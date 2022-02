Zanchetta, el proceso en la recta final. El comentario de Adista

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, me parece interesante ofrecer a vuestra atención este artículo aparecido en Adista, una agencia de noticias que ciertamente se ubica, con razón, en el ala más izquierdista del mundo eclesial y que, por consiguiente, a priori no es hostil al Pontífice reinante. Buena lectura y reflexión…

§§§

Ingresa en su recta final el juicio contra monseñor Gustavo Zanchetta, el ex obispo de Orán (Argentina) acusado de haber abusado sexualmente de dos seminaristas. Parece que el juicio se abrirá el 21 de febrero, cinco meses más tarde de la fecha prevista (12 de octubre). Se aplazó a la espera de los expedientes del juicio canónico del obispo que se llevó a cabo en 2019 en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Expedientes que nunca llegaron, pero que se esperaban legítimamente, en base al Rescriptum del 4 de diciembre de 2019 con el que el papa Francisco estableció que, como está estipulado en el artículo 1, “no están amparados por el secreto pontificio las denuncias, los juicios y las decisiones respecto a los delitos”, incluidos los abusos a menores. Así que, es suficiente, se hace sin ellos, dijeron los jueces de Orán.

Zanchetta, quien dimitió por “motivos de salud” en agosto de 2017, también está acusado de no haber registrado la venta de una importante propiedad y de haber administrado fondos diocesanos en forma discrecional. Sus presuntas fechorías eran conocidas en el Vaticano desde 2016, gracias a una denuncia enviada a la Nunciatura [Apostólica en Argentina] por cinco sacerdotes y vicarios generales de la diócesis de Orán (ver aquí).

Para Zanchetta, nombrado obispo por el “amigo” Bergoglio en 2013, se creó en diciembre de 2017 -4 meses después de haber renunciado- un cargo especial en el Vaticano: “asesor” de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA). No está clara la función en la que se le colocó, ni tampoco cuál ha sido su desempeño laboral, que habría finalizado en torno al 10 de julio de 2021, pero de la que habría sido suspendido en enero de 2019 luego del anuncio de la investigación canónica sobre él y después reincorporado en junio de 2020. Habría pasado todo este periodo en Roma, en el colegio Santa Marta, codo a codo con el Papa.

¿Demasiada cercanía de Francisco con un personaje polémico? Una pregunta que respondió directamente el Papa al ser entrevistado por Valentina Alazraki para la televisión mexicana (28 de mayo de 2019). “Hubo una acusación contra él”, recordó, “y antes de pedirle que dimitiera, le hice venir aquí inmediatamente (…) y se defendió bien. Así, frente a las evidencias y una buena defensa, la duda se mantiene, pero in dubio pro reo. Después de la denuncia a la Nunciatura (…) lo llamé aquí y le pedí que renunciara”. “Lo envié a España para que le hicieran un examen psiquiátrico. Algunos medios de comunicación dijeron: ‘El Papa le regaló unas vacaciones en España’. Pero estaba allí para hacer un examen psiquiátrico, el resultado del examen fue normal, le recomendaron terapia una vez al mes. Tenía que ir a Madrid y hacer cada mes una terapia de dos días, por lo que no era conveniente enviarlo de vuelta a Argentina. Lo mantuve aquí”. Cuando llegó la investigación preliminar, agregó Francisco, “la leí y vi que era necesario un juicio. Así que lo pasé a la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde están llevando a cabo el proceso”. Y se defiende: “desde el primer momento de este caso, no me quedé mirando. Hay casos muy largos, que necesitan más tiempo, como éste, y (…) por una u otra razón, no tenía los elementos necesarios”.

*Mons. Gustavo Zanchetta. Foto de dominio público extraída de saltacomparativa.com.ar, image n original y permiso

Publicado originalmente en italiano el 16 de febrero de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/02/16/zanchetta-il- processo-in-dirittura-di- arrivo-il-commento-di-adista/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: adista, zanchetta



Categoria: Generale