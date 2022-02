La Tragedia de la invasión a Ucrania, el drama de la opresión local

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, la invasión a Ucrania es una tragedia terrible.

Y en esto creo que no puede haber ninguna duda.

Ayer Draghi dijo que lo que “está ocurriendo en Ucrania afecta a nuestra vida como personas libres”.

Pero estas palabras provienen de un responsable de un hecho que -personalmente- considero quizás igual de terrible; y es el hecho de que mi existencia y la de millones de personas más está sometida indefinidamente a algo llamado “Pase Verde”, un instrumento de control social que con el fin de la emergencia el 31 de marzo ya no tendría razón de ser.

Perdónenme, corro el riesgo de ser mezquino, provinciano y egoísta, pero la constatación de que ya no vivo en un país libre, como hombre libre, hasta que no cometo un delito por el que la Justicia decide privarme de mi libertad, me parece algo tan terrible como la guerra en curso.

Y pensar que cientos de miles de personas, millones, para vivir, trabajar, viajar, tener un sueldo y poder mantener a sus familias deben -DEBEN- pedir permiso al Estado, o ceder al chantaje y participar en un experimento médico (inútil, a estas alturas, y peligroso), hoy; mañana quién sabe… en lo que alguna vez fue un país libre, es un pensamiento horrendo.

Igual de horrendo es pensar, constatar que el Parlamento, por razones que no quiero juzgar, pero que considero abyectas (si hago una comparación entre lo que eran las declaraciones programáticas de muchos parlamentarios, hace años, 5 Stelle en particular, y su comportamiento ahora) ha aprobado una declaración de guerra contra un gran segmento de la población.

Algo que ningún otro país del mundo se ha permitido hacer.

Este gobierno y este Parlamento me han declarado la guerra; me agreden, y quieren hacerlo por tiempo indefinido, como dice el decreto que se está aprobando. Que prevé el fin de la emergencia, pero no el fin del Pase Verde.

Hay dos posibilidades, para intentar explicar esta evidente contradicción en los términos: ¿el estado de excepción termina, pero no uno de sus instrumentos?

La primera: la Banda del Suero , ese conjunto de intereses que han impregnado e impregnan la medicina, la política, los periódicos y la televisión, aún no está saciada; los miles de millones cobrados con la terapia, en gran medida inútil, no le son suficientes, y es necesario apretar el cerco del chantaje no sólo a quienes se niegan a inocularse algo que ahora -es evidente- quizá podría haber tenido alguna utilidad hace dos años, pero ahora…; sino sobre todo a quienes se han aplicado una y dos dosis, y rechazan con razón el riesgo y los probables efectos adversos de una tercera. Son poderes fuertes, con largos tentáculos, de los que emanan el Kommissar mentiroso y su propaganda.

La segunda es que tenían y tienen razón quienes argumentaron que el pandémico Pase Verde era sólo la punta de la cuña de un control social estatal cada vez más omnipresente, con límites ilimitados y de forma y tiempo indefinidos.

En ambos casos, el escenario es horrendo; y si la tragedia de Ucrania nos provoca solidaridad, tristeza y compasión, no podemos evitar sentir la opresión que avanza como una sombra sobre nuestras vidas, aquí y ahora.

Y escuchar a Draghi hablar de libertad, o a Salvini exultar por el fin de la emergencia el 31 de marzo… bueno, no sé si es más fuerte la indignación o la hilaridad amarga amarga. Muy amarga.

Publicado originalmente en italiano el 25 de febrero de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/02/25/la-tragedia- dellinvasione-ucraina-il- dramma-delloppressione- nostrana/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

