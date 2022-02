Diavolo. Un Racconto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, UnaOpinione ci offre questo suo racconto, fantastico, e distopico. Buona lettura.

§§§

“DIAVOLO!”

(racconto di pura fantasia – tempo di lettura 30-40 minuti).

Che noia … che noia che provo a stare qui in lockdown come un sorcio e non sapere cosa fare. Questo perché non mi voglio vaccinare e non voglio portare la mascherina. Ma grazie alle moderne tecnologie posso sentirmi lo stesso libero e vedere tutti i film che voglio … tanto, i miei vicini hanno fatto una colletta per pagarmi il canone della televisione pur di non vedermi andare in giro fuori a fare l´untore. Sono costretto a stare a casa e ho voglia di essere informato? Ho il televisore, naturalmente. Mi sveglio al mattino e voglio sapere se il governo é andato a divertirsi senza mascherine in discoteca di notte mentre tutti gli altri dovevano rimanere rinchiusi a casa? Mi informa il televisore. Faccio colazione con al massimo un paio di fette di pane ed un poco di marmellata non potendomi permettere di piú e mi chiedo quali prelibatezze sta mangiando il presidente? Lo scopro in compagnia del televisore. Sempre e comunque il televisore … giorno e notte. Ormai é come una maratona televisiva che sta andando avanti da mesi e mesi e consumato dalla sfida a vaccinarmi costantemente lanciatami dal televisore mi dico: “E se mi vaccinassi e portassi la mascherina come tutti gli altri, finalmente?” Il pensiero é intrigante … striscia come un serpente da fuori il televisore e dopo aver percorso alcuni metri, senza farsene accorgere si infila attraverso uno spiraglio mal vigilato nella mia mente. E iniziando ad essere contrastato nel pensiero, decido di prendermi un attimo di pausa per pensarci su, spengo finalmente il televisore, prendo sbadatamente una catenina dal tavolino, mi stendo sul divano, chiudo gli occhi e con la mente, invece di riflettere sul da farsi, accendo di nuovo … il televisore.

E mi trovo di fronte subito, poiché vengono mostrati ventiquattro ore su ventiquattro, uno di quei tizi che vengono sempre inseguiti dalle telecamere e che sta parlando. Ha un aspetto imponente. Indossa un appariscente e bellissimo abito a tinta unita. Parla bene e convince, e soprattutto ha prestigio e sorride sempre con benevolenza. Attraverso le sue parole vuole salvare me, ed anche tutti gli altri, ovviamente.

E guidato da un impulso insensato, voglio accertarmi che il tizio che sto ascoltando sia reale. Mi avvicino al televisore, allungo una mano verso lo schermo per toccarlo e … meraviglia … diversamente da tutte le altre volte, la mia mano affonda nello schermo … e faccio quello che nessuno si sognerebbe mai di fare: entro come si entra attraverso una finestra nel televisore (nei film di horror normalmente i mostri vi escono), ed una volta che sto nel luogo dove sta dando la dichiarazione, mi posiziono anche io davanti al tizio come tutti gli altri e lo ascolto un poco ed inizio a chiedermi se é lui che sta parlando o se qualcun altro gli stia suggerendo le parole. Senza che nessuno se ne accorga mi avvicino al tizio, aggiro il suo viso ed entro da lato nella sua mente.

