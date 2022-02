BDV: Sono Stata Testimone di una Profanazione di Ostia. Tutto Normale.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra BDV ci ha mandato questa testimonianza “in diretta” di una profanazione. Senza parole. Buona lettura.

§§§

Avevo pensato, per respirar nel verde e tra le erbe, di andarmene alla domenica mattina, oggi s’intende – 20 febbraio – a Villa Borghese, il polmone di Roma, che è, in fondo in fondo, non lontano dai Monti dove abito io. Ma quando mi sono svegliata, nel mattino presto sotto un cielo malinconico, coperto da un tabarro color fumo di Londra, ho visto che è Santa Giacinta Marto, una piccola e grandissima Santa che amo tanto per aver, con lei, assistito, con occhi fermi e senza macchia di paura, più volte alle sfuriate del demonio, che ci mostrava lingua e deretano e anche i sabba suoi in forme televisive (tipo Sanremo, l’inaugurazione del San Gottardo, l’apertura londinese delle Olimpiadi di qualche anno fa e altre orride imprese sue).

Il nostro sguardo fisso, immobile, quasi di compatimento per lui lo rendeva furioso e a un certo punto ha detto che il signor Draghi avrebbe smesso di dormire. Non so, qui lo scrivo per come l’ho sentito. Ma torno tosto alla cronaca del giorno ed eccomi pronta a uscire in cambio di programma per raggiungere la Scala Santa in espiazione dei tantissimi peccati di questi tempi di tenebra. Oppete giù.

Mentre dunque mio marito, all’alba quasi, se ne va in piscina, io a piedi, passetto passetto, verso il Laterano, ma prima eccomi davanti al portone del convento monticiano (qual è non posso rivelarlo, ma dico qui che pare un castello medievale tanto è rinforzato dalle mura sue) dove si sono rifugiati tutti i Santi che non vogliono più abitare in Vaticano nel brodo sciapo e bergoglioso della nuova Chiesa traditrice, nel bacio falso, traditore, che ha perduto il sale, la luce e anche la fede. Roma, silenziosa, addormentata, bellissima sembra sorridermi e io passo, silenziosa come un gatto, nelle strade tra l’Esquilino e i Monti che sono mie da tanti anni. Cammino e mi scivolano sul fianco tante chiese, ognuna stupenda a modo suo. In fondo a Via Merulana, bellissima, la regina delle Chiese: Santa Maria Maggiore e poi, sul fianco della via che fiorita di merule (in dialetto le primule ed ecco perché il giorno della merla, quando la primavera occhieggia tra le brume con i suoi bei fiori gialli, le si chiama così, in onore delle primule appunto), ecco Sant’Anna, dove alla domenica, celebrano una Santa Messa in latino, nell’antica, meravigliosa liturgia Romana. Di seguito altre chiese. C’è Santi Marcellino e Pietro, che è parrocchia ed è dedicata a due martiri, di cui Pietro esorcista (e quanto bisogno c’è di santi esorcisti!), e poi, sulla sinistra una bella chiesa dedicata a Sant’Antonio da Padova (che come si sa era nato però a Lisbona…).

Io, a Sant’Antonio, andavo a volte a Messa, anche in attesa che mio marito terminasse le sue nuotate. Erano belle messe francescane! Con il cuore nel ricordo, la saluto da fuori e proseguo fino a esplodere nella bella piazza del Laterano. Sono arrivata alla Scala Santa che, al contrario di quanto scritto sul sito, non apre alle sette di mattina, bensì alle nove. Sicché ho molto da attendere, ma poco male. Salgo le scale che le stanno sulla destra e sono aperte (il Santuario apre infatti alle sette) ed entro nella cappella dove si sta celebrando la Messa. Sono in ritardo, parecchio (ma la Santa Messa io l’ho presa alla vigilia, al sabato sera, così ricevo con gioia e per benedizione gli spiccioli, ciò che viene e che resta).

Mi sistemo all’ultimo banco, in ginocchio e, convinta di non dover veder nulla di speciale, mi s’apparecchia invece una scena davvero raccapricciante. E’ il momento della distribuzione della Santa Particola e, come in ogni chiesa, vedo arrivare il sacerdote (che, cosa già orrida per me, porta a passeggio la Santa Eucarestia) che, all’altare, si è ben ben strofinato le mani con il consueto gel puzzolente, con gran stropicciamento di palmi e dita (altra profanazione perché, durante la Consacrazione, il sacerdote ha già toccato la Santa Particola i cui resti, piccoli frammenti di Gesù, vengono a paciugo coniugati con il liquido igienizzante). Neanche fosse parte della liturgia. Poveri noi mi dico e sospiro, profanazioni a cuor leggere. Ma è nulla rispetto a ciò che accade.

Dopo la distribuzione (chiudo gli occhi per non guardare), vedo un gran trambusto due file avanti alla mia. Due suore si chinano a guardar per terra. I veli a sventolo. Una signora, con un piumino bianco e ben gonfio, capelli corti e gran bavaglio d’ordinanza, è tutta in agitazione, fruga sulla panca, fa scendere lo sguardo per terra, si china.

Poi preso per le spalle il suo cappotto di penne d’oca si scuote tutta, come fanno i cani quando, bagnati, escono dal mare. Vedo, e trasecolo, l’Ostia che vola e poi finisce per terra. La signora, chinata, la prende e se la mette in bocca. Nessuno batte ciglio. Solo io sbotto in un “Oh Signore perdonaci!”, ma incontro lo sguardo stupefatto, dietro la mascherina, di un signore che mi sta accanto in lunghezza per così dire e che è a forma di punto interrogativo.

Non c’è problema, per i nostri nuovi credenti, se il Signore finisce sul pavimento e magari anche calpestato… Prego il Santo Rosario in latino perché so che il demonio odia la lingua d’Orazio che io amo tanto e che insegno, chiamando le mie lezioni: “Il latino delle meraviglie”.

Sì, è tempo di fare in tutta la lunghezza la Scala Santa e non basta certo per tanta profanazione. Inoltre sono appena venti alle nove e ancora il catenaccio è tirato ben bene sul cancello di ferro. D’un tratto, mentre sono in attesa con due signore ucraine che pregano, quasi faccia a terra (e quanto mi consolano) per la guerra che incombe lassù, ecco entrare una buffa signora d’una certa età che indossa per capelli rametti di mimosa, sulla giacca ha scritto Dio Unico Regna (mi sembra) e distribuisce gambi fioriti di mimosa (anche a me) e sorride, dolcissima. Non vuole spiccioli solo amore. Arriva un padre passionista e i due parlano e parlano per buoni sei minuti. Li fotografo perché sono tanto buffi: lui in tonaca nera, solenne, compito, lei fiorita come una fatina primavera un pochino attempata e pingue. Ecco, s’apre il cancello. Presto, presto, in riparazione dei peccati miei e del mondo intero. E, per salire gli scalini santissimi, mi tocca indossare i guanti di plastica. Oh Signore, salvaci tu! Con Santa Giacinta, Elisabetta Canori Mora, Anna Maria Taigi, Elisabetta Sanna. Un gradino via l’altro, in dolce preghiera comune, come un argine alle nefandezze dell’Arcinemico. Chiedo perdono al Signore, gli chiedo di pensarci Lui, come faceva Don Dolindo Ruotolo e lassù il Cristo in Croce è la mia forza, la resistenza nei giorni nostri cupi di tenebre fosche.

§§§

