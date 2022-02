Laporta: Attenti, Tiranni! Carità Cristiana non Esclude i Patiboli…

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il generale Piero Laporta ci offre questa riflessione su fede, serenità e tirannia. E ha qualche consiglio per i cristiani impegnati nella battaglia dei nostri tempi, e un avvertimento per i tiranni di oggi. Buona lettura.

§§§

Libri dimenticati, accantonati dall’editoria berlusconera o da quella caraccioliana, come pure smarrita sugli scaffali di casa. Libri di peso immenso, i quali dovrebbero essere invece riaperti, che dico? Imposti alla lettura dei padri di famiglia, prima ancora che ai direttori di seminario o a quanti investiti di pubblica autorità. “Il Genio del Cristianesimo” di François-René de Chateaubriand ha certamente necessità d’una rilettura, ammesso che sia mai stato letto e studiato da quanti avrebbero dovuto. Mentre il visconte (“repubblicano per buon senso”) sussurra, sono alquanto stufo dei cattolicucci, convinti di vivere chissà quale eccezionale persecuzione; come fosse iniziata, la Fede, con san Giovanni Paolo II, declinata con S.S. Benedetto XVI, sprofondata poi con l’apostasia. Cattolici, siate lietamente allegri, suvvia, non ridicoli.

Un sacerdote, sconosciuto, eppure a me tanto caro per i suoi uots-ap, veri e propri quotidiani messaggi/massaggi cardiaci, stamane m’inviò questo: «Cari figli! Vi invito a pregare e a digiunare per la pace nel mondo. Voi avete dimenticato che con la preghiera e il digiuno si possono allontanare anche le guerre e persino sospendere le leggi naturali. Il digiuno migliore è quello a pane e acqua (Medjugorie 21 luglio 1982)»

Quando l’ho inoltrato a un amico, spesso noioso, fra i più accaniti fustigatori dei tempi correnti, rispose asciutto: «Non credo a Medjugorie». Come fai a perdere di vista l’importanza della preghiera e della penitenza? Ti pare, questo, un messaggio meno importante delle stupidaggini propinateti da presbiteri di basso, medio e altissimo livello, quale che sia la camarilla d’appartenenza? Dobbiamo pregare con fede, fare penitenza, digiunare ed essere allegri, solari, privi d’ogni scoria di odio, da qualunque parte il male provenga, chiunque faccia e ci faccia del male. Non impedisce di chiedere, anzi pretendere giustizia ma non autorizza a odiare.

Non siamo i primi nella storia a soffrire le persecuzioni né saremo gli ultimi; ce lo ricorda il visconte (“repubblicano per buon senso”) de Chateaubriand: «Sotto l’imperatore Giuliano l’apostata la Chiesa si trovò esposta ad una forma di persecuzione particolarmente insidiosa. Non fu impiegata contro i cristiani la violenza ma il disprezzo. Si cominciò con lo spogliare gli altari; si vietò poi ai fedeli di insegnare e di studiare le lettere. Ma l’imperatore comprendendo i vantaggi delle istituzioni cristiane volle, pur abolendole, imitarle: fondando ospedali e monasteri e, come nel culto evangelico, tentò di associare la morale alla religione, facendo pronunciare nei templi delle specie di sermoni.

I sofisti che circondavano Giuliano si scatenarono contro il cristianesimo; ed egli stesso non disdegnò misurarsi con i Galilei (i cristiani, NdR). L’opera che egli scrisse contro di loro non ci è pervenuta ma San Cirillo, Patriarca di Alessandria, ne cita dei frammenti, nella propria confutazione che tuttora possediamo. Quando Giuliano è serio, San Cirillo trionfa sul filosofo; ma il patriarca perde il suo vantaggio quando l’imperatore ricorre all’arma dell’ironia. Lo stile di Giuliano è vivo, animato, spiritoso; San Cirillo si scalda, perde la misura, è bizzarro, oscuro e contorto. Da Giuliano a Lutero, la Chiesa, nella sua potenza, non ebbe più bisogno di apologeti. Sorto lo scisma d’occidente a fronteggiare i nuovi nemici apparvero nuovi difensori. Ma, bisogna confessarlo, i protestanti ebbero dapprima il sopravvento sui Cattolici, almeno quanto alla forma come rileva Montesquieu. Erasmo stesso riuscì fiacco contro di contro a Lutero e Teodoro di Bèse ebbe un’agilità di stile che mancò troppo spesso ai suoi avversari».