E una volta lá dentro mi trovo improvvisamente in una sala cinematografica affollata avvolta nel buio e mi siedo nell´unico posto rimasto libero. In questa sala stanno proiettando in diretta sullo schermo tutto quello che la persona di cui ho aggirato il viso sta vedendo attraverso gli occhi (se fossi rimasto davanti a lui, gli spettatori starebbero vedendo anche me che sto a bocca aperta ad ascoltare tutte le fantastiche promesse che sta facendo). Tutti gli spettatori, una moltitudine, stanno applaudendo entusiasti per lo spettacolo a cui stanno assistendo e sento dire da uno spettatore: “Ah, ah, ah … fortuna che credono ad ogni menzogna … sono a dir poco terrorizzati”; ed un altro: “Ma guarda questi fessi … come ci cascano”; ed un altro: “Ma sono proprio dei veri covidioti … per sfuggire ad un pericolo di morte immaginario scelgono di precipitare nella morte sicura”; ed anche: “Ehi, Speaker, quello che gli hai detto finora attraverso il microfono al suo posto non é abbastanza” dice uno spettatore seduto ad uno che sta in piedi e che sembra essere il capo lá dentro “terrorizziamoli ancora di piú … dici che bucheremo senza pietá chiunque si azzardi a mettere il muso fuori dalla porta di casa”; un´altro rincalza: “Dici che chi non si buca morirá a casa come un sorcio”; un altro ad voce altissima: “Dici che se non si bucano andranno tutti all´inferno” e subito quello seduto dietro a lui gli dá uno scappellotto e lo rimprovera: “Non urlare cosí forte … fuori ti possono sentire … se iniziano a credere all´inferno nessuno piú si buca”; il primo: “Ah … hai ragione, allora dici che se si bucano andranno tutti in paradiso …. nel nostro paradiso, naturalmente”; ed un altro: “´Sí, sí … dici, facendogli battere contemporaneamente il pugno contro il tavolo per spaventarli ancora di piú … dici che renderemo loro l´esistenza assurda … “; un altro: “Dici che se tenteranno di sottrarsi all´obbligo del “vaccino” li sbatteremo tutti nelle segrete”; ed un altro ancora: “Dici che chi non si buca schiatta e fa schiattare anche gli altri”. Il caposala prende il microfono e ripete le frasi e piú di una metá delle persone del pubblico che sta ascoltando il tizio all´esterno scappa subito via come una mandria di bufali spaventati nei centri siringali, travolgendo tutto quello che trova sul suo cammino. Uno scoppio di risate dilaga per tutta la sala: “Guardate un pó … scappano impauriti verso dove saranno bucati in massa credendo di salvarsi la vita e dove noi abbiamo giá teso le nostre trappole … non ci resta altro che recarci lá per catturare le prede … non abbiamo mai visto una mandria di animali adatti al macello che per salvarsi la vita si rifugiano in un mattatoio che sta lavorando a pieno ritmo … solo gli umani sono capaci di tanto … ah, ah, ah”. L´euforia é al massimo perché l´efficacia delle loro parole é massima.

Io sto qui tutto frastornato nell´ombra in questa bolgia e non riesco a capacitarmi di come possano esistere degli esseri che possano pronunciare delle frasi cosí disumane. Nel frattempo il tizio che sta terminando la dichiarazione al pubblico non riesce a terminare mai perché viene interrotto quasi sessanta volte durante il discorso dalle ovazioni degli ascoltatori, sia del pubblico davanti al suo viso che quello che sta nella sala cinematografica, perché tutti trovano che le sue dichiarazioni siano altamente morali e che diano speranza ed una soluzione ai problemi di ognuno, anche di quelli che stanno nella sala. Il tizio finisce finalmente di parlare al pubblico rimasto ed anche lo spettacolo nella sala cinematografica posteriore finisce.

Le luci spettrali nella sala del retro si accendono e tutti si alzano di fretta e gridano: “Presto presto, precipitiamoci anche Noi nei centri siringali, altrimenti avranno il tempo di liberarsi dalla trappola in cui sono caduti”. E in mezzo a tutta questa confusione una voce forte si alza: “Guardate … un umano!!”

Tutti si fermano e si voltano sorpresi verso di me e dopo un primo momento di indecisione si alzano ed iniziano ad avvicinarsi quasi annusando il delizioso e tenero odore carnale che emano ed anche come se avessero visto sulla mia fronte la scritta: “Pranzo gratuito”. Io pure mi alzo di scatto dalla sedia e mi allontano verso il condotto uditivo per uscire. Ma questo é stato giá bloccato.

Si avvicinano brandendo con moto odulatorio le loro siringhe dal contenuto fluorescente e di cui si servono per inoculare sé stessi negli esseri umani …. vengono sempre piú vicino, sempre piú vicino …e mi rendo conto che di umano non hanno proprio nulla; ormai sono circondato, non posso piú fuggire e quando penso di essere definitivamente perduto la voce dello Speaker mi raggiunge: “Come sei riuscito ad entrare qui e dove credi di andare ora?”.

Io: “Ehmm … mi sono smarrito e sono entrato qui per sbaglio ma tolgo subito il disturbo … non credo di valere la spesa per un “vaccino” come lo meritano quelli che si stanno precipitando proprio ora nei centri siringali“.

Lo speaker: “Questo lo dici tu … Noi pur di possedere un´anima siamo disposti a buttare via anche mille “vaccini” … non sei tu uno di loro?”

