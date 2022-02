Deotto: la Guerra in Ucraina. Pessimo, ma Vogliamo Usare la Testa?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’amico Paolo Deotto ci offre questa riflessione sugli eventi che si stanno svolgendo in Ucraina. Una valutazione equilibrata di una situazione complessa. A cui vorrei aggiungere solo, a mo’ di memoria, che esistono almeno due elementi permanenti nella politica estera di Mosca, indipendentemente dal tipo di governo o di governante. Il primo è costituito dalla sindrome dell’accerchiamento (basta ricordare il Great Game di Kipling, così bene espresso in Kim…); il secondo – legato al primo – è l’accesso ai mari caldi, che costituiscono una via di comunicazione con il mondo. Un’Ucraina nella Nato, e magari impegnata a riprendere la Crimea, costituirebbe un’evidente minaccia a questo elemento. Buona lettura.

§§§

Nessuno, purché sia sano di mente, ama la guerra, perché comunque la guerra comporta distruzione e morte, anche di innocenti non combattenti.

Però nella Storia degli uomini si generano situazioni che diventano come il famoso nodo di Gordio. E il colpo di spada diventa inevitabile.

Putin potrà essere simpatico o antipatico. Il Pensiero Unico ci dice da anni che Putin è un dittatore assetato di sangue, che stermina gli avversari politici, che regna come uno Zar spietato, mentre il suo popolo soffre e medita la rivolta.

Già questa valutazione del Pensiero Unico ci dice che in Putin c’è di sicuro del positivo, altrimenti non sarebbe così inviso al putrefatto mondo occidentale.

Ma, a parte ciò, mi limito a sottolineare due aspetti di questa triste vicenda:

Dopo la caduta del Muro di Berlino e la rapida liquefazione dell’impero sovietico, l’Occidente promise alla Russia che la NATO non si sarebbe espansa a Est. Bene. Guardiamo questa piantina e vediamo l’espansione della NATO dal 1989 al 2020. Ha torto la Russia quando accusa l’Occidente di avere mentito e aver portato i missili a due passi da Mosca?



Qualcuno ricorda la vicenda dei missili a Cuba nel 1962? L’Unione Sovietica aveva iniziato a installare a Cuba dei missili in grado di colpire il territorio degli Stati Uniti. Il presidente americano Kennedy impose un blocco navale a Cuba, impedendo alle navi sovietiche di rifornire ulteriormente l’arsenale missilistico del vassallo cubano. Il mondo trattenne il respiro, perché si arrivò a un passo da un confronto diretto USA – URSS. Poi il buon senso prevalse e Kruscev, dominus dell’URSS, fece fare dietro front alle navi e in seguito fece anche smantellare le basi missilistiche già impiantate a Cuba. Allora il mondo applaudì Kennedy. Scusate, ma ci sono molte differenze tra la situazione degli USA nel 1962 e quella della Russia oggi? Perché la Russia deve assistere imperterrita al proliferare di attrezzature militari ai suoi confini?

A ciò aggiungiamo la fine diplomazia del presidente ucraino – del resto, pover’uomo, c’è da dubitare che possa agire di testa sua – che dichiara che l’Ucraina vuole entrare nella NATO, buttando così benzina sul fuoco.

E a ciò aggiungiamo le considerazioni non così peregrine di Putin circa la natura “artificiale” dell’Ucraina, e non scordiamoci che la famosa “Rivolta di piazza Maidan”, che nel 2014 portò al potere un presidente filo-Ue, tutto fu salvo che una “spontanea” rivolta di popolo.

Ripetiamo: nessuno ama la guerra. Ma vogliamo guardare la situazione nella sua realtà?

Comunque, il mondo occidentale, sdegnato dall’attacco della Russia, che fa? Muove armate di cielo e di terra? No. Proclama le “sanzioni”, con cui in buona parte saremo danneggiati tutti. Quando resteremo senza gas, ne riparleremo. Del resto, UE e Stati Uniti, mentre il mondo rischia di andare a rotoli, sono impegnati ad affermare i diritti LGBTXYZ, a promuovere l’aborto e le vaccinazioni perpetue…

In definitiva, se siamo buoni cristiani, preghiamo perché i combattimenti cessino rapidamente. Ma essere buoni cristiani non comporta rinunciare a usare la testa. Anzi, comporta proprio il contrario: saper guardare la realtà. E affidarsi al Signore.

§§§

