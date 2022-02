Nobile: un Omuncolo Vuole Controllare il Canada.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci offre questa riflessione su quanto sta succedendo in Canada. Buona lettura e condivisione.

§§§

UN OMUNCOLO VUOLE CONTROLLARE IL CANADA

Justin Trudeau ha messo fine alla libertà di parola in Canada. Ha vietato la libera assemblea.

Ha rivendicato il potere di congelare i beni finanziari di qualsiasi canadese che gli resiste. Non c’è bisogno di un ordine della Corte per fare questo, è lui che decide. Justin Trudeau può anche dettare cosa fai per vivere e come lo fai. Insieme a oltre cento camionisti, ha arrestato i principali rappresentanti che protestano contro il vaccino e il covid pass. Stessa fine gli autisti di carro attrezzi che si sono rifiutati di trainare i camion dei manifestanti.

Il Terrorist Financing Act canadese è stato creato e approvato per sconfiggere Al-Qaeda. Adesso viene imposta per fermare i canadesi rispettosi della legge, la classe media, gli studenti, i camionisti dal proteggere i loro guadagni dalla totale cattiva gestione della Banca Centrale del Canada.

Il governo di Trudeau vieta i raduni e accusato i suoi critici politici senza una causa probabile. Ha istituito i passaporti interni che limitano i viaggi all’interno del Canada a chi è politicamente obbediente. Ai canadesi non è più permesso di lasciare il proprio paese a meno che non obbediscano a Justin Trudeau, e se non obbediscono, potrebbero essere mandati in bancarotta e distrutti. Trudeau ha dichiarato la legge marziale in risposta a una protesta del tutto pacifica della classe operaia del suo paese.

Il Canada ha cancellato la democrazia il 14 febbraio, ma non c’è stata alcuna protesta da parte della classe politica dei paesi occidentali, mentre Bruxelles e i nostri media hanno denunciato l’Ungheria e la Polonia, che chiedono libertà, come “aggressori della democrazia”.

Per la prima volta nella storia del Canada, Trudeau ha invocato il cosiddetto Emergencies Act, anche se le proteste che sta affrontando difficilmente si qualificano come un’emergenza. Improvvisamente, Justin Trudeau, ha il potere di schiacciare tutta l’opposizione politica al suo governo.

Il capo della polizia, che ha schierato veri propri picchiatori contro inermi cittadini, si è dimesso. Non sappiamo se è pentito o, come dichiarano alcuni camionisti del Convoy protest, fa parte di un piano prestabilito.

Nel frattempo intorno al Parlamento canadese hanno eretto un recinto di metallo…

https://www.newsweek.com/fences-erected-outside-canada-parliament-police-crackdown-protesters-1680209

Davvero dobbiamo pensare che questo incredibile terrorismo sia causato dal coronavirus? Il 90% dei canadesi è vaccinato. Lo stesso Trudeau nel suo discorso del 14 febbraio non ha menzionato il rischio di Covid una sola volta. Non è preoccupato che i camionisti non vaccinati diffondano un virus. Trudeau è preoccupato che i canadesi resistano al suo dominio che mira alla politica coercitiva cinese. Contemporaneamente in Italia, grazie a Bergoglio, Conte, Draghi & politici ebeti o corrotti (o affetti delle due disgrazie), ci hanno incanalato in un recinto che ricorda molto da vicino il mattatoio umano realizzato da Xi Jinping col Credito sociale.

I cambiamenti imposti da Trudeau coprono tutte le forme di transazioni, compresi i conti in banca e i beni digitali come le criptovalute. I camionisti che hanno partecipato alle proteste avranno sospesa l’assicurazione del veicolo. Chiunque aiuta economicamente le proteste avrà il conto corrente congelato. Christina “Chrystia” Alexandra Freeland (pupilla di punta di Klaus Schwab), vice-PM del Canada dal 20 novembre 2019 e ministro delle finanze dal 2020, è stata più che chiara: «Abbiamo i mezzi per seguire il denaro. Possiamo vedere cosa succede e cosa viene organizzato. Siamo determinati a far finire tutto ciò, adesso e per sempre. Vedi: https://www.youtube.com/watch?v=Ti7LryfAiF4.