Io: „Io come loro? Certo che non sono come loro .. io mica credo a tutte le balle che avete appena detto?” e assumendo un atteggiamento moralistico di rimprovero “vi dovreste vergognare per tutto quello che avete appena detto e cosa ci fate quí di nascosto?”

Lo speaker: “Che tu non sia come loro lo vediamo dal fatto che non indossi la mascherina e per il fatto che il tuo naso non é arrossato come quello di tutti gli altri. E poi che tu creda alle nostre balle o meno non é rilevante … d´altronde non spetta a te giudicare su come facciamo il nostro mestiere … voglio dire, non sei anche tu un umano?“.

Io mi do un pizzico per accertarmi che non stia sognando e dopo aver emesso un sonoro “ahi” dico: „Non ne sono tanto sicuro, ma credo di sí“.

Lo speaker: „E non sei anche tu che ci hai dunque chiamato qui?”

Io: “Umano sono, che peró io vi abbia chiamato qui mica me lo ricordo”.

Lo speaker: “Dunque tu vuoi convincerci del fatto che non sei un peccatore e che quindi non meriti il “vaccino”?”

Io: “Umano, peccatore, vaccino? Cosa hanno a che fare queste cose l´una con l´altra?” Del resto … chi siete voi, e cosa ci fate nella mente di un umano, se non sono troppo indiscreto?”

Lo speaker: “C´entra, c´entra. Noi siamo le piú grandi e permanenti negativitá viventi che si aggirano negli spazi a caccia di tutte le entitá viventi che esistono nell´universo e che si sono votate consciamente o inconsciamente alla negativitá. Loro con le loro paure, vere o provocate ad arte da Noi, dovunque siano ci chiamano e Noi andiamo in loro e ci nutriamo delle loro energie (1). E per quanto riguarda voi umani, da moltissimo tempo vi guardavamo dai nostri spazi remoti e la vostra carne ci procurava un appetito irresistibile tanto da farci impazzire dal desiderio, ma ció nonostante non potevamo raggiungervi nella misura in cui avremmo voluto … la vostra integritá spirituale era collettivamente ancora intatta …e questo soprattutto a causa della presenza del Cristo dentro di voi; in quelle condizioni il vostro corpo non era una comoda dimora per Noi e la vostra anima ci avrebbe normalmente respinto con successo. Poi avete iniziato a compiere, e questo giá da moltissimo tempo, tutte le nefandezze impossibili e neanche immaginabili su questa Terra ed il Cristo stesso ha deciso di ritirarsi perché voi stessi Lo avete rifiutato e cosí con la vostra malvagitá, di fatto chiamandoci, ci avete spalancato totalmente la porta che ci impediva l´accesso al vostro mondo … la “Porta dell´Inferno”. Ed ora siano talmente in tanti su questa Terra che solo chi é senza peccato verrá risparmiato. Chi non lo é, verrá infine posseduto perché Noi entreremo in lui attraverso il “vaccino”. Per cui non ti devi meravigliare che il tizio che ha appena finito di parlare voglia, mascherandola da libera scelta, vaccinare proprio tutti e che molti umani che si sono giá “bucati” chiedano che anche tutti gli altri facciano come hanno fatto loro stessi, e questo giustificandolo con un dovere di “solidarietá nei confronti degli altri” o perché si é in “guerra contro il virus” oppure perché si devono “proteggere anche gli altri dall´epidemia” o perché é “un´azione moralmente dovuta” o semplicemente perché “non é giusto che noi ci siamo bucati e gli altri no”: ma solo perché pronunciando queste plausibili ma insincere spiegazioni gli spiriti che stanno dentro di loro, cosí come Noi abbiamo appena fatto con questo tizio, intendono convincere gli umani che hanno finora resistito alla “punturina” ad accogliere anche loro i nostri simili che ancora non hanno trovato una degna dimora. Naturalmente, quasi sempre, tale persona non é conscia del fatto che questo é il primo movente delle sue parole, e questo perché si giustifica con sé stesso pensando di star facendo il tutto per fama o per denaro che ai tizi piú importanti Noi non facciamo mai mancare o anche perché cosí pensa di fare il buon samaritano con gli altri o perché gli promettiamo delle ricompense di qualche tipo che altrimenti non riceverebbero … e questo anche se queste sono il risultato della restituzione di diritti naturali che gli abbiamo levato prima con una scusa a cui gli abbiamo fatto credere”.

