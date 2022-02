Germania, Effetti Avversi. Almeno 400.000, Dice un’Assicurazione. Ma Forse Milioni.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante offrirvi – nella mia traduzione – questo articolo apparso su The Defender e relativo agli effetti avversi rilevati in seguito alla vaccinazione in Germania. Buona lettura e condivisione.

§§§

Una compagnia di assicurazione sanitaria tedesca questa settimana ha detto che un’analisi dei dati raccolti da più di 10 milioni di persone suggerisce che gli effetti collaterali del vaccino COVID sono “significativamente” sotto segnalati.

La società, BKK ProVita (BKK), ha detto che la sua analisi ha rivelato un “significativo segnale di allarme” e che “non si può escludere un rischio per la vita umana”.

Sulla base dei dati raccolti, BKK ha detto che il numero di effetti collaterali del vaccino è molte volte superiore a quello annunciato ufficialmente dall’Istituto Paul Ehrlich (PEI), l’agenzia sanitaria federale tedesca che controlla la sicurezza di vaccini e biomedicine.

Il PEI ha annunciato in un comunicato stampa che ci sono stati 244.576 casi sospetti di effetti collaterali del vaccino riportati nel 2021 dopo la vaccinazione COVID, ma BKK ha detto che la sua analisi ha rivelato più di 400.000 casi.

Il membro del consiglio di amministrazione di BKK, Andreas Schöfbeck, ha detto a WELT, un giornale tedesco che , “I numeri determinati sono significativi e devono essere urgentemente controllati per la plausibilità”.

In una lettera, Schöfbeck ha detto che BKK ha analizzato i dati di fatturazione dei medici di 10,9 milioni di assicurati e ha trovato 217.000 persone che hanno ricevuto un trattamento medico a causa degli effetti collaterali del vaccino.

“A nostro parere, c’è una significativa sottodichiarazione degli effetti collaterali della vaccinazione”, ha detto Schöfbeck. “Secondo i nostri calcoli, riteniamo che 400.000 visite al medico da parte dei nostri assicurati a causa delle complicazioni della vaccinazione siano realistiche fino ad oggi”.

Schöfbeck ha detto che se le cifre vengono estrapolate su un anno per l’intera popolazione tedesca di 83 milioni di persone, è probabile che 2,5 – 3 milioni di persone in Germania abbiano ricevuto un trattamento medico per eventi avversi al vaccino COVID.

“I dati a disposizione della nostra azienda ci danno ragione di credere che ci sia una sotto-registrazione molto considerevole di casi sospetti di effetti collaterali della vaccinazione dopo aver ricevuto il vaccino [COVID-19]”, ha scritto Schöfbeck.

Schöfbeck ha inviato la lettera al presidente della PEI Dr. Klaus Cichutek, all’Associazione nazionale delle casse malattia statutarie, all’Associazione medica tedesca, all’Associazione nazionale dei medici delle casse malattia statutarie, alla Commissione permanente per le vaccinazioni e all’Organizzazione ombrello della BKK.

In un’altra lettera, l’azienda ha suggerito che gli effetti collaterali del vaccino in tutta la Germania siano almeno 10 volte più comuni di quanto riportato dalla PEI, il giornale tedesco Nordkurier ha riportato mercoledì.

Le lettere non hanno rivelato i sintomi, la gravità degli eventi avversi o quali vaccini hanno causato gli effetti collaterali.

Il regolatore dei farmaci tedesco ha approvato i vaccini COVID di Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax e Moderna.

I funzionari federali della sanità negli Stati Uniti e in Germania hanno sottolineato che i benefici dei vaccini COVID superano i potenziali rischi, e gli effetti collaterali sono rari.

Negli Stati Uniti il mese scorso, un dirigente di una compagnia di assicurazioni sulla vita dell’Indiana ha riferito un aumento “sbalorditivo” del 40% del tasso di mortalità tra gli adulti dai 18 ai 64 anni rispetto ai livelli pre-pandemia, ha riferito The Defender.

Durante la stessa telefonata, l’amministratore delegato di OneAmerica, J. Scott Davison, ha anche descritto un forte aumento delle richieste di invalidità a breve e lungo termine.

Il dirigente assicurativo ha valutato il tasso di mortalità straordinariamente alto come “il più alto … che abbiamo visto nella storia di questo business”, aggiungendo che la tendenza è “coerente in ogni giocatore in quel business”.

Per sottolineare ulteriormente l’importanza delle sue affermazioni, Davison ha detto: “Solo per darvi un’idea di quanto sia grave il [40%], una catastrofe … una su 200 sarebbe un aumento del 10% rispetto a prima della pandemia. Quindi il 40% è semplicemente inaudito”.

Contrariamente a quanto il pubblico potrebbe supporre – data l’incessante copertura dei media sulla COVID-19 – Davison ha riferito che la maggior parte delle richieste di morte elencava cause di morte diverse dalla COVID.

Commentando la notizia, Steve Kirsch, direttore esecutivo della Vaccine Safety Research Foundation, ha scritto: “Ci vorrebbe qualcosa di VERAMENTE GRANDE per avere un effetto così grande”.

Inoltre, ha detto Kirsch, il colpevole dovrebbe essere qualcosa introdotto per la prima volta nel 2021 – “qualcosa di nuovo … a cui sarebbe esposto un numero enorme di persone” – come gli shot COVID.

Lo scienziato dei vaccini Dr. Robert Malone e la statistica Jessica Rose, Ph.D., hanno concordato che le iniezioni sperimentali COVID dovrebbero essere considerate i primi sospetti.

§§§

