Mons. Ics e la Crisi Ucraina. Due Perplessità, e Ironia sul Vaticano.

Carissimi StilumCuriali, mons. Ics ci fa partecipi di questa sua riflessione sulle vicende drammatiche a cui stiamo assistendo. Buona lettura.

§§§

Mons ICS a Tosatti.

Sarò brevissimo, limitandomi a esporre un paio di perplessità e una ironica considerazione.

Le due perplessità:

-Trovo poco credibile che nel XXI secolo si invada una nazione, in Europa, con i carri armati e la si difenda con controffensiva cybernetica gestita da hackers. Ciò non è credibile.

-Trovo poco credibile che il signor Putin, prima della turpe e folle messinscena, non abbia disegnato gli scenari, analizzando la strategia degli attori coinvolti: dalla Nato alla Cina, fino ai suoi compagni oligarchi preoccupati delle sanzioni, cioè i cosiddetti nemici interni. Avendo preparato la turpe e folle messinscena da almeno un anno, non è assolutamente credibile.

L’ironica considerazione:

– Sia Repubblica che il Corriere riportano la intervista (la stessa) del card. Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede. Il cardinale sostanzialmente dice solo che la Santa Sede si offre per un negoziato. Ah! Ecco! mi son detto, finalmente uno spiraglio di soluzione, quella del dialogo, l’ascolto e la conoscenza delle ragioni reciproche. Perbacco, questa è vera grande diplomazia proposta da una Autorità morale del prestigio dell’attuale pontificato. Ora possiamo dormire sonni tranquilli. Bergoglio si prepara a dialogare. Magari con un tantino di imbarazzo però… perché la credibilità di Bergoglio per questo dialogo è a dir poco “bassina”. Spiego di seguito il perché.

– L’Europa e l’Italia dichiarano di esser pronte a fornire armi alla Resistenza ucraina, militari, bombe e missili. Accipicchia, ma allora produrre e vendere armi per difendersi è buono e opportuno. Ma chi l’avrebbe mai detto? E che dirà perciò Bergoglio che afferma il contrario da nove anni? Non solo, invita a non investire in chi produce armi. Cosa spiegherà al popolo ucraino? spiegherà che per difendersi deve chiedere aiuto a Greta Thumberg? E che dirà Bergoglio quando gli spiegheranno che solo il suo amico Salvini si era bergoglianamente opposto alla fornitura di armi? Lo inviterà a far parte della Pontificia Accademia delle scienze in Vaticano?

– Ma è possibile che il romano pontefice in una situazione come questa si limiti a deprecarla e esortare a occuparsi (noi) di accoglienza, anziché (loro) di resistenza?

– Ma vi immaginate un san Giovanni Paolo II che avrebbe fatto? Sarebbe andato a Kiev, si sarebbe messo di fronte ai carri armati, aspettando Putin, e avrebbe tuonato: “guai a voi …cattocomunisti!!!”.

Amen

§§§

