Bestiario Infame 6° Episodio. Ma in Che Paese – Orrendo – Viviamo?

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, eccoci alla sesta puntata del nostro Bestiario, la raccolta a futura memoria di quanto siamo riusciti a raccogliere sulla rete per documentare visivamente la follia, l’idiozia, la prevaricazione e l’infamia in cui stiamo sguazzando ormai da troppo tempo; e di cui ancora non si vede la fine. Sinceramente, questo lavoro di raccolta ha un effetto pessimo sul mio umore; ma penso sia necessario fissare queste tappe per il futuro.

§§§

Cominciamo da un documento abietto, scritto da chi dovrebbe garantire i minori, che certamente corrono infinitamente più rischi dall’inoculazione del siero sperimentale che dall’eventuale Sars Cov-2.

***

Chissà perché c’è un’ampia raccolta di barzellette su un certo genere di servitori dell’ordine.

***

Ben arrivato, don Livio.

***

Come la capisco! E come vorrei essere così!

***

Invece mi sento un po’ così…

***

Parafrasando la Arendt, si può parlare della banalità dell’idiozia – sempre disumana.

***

Il globalismo alla Trudeau, Macron, Draghi e Lamorgese (mentore Klaus Schwab e le élite) mostra il suo volto.

***

Perché con la salute vostra e degli altri tutto questo c’entra molto poco.

***

Come ho detto fino alla noia, tutto questo, senza una stampa servile, collusa, compiacente e servile non sarebbe stato e non sarebbe possibile. I giornali di regime del gruppo più globalista fanno inchieste apripista sui ristoranti che non officiano la prevaricazione. Si può essere più infami?

***

Poi non mancano mai i diversamente intelligenti.

***

Ma questo signore a cui paghiamo un troppo lauto stipendio non ha altro di cui occuparsi?

***

Il sogno di Big Pharma si realizza nella scuola italiana del governo dei malfattori.

***

Un briciolo di ironia…

***

La Pfizer non fornirà più il suo siero all’India, perché non ha ottenuto lo scudo legale, che invece noi e altri abbiamo garantito agli spacciatori.

***

***

***

Una delle menzogne più di frequente ripetute a cominciare dal presidente del Consiglio Draghi e da altri (fra cui Matteo Pfizerman Bassetti) è che chi si vaccina non muore. Non è vero purtroppo; ne ho esperienza personale. E poi ci sono i dati di Paesi in cui i numeri non sono in mano a ISS e Aifa, agenzie specializzate della strumentalizzazione e nella deformazione

.

***

Ma per fortuna ci sono Burioni e la Scienzahhh

***

Pfizer comincia a mandare qualche segnale di imbarazzo…

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: #6, bestiario, infame



Categoria: covid