Un po’ più avanti il visconte (“repubblicano per buon senso”, non dimentichiamolo) addita un legato insieme a un destino, redimibili a seconda delle nostre inclinazioni: «A prescindere dall’abisso in cui tali principi ci hanno precipitato, le conseguenze immediate di quest’odio contro il Vangelo si tradussero in un ritorno più affettato che sincero, verso quegli dei della Grecia e di Roma ai quali si vollero attribuire i miracoli dell’antichità, senza ricordarsi che il secolo di Luigi XIV amava e conosceva l’antichità meglio di noi, pur essendo cristiano. Non si arrossi di rimpiangere quei culti pagani, che riducevano il genere umano ad un gregge di insensati, di impudichi o di bestie feroci. Si giunse così, necessariamente, al disprezzo per gli scrittori del secolo di Luigi XIV, i quali avevano raggiunto la loro così alta perfezione proprio e soltanto perché erano religiosi».

Vi prego, cari fratelli cattolici, non diventate noiosi come suo malgrado accadde a san Cirillo. Pregate, fate penitenza, digiunate (io lo farò senz’altro perché il medico me lo prescrisse pur senza credere, lui, in Medjugorie) ma non annoiate il prossimo con la tristezza, tanto meno imitando ferocia e volgarità di quanti ghigliottinarono i nostri padri.

Attenzione lo Spirito non esime dal difendere la libertà. ce lo ricorda tutt’altro “spirito“. Nel libro tredicesimo dello Spirito delle Leggi, idolo(?) dei nazimarxliberisti, Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu, non lascia scampo: «Ma la regola generale rimane sempre valida. C’è, negli Stati moderati, una contropartita per il peso dei tributi: è la libertà. C’è negli Stati dispotici a un equivalente per la mancanza di libertà: è la modicità dei tributi». Limiti largamente superati dai residuati della legge Merlin succedutisi al potere, i quali non si peritano d’oltraggiare il loro venerato(?) Montesquieu, imponendo balzelli per rubare libertà.

Non credano loro e la loro sbirraglia che tutto questo, come in passato, consentirà di correre da piazza Venezia a piazzale Loreto, rivoltando la giacca. La carità cristiana e la giustizia divina non sono incompatibili con la ghigliottina e i patiboli. Furono manovrati da Satana, non di meno sono strumento possibile della giustizia terrena come di quella divina.

Noi cattolici sorridiamo, digiuniamo e preghiamo, consapevoli col loro adorato(?) Montesqueiu del primato del Cristianesimo «il bene più grande che gli uomini possono dare e ricevere (EL 24,1)». Lo difenderemo, il Cristianesimo, la nostra Fede, quindi fino alla morte, non necessariamente la nostra, pregando. Non dimentichiamo, è preghiera pure il Salmo 53:

RITRATTO DELL’EMPIO

Lo stolto ha detto in cuor suo: «Non c’è Dio».

Sono corrotti, commettono iniquità,

non c’è nessuno che faccia il bene.

Dio guarda dal cielo i figli degli uomini

per vedere se c’è una persona intelligente

che cerchi Dio.

Tutti si sono sviati, tutti sono corrotti,

non c’è nessuno che faccia il bene,

neppure uno.

Sono dunque senza conoscenza questi malvagi,

che divorano il mio popolo come se fosse pane,

e non invocano Dio?

Ma ecco, sono presi da grande spavento

là dove non c’erano motivi di paura;

poiché Dio ha disperso le ossa di quelli che ti assediavano;

tu li hai resi confusi, perché Dio li respinge.

Oh, chi darà da Sion la salvezza d’Israele?

Quando Dio farà ritornare gli esuli del suo popolo,

Giacobbe esulterà, Israele si rallegrerà.

Riflettano, preghino e digiunino anche i persecutori e la satanica nemica di S.S. Benedetto XVI. A vederli e sentirli necessitano di tutti tali rimedi. Coraggio.

www.pierolaporta.it

§§§

