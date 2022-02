The Nation, l’Invasione di Putin. Descalation e Diplomazia contro Cinismo e Follia.

Carissimi StilumCuriali, mi sembra interessante offrirvi – nella mia traduzione – questo editoriale di The Nation, una rivista leader del progressismo americano, sulla crisi Ucraina. Mi sembra che il contenuto sia molto ragionevole, e condivisibile. Buona lettura.

La guerra è una tragedia, un crimine e una sconfitta.The Nation condanna la decisione del presidente russo Vladimir Putin di abbandonare la via della diplomazia attaccando e intraprendendo “operazioni militari speciali” in Ucraina. Queste azioni violano il diritto internazionale e alimentano una pericolosa escalation di violenza.

Esortiamo tutte le parti a cessare immediatamente le ostilità, a ridurre la tensione e a cercare una soluzione diplomatica per mitigare il rischio di una guerra su larga scala e di un impensabile conflitto diretto tra le due maggiori potenze nucleari del mondo.

The Nation ha costantemente invitato tutte le parti della crisi in Ucraina a cercare una soluzione attraverso mezzi diplomatici, rispettando il diritto internazionale e i confini internazionali. Le azioni di Putin sono indifendibili, ma la responsabilità di questa crisi è ampiamente condivisa. Questa rivista ha avvertito ripetutamente che l’estensione della NATO ai confini della Russia avrebbe inevitabilmente prodotto una reazione feroce. Abbiamo criticato il rifiuto all’ingrosso da parte della NATO delle proposte di sicurezza della Russia. Deploriamo l’arroganza che porta i funzionari statunitensi ad affermare che abbiamo il diritto di fare ciò che vogliamo in tutto il mondo, anche in aree, come l’Ucraina, che sono molto più importanti per gli altri che per noi.

L’espansione della NATO ha fornito il contesto per questa crisi – un fatto spesso ignorato dai nostri media. C’è una grande irrazionalità e irresponsabilità nell’offrire una futura adesione alla NATO all’Ucraina, quando successivi presidenti degli Stati Uniti e i nostri alleati della NATO hanno dimostrato di non avere la minima intenzione di combattere per difendere l’Ucraina. Invece, la richiesta di Putin che l’Ucraina rimanga fuori dalla NATO – essenzialmente per codificare lo status quo – è stata disprezzata come violazione del “principio” della NATO di ammettere chiunque volesse.

Un risultato immediato è stato quello di incoraggiare un’irresponsabilità parallela in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha promesso agli elettori, quando si è candidato alla presidenza dell’Ucraina nel 2019, che avrebbe perseguito un percorso di pace e messo fine alla guerra nel Donbas. Una volta entrato in carica, tuttavia, il suo governo ha rifiutato di attuare le disposizioni dei protocolli di Minsk del 2015 – firmati da Russia, Ucraina, Francia, Germania e UE – che essenzialmente avrebbero garantito la sovranità e l’integrità territoriale ucraina in cambio della neutralità dell’Ucraina.

Ora, purtroppo, le azioni illegali della Russia incoraggeranno i falchi e i mercanti d’armi di tutte le parti. Già gli strateghi da poltrona chiedono di raddoppiare il budget militare degli Stati Uniti, per cogliere “l’opportunità strategica” di dissanguare Putin in Ucraina, mentre spingono gli europei a costruire le loro forze militari.

Tra i tamburi di guerra, non dobbiamo perdere di vista l’orrore umano che seguirà, lo spostamento di massa, l’impatto delle sanzioni non solo sui russi ma anche sui cittadini in Europa, negli Stati Uniti e altrove.

Gli ucraini dell’est stanno già soffrendo. Se la Russia occupa le repubbliche separatiste, si troverà ad affrontare lotte e sconvolgimenti perpetui, alimentati dagli Stati Uniti e dalla NATO. E se tenta di occupare l’intera Ucraina, potrebbe affrontare una guerriglia prolungata molto più costosa della debacle sovietica in Afghanistan. Le sanzioni “punitive” dell’Occidente danneggeranno la Russia, gli oligarchi e i russi comuni, ma anche l’Europa, gli Stati Uniti e il mondo intero dell’economia globale. I prezzi del petrolio, che hanno già superato i 100 dollari al barile, sono forieri di questo. Una rinnovata e più pericolosa guerra fredda devasterà i bilanci nazionali qui e in Europa – e toglierà risorse e attenzione necessarie per affrontare le pandemie, la crisi climatica e la debilitante disuguaglianza.

Ciò di cui c’è bisogno non è una corsa agli armamenti e alle spacconate da falco, ma un ritorno a negoziati intensi – all’ONU, all’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, e tra i firmatari dei protocolli di Minsk. È il momento di riconoscere che rimangono opzioni che, se perseguite in buona fede, potrebbero portare la crisi attuale a una conclusione pacifica.

Crediamo che la crisi possa e debba essere risolta da una dichiarazione di neutralità ucraina e dal ritiro delle forze russe dal Donbas. A tal fine, applaudiamo la moderazione dimostrata sia dalla Francia che dalla Germania, e siamo particolarmente favorevoli agli sforzi del presidente Emmanuel Macron per porre fine alla crisi. La NATO o l’OSCE potrebbero prendere l’iniziativa di aprire i negoziati per creare una nuova architettura di sicurezza resiliente in Europa, che coinvolga la Russia piuttosto che minacciarla, e rassicuri i suoi vicini piuttosto che militarizzare le relazioni. Questo potrebbe sensatamente includere la fine dell’espansione della NATO e un ritorno ai trattati sulle forze convenzionali in Europa e sui missili balistici intercontinentali.

Al presidente Biden, diciamo: Gli interessi americani in Ucraina non supereranno mai quelli della Russia; gli Stati Uniti e la NATO non possono e non vinceranno una guerra sul terreno contro la Russia nel suo stesso cortile; è improbabile che le sanzioni prevalgano e possono effettivamente danneggiare l’economia americana.

Esortiamo il presidente Biden e la sua amministrazione a incoraggiare e, se necessario, aiutare a facilitare il duro ma necessario lavoro di diplomazia che viene intrapreso dai nostri alleati a Parigi e Berlino.

Katrina Vanden Heuvel è direttore editoriale ed editore di The Nation, la principale fonte americana di politica e cultura progressista. È stata redattrice della rivista dal 1995 al 2019

