Liberi in Veritate: Trudeau es la verdadera cara del globalismo, la dictadura. Y de nosotros…

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, con gran placer publicamos y les invitamos a difundir este comentario del profesor Massimo Viglione sobre lo que está ocurriendo en Canadá y en todo el mundo y, sobre todo, aquí en nuestro país; expresiones ligeramente diferentes de una única voluntad dictatorial y opresora. Buena lectura y participación.

§§§

Libres pero en la Verdad

Trudeau nos anuncia la esclavitud mundial. En Italia hay quienes resisten y reaccionan,

pero las infiltraciones engañosas son un peligro constante y difundido.

Ahora hay una nueva realidad: libre en la Verdad.

Por Massimo Viglione

La amenaza del primer ministro canadiense Trudeau de congelar las cuentas bancarias de los camioneros amotinados, es decir, de matarlos de hambre, es la quintaesencia de la aplicación progresista del Nuevo Orden Mundial globalista, muy realista y en absoluto conspirativa.

La chinización de la humanidad avanza inexorablemente. Trudeau nos muestra lo que nos espera, en pasos sucesivos: 1) la abolición del dinero en efectivo, que marcará la muerte de cualquier forma mínima de libertad humana y personal; 2) la reducción virtual del dinero, que será así completamente administrado por el poder globalista; 3) el control remoto de cada ser humano (desde el Pase Verde hasta el microchip), que nos convertirá en marionetas en manos de la élite sinárquica.

Ya ni siquiera se podrá protestar. Y todo esto sucederá progresivamente, con el apoyo político de los partidos actuales, así como a través de la implacable y martilleante propaganda de masas llevada a cabo por los medios de comunicación, los intelectuales proclives y el clero cómplice.

Los que quieran seguir siendo libres y sanos deben dejar de seguir a los traidores, mantenedores y cómplices de este poder infernal, y unirse a la lucha de reacción por la libertad.

Pero deben hacerlo en la Verdad, para no caer en las trampas de tantos engañadores que han contaminado desde el principio el mundo de la resistencia al totalitarismo sanitario, y más aún en los errores del liberalismo o del socialismo, antesala tanto del globalismo como de todo totalitarismo.

Si la finanza globalista es en realidad la hipertrofia del liberalismo capitalista, su proyecto último es en realidad la comunistización de la humanidad. Este es un pasaje esencial para entender.

La ideología sinárquica, subyacente al globalismo de la super finanza, es por naturaleza una síntesis dialéctica de liberté y égalité, es decir, de liberalismo y socialismo igualitario. De hecho, los amos económicos del planeta quieren abolir la propiedad privada de los individuos, haciéndonos a todos “libres e iguales” mediante la abolición del dinero en efectivo, la muerte de la libre empresa y la introducción de una renta ciudadana global: seremos como hormigas, además controladas a distancia.

“A cada uno se le dará según sus necesidades”, como decía Karl Marx y no Adam Smith. Por lo tanto, quien se apoya en el socialismo (o viceversa) para combatir el neoliberalismo (que no es tan “neo” en absoluto), cae de la sartén al fuego. Por eso no hay que seguir a los intelectuales que alaban a Marx o a Gramsci: son engañadores, exactamente iguales a los que hablan con un lenguaje que no es más que una expresión de la gnosis eterna. Es decir, de la “Nueva Era” del Nuevo Orden Mundial.

¡Debemos abrir los ojos! Abrir los ojos a lo que está sucediendo, en el mundo y en Italia. Antes de que sea demasiado tarde.

Ya no debemos seguir a los esclavos -clérigos, políticos, periodistas, intelectuales, etc.- de este globalismo, especialmente a los más traidores y cómplices, empezando por los partidos de mantenimiento de Draghi. Pero tampoco debemos seguir a los engañadores que se han infiltrado en los movimientos de resistencia al poder totalitario que han surgido en los últimos dos años.

Al igual que no debemos seguir a aquellos partidos o movimientos que dicen las cosas correctas sobre el problema del totalitarismo sanitario, pero luego llevan en su programa la transición ecológica, o aceptan la abolición del dinero en efectivo, o promueven la teoría de género o la inmigración, y similares.

Hay que saber distinguir para no seguir cayendo en las trampas.

Debemos volver a ser libres, pero no como lo hemos sido engañosamente durante décadas, una libertad contaminada que nos ha llevado a la esclavitud actual. Una libertad en la Verdad.

El Comité Liberi in Veritate, nacido con estas precisas intenciones, lo ha plasmado en 25 puntos programáticos, en los que se encuentra expresada, sin vacilaciones, cesiones o expresiones equívocas, una visión de la sociedad y de la política plenamente fiel al Evangelio, a la Doctrina de la Iglesia Católica y a la Tradición de nuestra civilización.

Sígannos y únanse a nosotros, para darnos a nosotros y a ustedes la fuerza de la resistencia y de la reacción en la Verdad.

Liberi in Veritate (www.liberiinveritate.it – liberiinveritate@protonmail. com). Sígannos, participen, apoyen, organicen territorialmente con nosotros. (MV)

Publicado originalmente el 21 de febrero de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/02/21/liberi-in-veritate- trudeau-e-il-vero-volto-del- globalismo-dittatura/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

