Forse la Crisi Russa Porterà il Patriarcato per i Greco-Cattolici di Kiev

Marco Tosatti

La nuova crisi nei rapporti fra Stati Uniti, Europa e Russia potrebbe avere come effetto collaterale la realizzazione di un sogno cullato da secoli fra i greco-cattolici dell’Ucraina, e cioè l’elevazione dello status della loro Chiesa a Patriarcato. Quello che Giovanni Paolo II non riuscì a realizzare per un gigante della Chiesa ucraina, Josyp Slipyj, potrebbe diventare realtà per Svjatoslav Ševčuk, il capo dei greci cattolici. E anche se certamente la Chiesa di Mosca non sarebbe molto felice di questa decisione (Stalin decise la morte della Chiesa grecocattolica, e la sua inclusione forzata nella Chiesa ortodossa) la situazione dell’ortodossia in Ucraina non è tale da permettere al Patriarca di tutte le Russie di pesare più di tanto nella questione.

Il problema è stato affrontato in Vaticano la scorsa settimana, quando nel corso di una sessione plenaria della Congregazione vaticana per le Chiese Orientali l’arcivescovo Borys Gudziak, arcivescovo greco-cattolico ucraino di Filadelfia, ha presentato un rapporto sulla possibilità di istituire nuovi patriarcati tra le ventidue Chiese orientali cattoliche in comunione con Roma.

Fonti vicine alla congregazione vaticana hanno detto a The Pillar che dopo la presentazione di Gudziak, i membri della congregazione avevano in programma di discutere la prospettiva di elevare la Chiesa greco-cattolica ucraina a “Chiesa patriarcale” – il più alto status canonico possibile per una Chiesa cattolica orientale, o sui iuris. Non c’è dubbio che una decisione del genere costituirebbe un gesto di aperto sostegno a Kiev. Questa è l’opinione di Anatolii Babynskyi, uno storico della Chiesa presso l’Università Cattolica Ucraina di Leopoli.

Babynskyi ha detto a The Pillar questa settimana che “La Chiesa greco-cattolica ucraina e i suoi leader hanno un alto livello di fiducia nella società ucraina. Allo stesso modo, papa Francesco gode di un alto livello di fiducia nella società ucraina. È considerato un leader morale del mondo, e la società ucraina si aspetta parole di sostegno da lui”.

“La gente vuole sentire una valutazione morale dei fenomeni in cui una nazione è diventata vittima, perdendo migliaia di vite, solo perché qualcuno ha deciso di costruire l’Unione Sovietica 2.0. o cerca di distrarre il popolo russo dai problemi interni del suo paese”, ha aggiunto Babynskyi.

E anche se i cattolici sono una minoranza nel paese, molti ucraini stanno cercando questo tipo di valutazione da parte di papa Francesco, ha detto lo storico.

“Il papa parla molto del bisogno di giustizia nel mondo. Ecco perché molti in Ucraina non capiscono perché non dia una valutazione morale di ciò che sta accadendo. La Russia sta distruggendo tutti i possibili accordi e principi internazionali, puntando una pistola alla testa dell’Ucraina, e vuole che tutto il mondo giochi secondo le sue regole”.

Un modo per offrire questa valutazione nel simbolismo sarebbe quello di concedere alla Chiesa cattolica ucraina la lunga richiesta di un patriarca, ha detto Babynskyi.

In pratica, ci sono poche differenze tra un patriarca cattolico orientale e un “arcivescovo maggiore”, come l’arcivescovo Sviatoslav Shevchuk, che guida la Chiesa cattolica ucraina. Mentre l’elezione di un arcivescovo maggiore da parte del sinodo dei vescovi di una chiesa orientale deve essere confermata dal papa, mentre un patriarca non ha bisogno di tale conferma.

Ma il titolo di “patriarca” è antico, usato fin dai primi secoli della Chiesa. Mentre il termine è usato più comunemente oggi nell’ortodossia, che nel cattolicesimo, nelle Chiese cattoliche orientali il termine denota rispetto e autorità.

“Per la nostra tradizione, è naturale avere un patriarca come primate della Chiesa locale”, ha detto Babynskyi, spiegando perché molti cattolici ucraini hanno sperato di vedere la Chiesa riconoscere l’arcivescovo metropolita di Kyiv come patriarca.

