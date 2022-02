La Fraternità Sacerdotale San Pietro è Esente da Traditionis Custodes. Decreto Papale.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo e volentieri pubblichiamo (nella nostra traduzione) questo comunicato che riguarda l’uso dei libri liturgici del 1962 relativamente alla Fraternità Sacerdotale di San Pietro. Unito ad esso un decreto del pontefice regnante in cui si esenta la Fraternità sacerdotale dall’applicazione del Motu Proprio Traditionis Custodes. Forse non siamo abbastanza sottili e preparati, anzi è certo, ma tutto questo ha un vago sapore di schizofrenia da parte dei piani alti del Vaticano. Buona lettura.

Comunicato ufficiale della Fraternità Sacerdotale di San Pietro

Friburgo, 21 febbraio 2022

Venerdì 4 febbraio 2022, due membri della Fraternità Sacerdotale di San Pietro, gli Abati Benoît Paul-Joseph, Superiore del Distretto di Francia, e Vincent Ribeton, Rettore del Seminario di San Pietro a Wigratzbad, sono stati ricevuti in udienza privata dal Santo Padre, Papa Francesco, per quasi un’ora.

La riunione è andata bene, in un’atmosfera molto cordiale. Riferendosi alla nascita della Fraternità nel 1988, il Papa si è detto molto colpito dall’approccio dei suoi fondatori, dal loro desiderio di rimanere fedeli al Romano Pontefice e dalla loro fiducia nella Chiesa. Ha detto che questo gesto dovrebbe essere “preservato, protetto e incoraggiato”.

Durante l’udienza, il Papa ha chiarito che istituti come la Fraternità di San Pietro non sono interessati dalle disposizioni generali del Motu Proprio Traditionis Custodes, poiché l’uso dei libri liturgici antichi è all’origine della loro esistenza e previsto nelle loro costituzioni.

Il Santo Padre inviò successivamente un decreto da lui firmato e datato 11 febbraio, giorno in cui la Fraternità fu solennemente consacrata al Cuore Immacolato di Maria, confermando ai membri della Fraternità il diritto di utilizzare i libri liturgici in vigore nel 1962, e cioè: il Messale, il Rituale, il Pontificale e il Breviario Romano.

Grati al Santo Padre, i membri della Fraternità di San Pietro sono in ringraziamento per questa conferma della loro missione. Invitano tutti i fedeli che si sentono vicini a loro come famiglia spirituale a partecipare o unirsi in preghiera alla Messa di domani, nella festa della Cattedra di San Pietro, e a pregare per il Sommo Pontefice.

Decreto di Papa Francesco che conferma l’uso dei libri liturgici del 1962

Pubblicato 11 febbraio 2022

[Originale: latino e spagnolo]

DECRETO

Il Santo Padre Francesco concede ad ogni singolo membro della Società di Vita Apostolica “Fraternità di San Pietro”, fondata il 18 luglio 1988 e dichiarata “di diritto pontificio” dalla Santa Sede, la facoltà di celebrare il sacrificio della Messa, amministrare i sacramenti e gli altri riti sacri, e compiere l’Ufficio Divino, secondo le edizioni tipiche dei libri liturgici in vigore nell’anno 1962, cioè il Messale, il Rituale, il Pontificale e il Breviario Romano.

Essi possono usare questa facoltà nelle loro chiese e oratori; altrove la useranno solo con il consenso dell’ordinario del luogo, eccetto che per la celebrazione della messa privata.

Fermo restando quanto detto sopra, il Santo Padre suggerisce che, per quanto possibile, si tenga conto anche delle disposizioni del motu proprio Traditionis Custodes.

Dato a Roma, presso San Pietro, l’11 febbraio, festa della Madonna di Lourdes, nell’anno 2022, nono anno del mio Pontificato.

Francesco

