostruosità, ma non possiamo esimerci dall’analizzare le ragioni che hanno causato il conflitto in Ucraina.

Nel 2002, allo storico incontro a Pratica di Mare, Berlusconi cercò di avvicinare la Russia di Putin all’Europa e a Washington. Come sappiamo Berlusconi è stato osteggiato dai signori dell’alta finanza. Dopo una caduta in verticale, è diventato un loro cicisbeo.

Dalla caduta del Muro di Berlino, contravvenendo alle promesse, la NATO ha letteralmente circondato la Russia di basi missilistiche. Dal colpo di Stato del 2014, gestito dagli USA, il governo fantoccio dell’Ucraina ha perpetrato un vero genocidio nella regione filorussa del Donbass. Circa quattordicimila morti, soprattutto civili. Il tutto al fine di provocare la reazione di Putin. Non ci sono riusciti, ma con l’Ucraina sì, data la posta in gioco, perché la Russia sarebbe totalmente accerchiata di missili.

Questa guerra non è altro che il capolavoro dei signori dell’élite. Hanno messo con le spalle al muro Putin per dargli solo due vie d’uscita: la resa al mondialismo o la guerra.

Per Putin sono arrivate anche le sanzioni più pericolose, come il blocco dello Swift, il sistema internazionale di pagamenti. Probabilmente per la Russia, la Cina, l’Iran e altri stati che non hanno mai digerito il monopolio americano, è arrivata l’ora di creare un’altra formula per le transazioni internazionali. D’altro lato l’Europa dovrà fare i conti col grano prodotto in Russia e Ucraina, che rappresenta un terzo del grano scambiato nel mondo. Le aziende export italiane con la Russia perderanno sette miliardi di euro.

Se Putin chiuderà le forniture di gas ne vedremo delle belle. Prepariamoci dunque a una caduta economica drammatica. Il tutto per fare un favore ai mondialisti che ci hanno imposto i lockdown e i vaccini, pagati a suon di milioni di dollari (nostri soldi) alle Big Pharma. Ma non temete. In cambio possiamo scordarci del voto, perché il governo Draghi continuerà con l’emergenza. E, pazzesco, il popolo italiano si difende con grinta manifestando, non contro Draghi, ma contro Putin!

Gli unici a guadagnare da questo ennesino fratricidio sono coloro che, per motivi economici e geopolitici, non vogliono la naturale unione eurorussa che la renderebbe prima potenza mondiale.

Davvero il comico/presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy è convinto di poter opporsi a una potenza alle porte come quella russa? Sarà incosciente ma non pazzo. Ha certamente avuto ordine di protrarre la guerra più a lungo possibile utilizzando cecchini – come nel colpo di stato ucraino, voluto e diretto dall’élite – e guerriglie ad libitum. Il fatto che in pieno centro abitato di Kiev Zelenskyy abbia schierato carri armati e mezzi antiaerei fa pensare ai famigerati scudi umani. Se Putin cerca di abbatterli rischia di fare una strage di civili, e questo farebbe gongolare l’élite, il presidente ucraino e la NATO. E chissenefrega se uomini, donne e bambini innocenti vengono massacrati dalle bombe. Accusare il “crudele” Putin è molto più importante delle vite di innocenti ucraini. Il deep state, dunque, mira proprio a una guerra prolungata per distruggere l’immagine di Putin e poter finalmente mangiarsi la Russia in un boccone.

Siamo nell’era dei mediocri al potere. Draghi, dopo aver imposto leggi degne delle peggiori dittature, togliendo lavoro e libertà agli italiani, vuole dare lezioni di democrazia a Putin.

Il sindaco di Milano Sala il giorno dopo la prima de La dama di picche, ha minacciato il grande direttore d’orchestra russo Valery Gergiev ingiungendogli di condannare Putin “o addio Scala”. In pratica un nano intellettualmente e insignificante culturalmente si permette di fare il bullo con un gigante dell’interpretazione musicale. E Salvini, ex amico di Putin? Sentite cosa diceva nel 2016 sulla NATO, vedi: https://www.youtube.com/watch?v=vUXJH2UQIjM

Putin, dicono i media, accusa il presidente dell’Ucraina di essere nazista, ma dato che Zelenskyy è ebreo non può esserlo. In realtà, esistono truppe ucraine, come quelle che mietono vittime nel Donbass, che si ispirano ai nazisti. Il battaglione Azov, costituito anche da militanti di altre nazionalità europee e riconosciuto dal governo ucraino, è un reparto militare dichiaramente nazista. Vedi: https://www.nbcnews.com/storyline/ukraine-crisis/german-tv-shows-nazi-symbols-helmets-ukraine-soldiers-n198961. Ma si sa, la confusione è la migliore tattica per addomesticare popoli rimbambiti da delatori che fanno i giornalisti e una Tv degna del Big Brother orwelliano.

La politica dei mondialisti è più che chiara, soprattutto dopo le vessazioni covidiste devastanti per la salute, l’economia, lo spirito e l’equilibrio mentale di milioni di persone. Coloro che hanno spinto Putin e l’Ucraina alla guerra sono gli stessi che per due anni hanno messo in ginocchio il mondo. Gente priva di scupoli che fonda la propria politica su lavaggi cerebrali di massa. Gestiscono i grandi media del pianeta, governi e Vaticano diffondendo come verità menzogne pesanti come montagne. Probabilmente l’élite e i suoi servi si stanno muovendo per far scoppiare la Terza guerra mondiale. Ma questa volta, almeno ascoltando i discorsi di Putin, la perderebbero tutti.

Lo temo per due motivi. L’élite mira alla riduzione della popolazione mondiale, e non c’é niente di più “rinfrescante” di una guerra dopo una falsa pandemia che può eliminare milioni di esseri umani. Secondo. Nella storia della politica, della Chiesa, dei media e della scuola non c’è mai stata una percentuale così alta di pericolosi imbecilli.

Agostino Nobile

