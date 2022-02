Un Prete in Marcia da Bergamo a Roma, per Giustizia e Libertà. #camminaeascolta.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, don Emanuele Personeni continua il suo pellegrinaggio a piedi e in bicicletta da Bergamo a Roma, per i Diritti e la Giustizia. Qui sotto trovate la tappa di oggi, per chi fosse interessato a fare un po’ di strada con lui, o a incontrarlo.

§§§

TAPPA DI DOMANI MARTEDÍ 22 FEBBRAIO da ALSENO a MEDESANO circa km 32,50 MARTEDI’ IN BICI PARTENZA ORE 9

ALSENO (PC) -Parrocchia di San Martino

CASTELNUOVO FOGLIANI (PC) -Parrocchia S.Biagio Vescovo

FIDENZA (PR) -Parrocchia San Francesco d’Assisi

SANTA MARGHERITA (PR) -Parrocchia Santa Margherita

BORGHETTO (PR) -Parrocchia San Pietro in Vincoli

NOCETO (PR) -Parrocchia di S.Martino

MEDESANO (PR) -Parrocchia di San Pantaleone

***

***

VANGELO DI MARTEDÌ 22 FEBBRAIO Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».

Commento Cesarea di Filippo si trova nel Golan al confine con Israele e il Libano. Ai tempi di Gesù era zona pagana e la religione ebraica era soltanto una tra le tradizioni religiose presenti. Oggi diremmo che era un’area multiculturale e multireligiosa, lontana dalla purezza della tradizione biblica raccomandata dagli scribi e dai farisei di Gerusalemme. Il nostro mondo occidentale con le sue molteplici culture somiglia assai più a Cesarea di Filippo che a Gerusalemme. Non é un caso che proprio a Cesarea di Filippo Gesù chieda “la gente chi dice che io sia”. A Gerusalemme contava ciò che era scritto, a Cesarea di Filippo contava ciò che si diceva. Manco a dirlo, nessuna delle opinioni diffuse tra la gente era riuscita a cogliere la novità di Gesù. Molti sapevano soltanto qualcosina di Lui e perciò di Lui avevano un’opinione vaga; molti altri lo conoscevano meglio e avevano opinioni più informate. Ma nessuno finora era riuscito davvero a ri-conoscerlo. Quale é la differenza tra conoscere e ri-conoscere? Per conoscere qualcuno non é necessario avere un legame con lui. Per ri-conoscerlo invece é proprio necessario che ci sia qualcosa in comune, qualcosa che lega l’uno all’altro, un destino comune che unisce e magari un affetto che avvicina. Quando diciamo “non ti riconosco più” non intendiamo forse dire: “non vedo più in che modo la mia vita e la tua c’entrino l’una con l’altra…”? La domanda che dobbiamo farci é se oltre a conoscere Gesù possiamo dire anche di ri-conoscerlo. Per quanto le nostre opinioni possano essere istruite e dottrinalmente impeccabili, a fare la differenza nella fede cristiana é se Gesù lo ri-conosciamo, se crediamo cioè che la nostra vita é strettamente legata al suo amore, che dipende dalla sua grazia, che é rigenerata dalla sua misericordia. Tutto dipende dalla qualità del legame che abbiamo con Lui. La gente non conosceva Gesù. Pietro sì. Ma per giungere a ri-conoscerlo avrebbe dovuto cominciare a lasciarsi perdonare da Lui. E a questo non era ancora pronto. Conoscere Gesù é un’esperienza illuminante. Ma solo ri-conoscerlo rende quell’esperienza salvifica.

§§§