Io, che non mi capacito di come possano fare tutto questo: “Ma una tale persona non é in grado di dominarvi? Voglio dire … se io sono un peccatore non é probabile che abbia anche io in me o in prossimissima vicinanza alcuni di voi? E perché io faccio problemi se mi dite di bucarmi mentre altri sono contentissimi di farlo come se non avessero aspettato altro nella loro vita?”

Lo Speaker: “Tu hai dentro di te alcuni di noi; quando pecchi in qualche cosa, questo soprattutto le prime volte, non ti senti combattuto? tu stai combattendo contro di Noi anche se non te ne rendi conto … la nostra strategia é quella di non affiorare mai, salvo che la persona si venda esplicitamente, al suo livello conscio; ma ogni persona con la propria buona volontá si puó dominare e riaffermare sé stessa e cosí puó rigettare le nostre tentazioni ed il peccato. Ma anche se ha ceduto una o piú volte puó sempre trovare la forza di non cadere piú nelle nostre trappole: non possono avere gli uomini dei rimorsi di coscienza? non é questo il pentimento? Se questa persona iniziasse ad ingegnarsi a trovare il modo di come sfuggirci, per esempio, andando in chiesa non per abitudine ma per convinzione o iniziasse a pregare Dio avendolo caro, chiuderebbe le sue orecchie alle nostre voci. Non solo, ma se il suo corpo diventasse scomodo per Noi, addirittura ci potrebbe costringere ad andare via: e da qui ne deriverebbe una buona salute spirituale e di conseguenza una buona salute fisica. Ma moltissimi altri non lo fanno e su questi abbiamo buon gioco. Naturalmente chiunque attualmente puó teoricamente sempre scacciarci, ma ora stiamo creando le condizioni su questa Terra per trovare una dimora permanente nei corpi degli uomini e dominarli senza limiti e senza dover temere nulla da nessuno … neanche da Dio”.

Io: “Come é possibile che sottraiate le anime per sempre a Dio? Dio lo permetterá? Non me ne capacito”.

Lo Speaker: “E semplice …accettando acriticamente le nostre parole, siete voi che rigettate Dio. Ed attraverso il “vaccino” entrano pure delle sostanze che indeboliscono fortemente o addirittura annullano, anche con l´aiuto di onde eletromagnetiche non naturali, cioé prodotte da Noi, la volontá di chi se lo inietta … e a quel punto possiamo far passare la nostra volontá come se fosse la sua volontá … “ipnosi” dicono alcuni … “zombie” si dovrebbe dire in realtá… perché non agisce piú solo di sua volontá ma é di fatto eterodiretto da Noi e questo perché fa tutto o molto di quello che diciamo Noi, lasciandogli peró pensare che sta facendo liberamente tutto quello che vuole lui. In questo modo ci procureremo i corpi perché tutti gli spiriti dell´Inferno possano trovare una dimora sulla Terra: non dicono le profezie che verrá un giorno in cui non vi rimarrá un solo demone?”

Io: “Ma se é cosí, siete voi che in realtá peccate e non l´anima che avete sopraffatto o manipolato: questa non puó aver quindi peccato ed anche ammettendo che lo abbia fatto esiste sempre una valida giustificazione che gli dá certamente il diritto al perdono”.

