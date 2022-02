Un Prete in Marcia. Oggi da Medesano a Pontremoli. #camminaeascolta

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, continua il pellegrinaggio da Bergamo a Roma di don Emanuele Personeni, #camminaeascolta. Come ricorderete, don Emanuele è partito l’11 febbraio, giorno della Madonna di Lourdes:

#camminaeascolta, la #MarciaDelleLibertà di un sacerdote bergamasco. Da seguire su Instagram, da domani #11febbraio, #MadonnaDiLourdes fino a Roma: cammino e momenti di preghiera per la #riconciliazione e l’abolizione di #greenpass e #obbligovaccinale.

Don Emanuele Personeni

t.me/donemanuele_incammino

“In queste lettere racconto quello che ho visto, e continuo a vedere. Voglio condividere il mio pensiero, nella speranza che cresca nelle parrocchie la coscienza della gravità del momento, delle profonde ingiustizie che con il pretesto della pandemia vengono perpetrate nei confronti delle persone, e della sofferenza che ne deriva…

Sul canale Instagram lascerò ogni giorno traccia del mio cammino. E chi vorrà potrà dire la sua, condividendo pensieri e riflessioni.

Mi muoverò a piedi o in bicicletta. Innanzitutto per solidarietà con chi è privato del diritto di utilizzare i mezzi pubblici, perché non vaccinato. In secondo luogo per dare tempo alle persone. Infine per poter rientrare in me stesso”.

Don Emanuele dice che saranno benvenuti tutti coloro che vorranno fare un tratto di strada insieme a lui. Sul Canale instagram pubblicherà il programma della giornata, e l’elenco delle parrocchie che visiterà, e di cui vorrebbe incontrare il prete.

***

Questa la tappa di oggi:

MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO

da MEDESANO a PONTREMOLI circa km 68

A PIEDI/FURGONE

PARTENZA ORE 8,30 N.B. da Medesano a Fornovo di Taro, 10 Km a PIEDI: MEDESANO (PR) – Parrocchia di San Pantaleone

FELEGARA (PR) -Parrocchia di San Giovanni Battista

FORNOVO DI TARO (PR) -Nuova parrocchia di Santa Maria Assunta

N.B. da Fornovo di Taro a Berceto, 30 Km con FURGONE (attraverso Strada Statale 62)

BERCETO (PR) – Parrocchia di Berceto

N.B. da Berceto a Pontremoli, 27 Km con FURGONE (attraverso Strada Statale 62)

PONTREMOLI (MS) – Parrocchia Duomo di Pontremoli Piazza Duomo

***

§§§