Il pass, come diciamo da quando in Cina hanno adottato estensivamente il Credito sociale (vedi:https://www.marcotosatti.com/2020/06/10/lallarme-di-nobile-il-prossimo-virus-e-il-credito-sociale/), non è per il covid, ma per controllare tutti i movimenti bancari e gli spostamenti dei cittadini. I personaggi più corrotti del mondo sono intenzionati a controllare gli onesti cittadini per poi minacciarli di vita e di morte sociale, e non solo.

Justin Trudeau ha distrutto, molto probabilmente in maniera programmatica, l’economia canadese, ma grazie al Terrorist Financing Act, i canadesi dovranno vivere con le conseguenze della brutalità fiscale di Justin Trudeau, altrimenti sono terroristi. Considerando i suoi stretti, o meglio, filiali legami con il fondatore e Executive Chairman del World Economic Forum, Klaus Schwab (stessa Cupola di Bill Gates, delle famiglie Rothschild, Rockefeller & C) vicino ai principali PM europei, come Mario Draghi, possiamo affermare senza rischio di smentite che Trudeau e i PM europei rappresentano i pupazzi dei mondialisti.

Tucker Carlson nel suo “Tucker Carlson Tonight” del 15 febbraio, da dove rilevo parte di queste informazioni, commenta: «Qualche anno fa, Justin Trudeau ha dato più di 10 milioni di dollari di denaro dei contribuenti in un accordo con un soldato di al-Qaeda chiamato Omar Khadr. Khadr ha ucciso un sergente dell’esercito americano. Ora, uccidere un sergente dell’esercito americano è brutto, ma non è così brutto come criticare Justin Trudeau. Così Trudeau non ha congelato il conto in banca di Khadr, invece, lo ha solo reso ricco. […] Quando i piromani anticristiani hanno bruciato più di 50 chiese cattoliche in tutto il Canada, Justin Trudeau non ha dichiarato un’emergenza. Invece, ha rilasciato una dichiarazione che simpatizzava con loro, cito: “Data la storia vergognosa (dei cristiani – ndt) di cui stiamo diventando tutti più consapevoli, è pienamente comprensibile”».

Chiaro il concetto? L’ho scritto in questi anni e riproposto nel mio libro Gli Antioccidentali, che consiglio vivamente anche ai non credenti. Perdonate l’autopromozione, ma dato che i giornali e la tv negano ai cattolici anche le briciole di una promozione non ci resta altro da fare.

Dato che l’affermazione di Trudeau è una colossale menzogna, è chiaro che hanno deciso di cancellare (cancel culture) la storia e la vita dei “bianchi” non per la pelle, ma perché rappresentano la libertà infusa dal cristianesimo. Una volta annichilito il sentimento naturale che ha prodotto lo sviluppo più straordinario della storia, la cinesizzazione avrà la strada in discesa.

Grazie Bergoglio, grazie falsi cristiani nemici del Vangelo, grazie politici che avete tradito il vostro popolo, grazie giornalisti, maestri dell’inganno. Non dimenticate che le dittature come antipasto si mangiano chi l’ha sostenuta. Preti compiacenti, militari e sostenitori con famiglie incluse. È sempre stato così e sempre sarà. Più potere possiede il moloch più teme chi gli sta vicino, più ingrassa e più è assetato di vite umane. È un vizio. Una ossessione, una malattia antiumana incontenibile.

Le dittature non sono mai state fermate con leggi e manifestazioni. L’ultimo esempio l’abbiamo proprio in questi giorni con l’incubo messo in atto in Canada e con la politica pauperista Draghista. Se il popolo canadese non reagisce, i prossimi a essere messi nel tunnel della più terribile disperazione della storia siamo noi italiani ed europei. Prima che la dittatura disumana si abbatta sui cittadini italiani, dobbiamo sperare in qualcuno con le spalle larghe che reagisca senza tentennamenti. Se poi si “tagliano” le teste miliardarie che hanno programmato l’inferno in terra – nomi e cognomi sono conosciuti – potremmo evitare una fine talmente brutale, ridicola e senza ritorno che i popoli occidentali, unici portatori dei diritti umani nel mondo, saranno odiati per i secoli a venire.

Agostino Nobile

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: canada, nobile, trudeau



Categoria: Nobile