Lo Speaker: “Questo é quello che abbiamo detto in giro affinché le anime non pensino alle conseguenze del peccato, ma non é assolutamente vero. Quando una persona pecca é perché ha ceduto alle nostre tentazioni e queste provengono non solo da dentro di lui, cioé dai Noi che sono riusciti ad entrargli dentro, ma anche dalle manipolazioni dei Noi che stanno fuori di lui … per esempio il tizio in cui stai dentro anche tu in questo momento e che sta cercando di manipolare quelli che stanno di fronte a lui. E la commissione di questi peccati vengono facilitati quando le persone cadono in stato di inquietudine o scoraggiamento; ed in questo Noi siamo maestri: basta un televisore acceso che annuncia catastrofe giorno e notte. Se per esempio Noi sventoliamo continuamente una bandiera con disegnata sopra una testa di morto e con la scritta “virus”, le persone saranno atavicamente spaventate a morte. E se noi promettiamo che con il “vaccino” non moriranno a causa di questo virus, implicitamente suggerendo dentro di loro che cosí raggiungeranno l´immortalitá o gli faremo desiderare di allungare la loro esistenza perché gli faremo intravvedere che in futuro il progresso potrá consentire loro di poter restare per sempre vivi su questa Terra, tutti coloro che giá avranno l´intenzione di farselo iniettare per raggiungere questo risultato avranno commesso peccato perché non riconosceranno la volontá di Dio che ha statuito che la carne é mortale, mentre Noi possiamo tutt´al piú creare l´illusione che questo possa avvenire. É lui che ha creduto e poi ceduto alle nostre false promesse e rappresentazioni e che si é messo in testa di sfidare i comandi di Dio … é lui che si é fatto abbindolare e che ha imboccato la via della perdizione e la sta percorrendo a gambe levate. E ai lati di questa via ci sono sempre disseminati dei segnali ammonitori che fanno capire che non porta a Dio. Il nostro intento é quello di far si che la persona, una volta che sia stata indotta da Noi a prendere questa falsa via, sia troppo impegnata a tenere la testa in giú perché non veda uno di questi cartelli e si accorga che ha sbagliato strada. Avere un diritto al perdono? Se la persona non alza proprio la testa come fa ad essere conscia di abbisognare del perdono? Se alza la testa e legge il cartello e allo stesso tempo intende fare consciamente solo un altro passo nella direzione della perdizione, quale diritto al perdono puó mai invocare?

Io: “Non capisco qualcosa … se si vaccinano li possederete su questa Terra. E quando poi moriranno?”

Lo speaker: “E quando moriranno, la loro anima rimarrá in nostra balia. Come puoi pensare che un anima si sforzi di trovare Dio nell´aldilá se pur avendo ricevuto il libero arbitrio e trovando dappertutto sulla Terra i segni che rivelano come un libro aperto la Sua esistenza, Lo ha rigettato nell´aldiqua? Naturalmente abbiamo lavorato molto per confondere nella loro mente i segni che parlano inconfutabilmente di Lui in ogni granello di sabbia, in ogni pietra, in ogni collina, in ogni montagna, nei cicli delle acque e dei cieli, negli spazi … fino alla Luna ed al Sole ed oltre … verso l´universo senza confini; … con i nostri messaggi spiegavamo a tutti che il mondo e l´universo erano un semplice ma allo stesso tempo complessissimo e casuale risultato materialistico, cercando cosí di nascondere alla loro vista la giustificazione prima di ogni cosa visibile ed invisibile che viene solo da Dio; ma non é stato sempre un successo perché non siamo mai riusciti a fare una coperta tanto grande quanto quella infinita di Dio e non tutto poteva essere nascosto all´intelletto umano, e chi era vigile si accorgeva del nostro inganno e non cadeva nella nostra trappola” e facendo un sorriso verso tutti gli altri spiriti che giá stanno sorridendo pensando alla bassezza del loro piano “ed é chiaro che un´anima tanto piú crederá acriticamente a tutte le nostre panzane tanto piú sará caduta in basso ed alla fine non avrá mai nessun desiderio e neanche piú la forza di riunirsi a Lui semplicemente perché Dio per lei non esisterá, e rimarrá rinchiusa in una bolla mentale riempita da un nulla spirituale esattamente come sta succedendo in questo momento alla maggioranza delle persone sulla Terra e che Noi riempiremo a piacere nostro: il risultato sará che queste anime saranno in nostro potere, ora e per tutta l´eternitá.

Io: “E chi nascerá?”

Lo Speaker: “Chi nascerá? Li sottrarremo a Dio giá nella loro culla … faremo in modo che i Noi che si trovano dentro i politici, i medici, i giornalisti, i magistrati, i funzionari ed i sacerdoti infedeli strepitino perché sia introdotto l´obbligo vaccinale fin dalla culla, ma non prima di aver trasformato tutti i vaccini tradizionali in vaccini che modificano i loro geni … e alla fine non rimarrá un solo essere umano che non sia fondamentalmente corrotto sulla terra … una ripetizione del peccato originale, se si vuole … e vanificheremo cosí le fatiche creatrici di Dio e il sacrificio del Cristo: si vedranno vagare sulla Terra solo figure che sono copie mal riuscite dei veri umani ormai estinti e che si sentiranno pieni di sé stessi ma che in realtá non trascineranno con loro nessuna croce, ma solo il loro guscio vuoto … ed anche Noi…”. (2)

Mi viene un colpo al cuore e finalmente capisco la connessione fra tutte queste cose ed inizio a pensare che é in atto un insidiosissimo attacco micidiale da parte dell´Inferno alla Creazione di Dio e che devo assolutamente fuggire da quí per avvertire l´umanitá, ma lo Speaker minaccioso fa ancora un passo verso di me, non mi lascia pensare e mi incalza: “E quindi nonostante tutto quanto ti abbiamo appena rivelato, ancora pensi di non meritare il “vaccino”? … non ti abbiamo appena dimostrato che tu sei un peccatore come tutti gli altri?”

