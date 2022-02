Padre Nostro che sei nei Cieli… che Meraviglia! Davanti al Tabernacolo.

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, che in questo periodo a causa delle infami misure decise dal governo dei malfattori è sospeso dal lavoro, ci offre questa riflessione nata durante il momento di adorazione del Santissimo. Buona lettura.

§§§

Padre nostro che sei nei cieli… che meraviglia!

Gesù dodicenne, a Giuseppe e a Maria che gli chiedevano perché si era allontanato, rispose: “Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”. La vicenda pubblica di Gesù è tutta rivolta al Padre, da quando al battesimo al Giordano fu udita una voce dal cielo: “Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto” alla settimana santa (Gv 12): “L’ho glorificato e di nuovo lo glorificherò!”.

Nei vangeli è frequente la descrizione dell’atteggiamento del Cristo rivolto al Padre del cielo in un atteggiamento liturgico, a ribadire che tutto in lui deriva dal Padre. Ad imitazione del modo di fare di Gesù, la liturgia della Santa Messa è intessuta di preghiere indirizzate al Padre. Purtroppo la deriva antropocentrica guarda soprattutto all’umanità di Gesù e così rischiamo di scivolare in una dimenticanza involontaria del Padre, attribuendo la redenzione dovuta al sacrificio del Figlio (obbediente alla volontà del Padre) a un atto smisurato di amore terreno (che porta qualcuno a chiedersi come un padre buono possa chiedere tanto al proprio figlio).

Al contrario, la Passio di Cristo è tutta unita all’Amore del Padre per le creature perdute e da salvare; così grande da dare l’unico figlio nell’unico modo che c’era per ristabilire la giustizia perduta con il peccato: prima che il Verbo incarnato agisse la guarigione e la salvezza del genere umano mediante il suo sacrificio espiatorio, il Padre aveva stabilito e disposto tutto il necessario per questa azione riparatrice.

La redenzione ci consegna i vertici più alti del mistero della natura umana e divina del Signore: umanamente Gesù prova tutte le sofferenze morali e fisiche più dolorose compresa la morte, una morte infamante, dileggiata da chi lo odia e lo sfida. Tuttavia anche in quei momenti restano i segni della divinità: Gesù si rivolge al Padre chiedendo se possibile di liberarlo da quell’angoscia, ma confermando l’obbedienza alla Sua Volontà. Riceve la visita angelica. Dice ai suoi di non usare la spada, perché se solo lo chiedesse il Signore degli eserciti potrebbe far intervenire le sue schiere angeliche. Compie il miracolo di riattaccare l’orecchio mozzato di Malco. Morente, prega in croce il Salmo che umanamente sfinito non è in grado di far udire oltre il suo incipit, ma che nel testo rimanente afferma il compimento glorioso della volontà di Dio. Muore davvero, ma per risorgere il terzo giorno.

Prima che la giustizia (il riordinare la creazione all’ordine creato, redimendola e guarendola dal disorientamento diabolico) venisse sancita dal sacrificio eucaristico della santa croce del Verbo Incarnato, il Padre misericordioso aveva voluto il perdono per l’umanità. Il Padre al quale Gesù insegna a chiedere di rimettere i nostri debiti perché noi abbiamo imparato a fare altrettanto con i nostri debitori, liberandoci dal maligno, sorretti dal guardare a Lui e facendo la Sua Volontà, a resistere nell’ora della prova che ci vaglia.

Il Padre di cui possiamo diventare figli adottivi nel Figlio crocifisso e risorto, non è debitore a noi di questa obbedienza, quasi che fossimo noi in credito: la sofferenza indicibile del Padre che acconsente di dare per noi il Figlio unigenito (coinvolgendo Maria nella sua sofferenza indicibile di madre) sul Calvario, dice la Sua Volontà redentrice, con Cristo redentore e Maria corredentrice. Noi possiamo beneficiare di questo atto di amore.

Tra il Padre e il Figlio che si consegna alla morte di croce, nell’unità dello Spirito Santo, non c’è un rapporto astrattamente metafisico, ma si rivela tutta la confidenza affettiva di un legame paterno/filiale, tutta la concretezza che lega l’albero sopra il suolo alla sua radice, il visibile all’invisibile. Ciò che è spirituale e immateriale si fa carne e sangue e viceversa trasforma il pane e il vino in questo trascendente mistero celeste.

In Cristo vero uomo e vero Dio questo mistero può riguardare anche noi: Dio non è geloso delle sue prerogative e vuole condividerle facendone generosamente dono a chi lo accoglie. Dio non teme le cause seconde e le loro concatenazioni storiche, ma resta la Causa Prima che le promuove per riabbracciarle orientate a Lui. Tuttavia Dio castiga la presunzione della creatura e delle cause seconde che si ritengono autonome e autosufficienti, per porsi superbamente in opposizione al Cielo, facendosi “dio” senza il Signore. Maria Santissima invece è in ascolto e serva del Signore, ricolma della grazia e della potenza divina, strumento libero della misericordia del Padre.

La santità, la theosis, è l’esistenza di un’anima abitata da Dio: Lui tre volte santo e santificante la grazia che riempie chi adempie la Legge, specchio della volontà di Dio, sperando il compimento delle promesse, fedele nell’alleanza, credendo e ascoltando la Parola cui dà carne, vivendo la carità. Questo ci incorpora a Cristo, rendendoci figli adottivi del Padre. Conosciamo Dio con questo nome e possiamo rivolgerci a Lui da figli senza sentircene abbandonati; anzi… è sapiente non ritenerci troppo pronti per questa confidenza. Se vacilliamo emerge la poca fede e spunta l’ateo residuo che pesa di superbia, presunzione e insofferenza… tutte ingiustizie, disorientamenti e ribellioni che ammalano l’anima. Per guarire bisogna lasciarsi contagiare dalla Passione.