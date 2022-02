Ci Sono Bombe e Bombe, Morti e Morti. Quelli di cui Non si Parla…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un post brevissimo, pe rilanciare quello che ha scritto Vik van Brantegem sul suo profilo Facebook. Eccolo:

Lo ha ricordato oggi Papa Francesco dopo l’Angelus in Piazza San Pietro: «Con il cuore straziato per quanto accade in Ucraina – e non dimentichiamo le guerre in altre parti del mondo, come nello Yemen, in Siria, in Etiopia… –, ripeto: tacciano le armi!».