Io, tutto spaventato come se mi trovassi a vivere i miei ultimi istanti terreni e cercando una giustificazione per salvarmi: “Io peccatore? …. no!… o meglio sí! … peró se mi fossi veramente reso conto di come stavano le cose non avrei fatto tutto quello che ho fatto … ma a dire il vero … ora che mi rendo conto di averlo fatto non ho peccato tanto sfrenatamente come avrei voluto e potuto … a volte mi sono contenuto … a volte pure pentito … é difficile da spiegare … mi sentivo tirare una volta da una parte, una volta dall´altra … e a volte contemporaneamente in cinque e píú direzioni diverse come se fossi composto da cinque o piú me stessi che volevano ognuno una cosa diversa e che litigavano fra di loro …”

Lo Speaker interrompendomi: “E quindi anche tu fai parte di quella massa immonda ed informe di esseri umani depravati che ci ha consentito di venire su questa Terra!”

Io: “Sí, ma personalmente non ho peccato abbastanza per meritarmi anche un solo “vaccino” … mica sono tanto peccatore come voi pensate, e poi … ”

Lo Speaker: “Il peccato su questa Terra é ormai troppo grande perché anche un´unica anima umana possa pensare di sfuggire al castigo che porterá alla completa espiazione, e solo chi é senza peccato sará risparmiato; e per mia diretta esperienza, finora una sola persona solamente umana é venuta innocente su questa Terra e che senza mai conoscere il peccato, innocente se ne é andata via: solo con il Suo aiuto potrai evitare il “vaccino” perché solo Lei ti potrá aiutare a sfuggirci … ma guardati attorno … ti aspetti di trovarLa qui, per caso? Non vedi che qui é tutto buio e questo da decenni? Questa mente ha scacciato la Luce fin dalla sua primissima gioventú”.

Io: “Volete dire che voi state qui da decenni?”. Lo Speaker non mi dá alcuna risposta e continuo “sí, pensandoci bene sono anche io peccatore, ma …”

Lo Speaker, interrompendomi subito: “Le tue parole ti condannano da solo … quindi ammetti come peccatore di meritare almeno un “vaccino”?”

Io: “Sono peccatore ma non mi sento nello stato di meritare anche solo un vaccino” dico tremando tutto.

Lo Speaker: “Tu stai mentendo … Noi amiamo dire le menzogne, ma disprezziamo chi ce le dice … hai pronunciato tu stesso la tua sentenza”.

Io: “E cioé?”

Lo Speaker: “Sarai fucilato con il plotone di iniezione”.

Io: “Un intero plotone? E quante “punturine” sarebbero? E se accettassi di fare solo una “punturina” e non di piú?”.

Lo Speaker: “Una sola “punturina” non esiste … nel caso che tu acconsenta di tua libera volontá, riceverai un ciclo di “punturine” distanziate nel tempo …, tante quante Noi decideremo che saranno e ti lasceremo poi libero di fare quello che Noi vorremo, altrimenti …”

Io: “La vostra é pura violenza travestita da libera scelta”.

Lo Speaker: “Noi la chiamamo una ragionevole alternativa … mica costringiamo nessuno Noi … sei libero anche di non stare con Noi se cosí ti senti di fare, ma facendo l´errore di entrare qui, hai giá fatto la scelta del non ritorno … mica possiamo consentire che tu esca da qui cosicché tu possa poi avvertire l´intera umanitá del pericolo che sta correndo? del resto …” continua lo Speaker indicando con un gesto delle mani l´intera sala in cui mi trovo anche io “ti assicuro che qui nessuno ti puó vedere e quindi nessuno sará piú in grado di salvarti su questa Terra… tutti ti hanno abbandonato …, anche Lei; ed anche se la tua anima ci rifiutasse con tutto il suo essere, noi ce la prenderemo lo stesso. Ora non abbiamo piú tempo da perdere con te … dobbiamo affrettarci ai centri siringali e non possiamo lasciare qui un testimone scomodo. Generale!” dice lo Speaker ad una presenza pluridecorata che ormai si é specializzata in queste cose e che ha sul cappello come fregio quattro siringhe che formano i bracci di una croce e che ha anche le lettere JAMP ed una scritta sotto (3) “venga qui, formi un plotone con chi si vuole iniettare in questo peccatore e proceda alla esecuzione delle iniezioni”.

