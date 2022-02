Come Usare Numeri e Parole per Ingannare. Piccola Guida Pratica…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’ing. Zerbini ci offre una breve riflessione su come numeri e parole – specie se combinati insieme con uno scopo preciso…- siano tutt’altro che espressione di un quadro reale e definito, ma strumenti di inganno…Buona lettura.

§§§

Con numeri e parole, quanti imbrogli.

Che cosa sono i numeri?

I numeri sono rappresentazioni simboliche delle quantità di oggetti e di eventi riguardanti un qualche aspetto della realtà materiale.

In sé non sono null’altro che parole, ma da millenni sono stati oggetto di riflessione e di studio da parte di una categoria di pensatori chiamati matematici.

In effetti si è scoperto che i numeri hanno delle proprietà che li contraddistinguono dalle altre parole e sottostanno, in parte , a determinate leggi generali e immutabili. La psicologia della percezione ha scoperto un fatto curioso.

Il numero 7, che è uno dei numeri più ricorrenti nelle diverse culture e anche in natura (vedi i colori dell’arcobaleno, i giorni della creazione, le note musicali) , corrisponderebbe al massimo numero percepibile dall’uomo senza contare.

Questo numero 7 costituisce, non si sa per quale ragione, un limite pressoché insuperabile all’ampiezza dell’area di controllo compatibile con la mente umana.

Potete fare voi stessi la prova. Aprite una scatola di spaghetti e buttatene un piccolo numero sul tavolo. Per dire quanti sono , se sono 1 o 2 o 3 o 4 o anche 5 non avete bisogno di contarli , ma se sono anche soltanto una quindicina, senza contarli non sapreste dire quanti sono. Infatti per i popoli primitivi, dopo il 5 o il 10 (dipende se contano con le dita di una o entrambe le mani) viene genericamente detto “molti”.

Un altro limite della nostra mente consiste nella capacità di fare operazioni complesse. Le operazioni di somma e sottrazione sono intuitive, ma già l’estrazione di una radice quadrata è un’operazione che poche persone sanno fare senza usare una calcolatrice o delle tabelle con i risultati precalcolati da qualcun altro. Senza aver mai visto una tavola pitagorica e averla studiata a memoria chi saprebbe dire che 5×6 = 30?

Senza la tavola pitagorica, uno dovrebbe scrivere 5 volte il numero 6 e poi fare la somma. E questo è stato in effetti il primo compito della matematica : smontare le operazioni complesse in operazioni più semplici fino a ridurle ad una successione di somme e sottrazioni.

Per contro un minimo di conoscenze matematiche ci permette di risolvere molto rapidamente tanti problemi pratici e di effettuare con molta maggior rapidità determinate operazioni. Un esempio banale. Se presento due cassette di mele ad una persona del tutto digiuna di matematica e le chiedo quante sono, quella comincia a contare 1,2,3,4…23,24…..25,26….. 45,46, 47 ….. e finalmente risponde 48.

Uno con un briciolo di conoscenza matematica, con un colpo d’occhio, osserverebbe che in ogni cassetta le mele sono disposte in 4 file di 6 e quindi, in due secondi, farebbe mentalmente la moltiplicazione 2x4x6 = 48.

Ma la matematica ha soltanto finalità pratiche? Io credo che il 99% degli stilumcuriali risponderebbe di sì ma li devo smentire.

Non c’è epoca storica e scuola di pensiero che non abbia avuto dei matematici tra i suoi pensatori eminenti.

Molti matematici erano anche filosofi.

Molte parole usate nei discorsi correnti derivano dal pensiero matematico (infinito, esponenziale, funzione, massimo, minimo, tendenza, media, percentuale …..).

E’ in particolare sul terzo punto che mi voglio fermare. Nel grande caos medico-politico creato dalla pandemia hanno spopolato termini derivati dalla matematica come “tendenza” “media” “percentuale” “tasso” “esponenziale” . Parole usate a sproposito da gente che nemmeno sa cosa significano o ad arte per confondere le idee alla gente.

Un esempio per tutti. E’ stato detto : i contagiati e i morti fra i no vax crescono in modo “esponenziale”.

E’ chiaro ed evidente che esponenziale è stato assunto come aggettivo col significato di qualcosa che cresce a grande velocità in modo quasi inimmaginabile. Ma, matematicamente parlando, la frase sopra riportata è una enorme bestialità. E la dimostrazione è molto semplice.

Supponiamo che oggi siano stati sottoposti a tampone 500.000 non vaccinati e di questi siano risultati positivi 50.000 . Supponendo che a partire da questi 50.000 la crescita dei positivi abbia un andamento esponenziale con un tasso di incremento al giorno del 10%, in un mese questi 50.000 diventerebbero 872.000 nuovi positivi al giorno e in due mesi 15.224.000 al giorno!!!!

Ma loro la fanno franca perché in Italia sono molti di più gli “Scarpe Grosse” che gli “Stilumcuriali Pitagorici”.

§§§