Il generale dopo aver disposto il plotone di iniezione che é composto da sette spiriti volontari che per l´occasione sono tutti in divisa bianca con attaccato lo stesso distintivo del generale, ordina: “Caricatevi … puntatevi … iniettatevi!!”

E prima che le loro “punturine” riescano a raggiungere il mio corpo indifeso, mi irrigidisco tutto e finalmente mi rendo conto di avere in una mano un oggetto che nella concitazione delle cose mi ero dimenticato di avere con me e cosí facendo lo alzo in un inutile gesto di difesa all´altezza del petto per cercare di repellere i diavoli in siringa. E non rimanendomi piú tempo riesco solo a pensare con maggiore velocitá della luce: “Madonna mia, salvami tu!”

… e riaprendo gli occhi mi ritrovo sdraiato sul divano, porto la mia mano sudata davanti al mio viso, la apro e mi rendo conto di avervi stretto per tutto il tempo la collana del Santo Rosario e tirando un grandissimo sospiro di sollievo mi dico: “Che fortuna che l´ho fatta benedire e che la porto sempre con me e … ma che stupido che sono … é stata tutta una mia immaginazione …”.

E mentre mi rilasso perché finalmente mi rendo conto di essere sfuggito ad un pericolo immaginario che mi sono creato da solo per prendermi il brivido di provare un poco di paura, la mia attenzione viene attratta di nuovo dai gracchíi provenienti dal televisore che é acceso e penso per l´incredulitá: “Ma non l´avevo spento? Che diavolo succede ora?”, perché mi pare di riconoscere la voce del tizio. Mi siedo sul divano e trasecolo perché vedo proprio lui; “Non era dunque una mia fantasia” penso. E tutto interessato alla cosa, lo vedo ora che smette di salutare le persone cosí come prevede il programma, per rispondere ad una inaspettata chiamata telefonica. E mosso da una incredibile curiositá allungo il collo come per vedere attraverso lo schermo e di nascosto da lui da chi sta ricevendo la telefonata e non so in base a quale prodigio riesco a leggervi la scritta “chiamata interna” … e sento anche che infine il tizio risponde come per non farsi sentire da nessuno: “Come? È fuggito? Bisogna catturarlo a tutti i costi?” Il tizio fa una smorfia di disappunto non sapendo inizialmente cosa fare, poi alza gli occhi verso il mio televisore come se riuscisse a vedermi attraverso lo schermo, digrigna i denti, si avventa contro la telecamera come se fosse naturale per lui passarci attraverso, ci sbatte contro il suo grugno, la schiaffeggia per ripicca e guardandomi tutto indiavolato nella stanza in cui mi trovo mi grida: “Perché non posso uscire piú dal televisore ed entrare nel tuo salotto come ho sempre fatto? Come hai fatto a sfuggirmi? A quale santo ti sei votato?”

Io ritraggo il mio collo tutto intimidito ma subito mi riprendo e facendo una risata volpina mi alzo dal letto, mi metto faccia a faccia a qualche passo dal televisore senza provare piú alcuna paura e penzolandogli sotto il naso la collana del Santo Rosario che ho nella mano dico, certo di rivolgermi allo Speaker che so ormai per certo che é dentro di lui: “Tu mi avevi assicurato che anche Lei mi aveva abbandonato. Eri proprio sicuro? Lei non mi ha mai abbandonato perché nonostante i miei peccati io non La ho mai abbandonata”.

Lo Speaker nascosto nel tizio, ormai capendo chi é stata a farmi fuggire inizia ad urlare ormai fuori controllo: “È sempre Quella lá! Non Le é bastata di essere la Madre di Dio? Ora é diventata anche la Madre degli uomini! Chi le ha dato l´autoritá per fare tanto?” ed inizia ad ululare per la disperazione di aver perso definitivamente un anima perché ormai ha capito che preferirei morire anziché farmi “bucare”.

Ed avendo compreso che quella che avevo appena vissuto non era una fantasia ma un tentativo non riuscito da parte sua di trascinarmi all´Inferno, mi avvicino col viso allo schermo del televisore e tutto arrabbiato per il colpo basso che mi ha sferrato nella rilassatezza di casa mia, nonostante non fosse mia volontá di farmi bucare come tutti gli altri, grido con tutta la forza che ho: “DIAVOLO!”.

Il tizio fa una faccia offesa, resta come paralizzato con tutte le sue membra e dice: “Ma io … “ e come se avesse ricevuto una sberla in viso, svegliatosi finalmente da una lunghissima e profondissima ipnosi rimane un picccolissimo istante a pensare, e apparentemente diventato conscio di quello che é veramente diventato, cambia l´espressione del suo viso, allunga questa volta la mano verso di me e mi dice: “Pre … pre … presto … , mi porga subito la coronci …”: Anche io rimango sorpreso per il suo cambiamento improvviso e non faccio neanche in tempo a decidere ad allungare la mia mano che una forza invisibile sembra afferrare il tizio per le spalle e inizia ad allontanarlo da me per impedirgli di prendere la coroncina; il tizio pare avere un colpo apoplettico, gli occhi gli iniziano a girare, ondeggia, barcolla, retrocede, si aggrappa alla telecamera per non farsi trascinare dal vuoto che lo sta risucchiando dietro di lui, cade verso terra trascinandola dietro di sé e durante la caduta riesce solo a dire: “Sono perduto, dici a tutti di pregare per me …”, ed anche il televisore nella mia camera, pur non toccandolo io stesso e come se fosse trascinato dal tizio, cade rovinosamente a terra nella stessa direzione … l´immagine si distorce, va via, la scatola inizia a tremare prima, poi a gonfiarsi, a mandare del fumo nero, ad andare in fiamme ed alla fine esplode e come per prodigio non lascia alcuna traccia di sé.

Rimasto illeso, resto un poco di tempo a meditare su tutta la cosa e poiché non riesco a darmi nessuna spiegazione di tutto quello che mi é appena accaduto, mi stendo di nuovo sul letto spossato, chiudo gli occhi e mi addormento.….

….

Ed iniziando finalmente a sognare, percorro la via che si apre fra i prati e che sono fiducioso che porterá alla libertá …, e pensando a quell´incubo che sembrava essere stato veramente vissuto e che é mi é rimasto come un spaventoso e vago avvenimento nella mente, mi dico: “Meno male che era solo un sogno … se dovessero esistere realmente delle persone deboli come quel tizio sulla Terra, quale essere umano con le sole proprie forze sarebbe mai in grado di evadere da quell´inferno?” (4)

Fine del racconto

Nota: e per non dimenticare cosa Gesú ha detto al riguardo: “E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l’anima e il corpo nella Geenna” (Mt 10:28).

(1) Qui implico che esistano forme viventi evolute non solo umane. Non so se possa essere cosí nella realtá.

(2) Qualcuno, credo, penserá di riconoscere alcuni accenni del pensiero di Rudolf Steiner: e pensa correttamente.

(3) “JAMP” – Acronimo pubblicitario di fantasia in lingua inglese da me appena immaginato e che sta per: “Jab your Arm, Make your Pass” (in italiano potrebbe essere cosí tradotto: “Buca il tuo braccio, fatti il tuo pass”) e che serve ad invogliare (non a costringere, sia chiaro) la gente appunto a “bucarsi” per ottenere il “Pass delle concessioni” (o quello che é).

Il distintivo, secondo la mia immaginazione, é cosí composto: da un Crocefisso verso il cui centro stanno puntate quattro siringhe munite di aghi e che sono riempite con dei “vaccini” e che cosí formano ognuna i bracci di una sorte di croce che ricorda quella economica della domanda e dell´offerta e quasi a voler ricordare che non si é piú sottoposti sulla Terra alla legge di Dio ma a quella dell´Uomo. Sulle quattro siringhe, pronte ad iniettare il loro carico di salvezza immortale, stanno scritte rispettivamente le lettere J. A. M. P. Sotto c´é la scritta per esteso: “Jab your Arm, Make your Pass – Anche Lui vuole ottenere il Pass? Che scenda dalla Croce!”.

(4) E qui qualcuno si chiederá: “Il protagonista quando parla in questo momento, é ancora su questa Terra o sta giá nell´aldilá?”. Io rispondo: “Non lo so”.

Ad ognuno i propri pensieri.

UnaOpinione

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: diavolo, opinione, una



Categoria: Generale