Un Prete in Marcia per Diritti e Giustizia. La Tappa di Domenica 20 Febbraio.

Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elìa con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Commento Il corpo dell’uomo é una cosa sola col suo spirito e con il mondo delle sue emozioni. Dallo sguardo possiamo dedurre lo stato d’animo, dalla sudorazione delle mani l’apprensione del cuore, dalle manifestazioni cutanee lo stato di salute, sulle rughe del volto possiamo leggere l’intera storia di una vita. Il nostro corpo non é un contenitore, é l’apparire dello spirito che lo abita, é il venire alla luce del mistero da cui veniamo, é parola scritta nella carne. L’uomo infatti non é spirito. É spirito incarnato. Nulla di strano dunque se quando la gioia ci invade gli occhi diventano luminosi e tutto il corpo é attraversato da un fremito di gratitudine. Nulla di strano neppure che tutti se ne accorgano. Se nel cuore dell’uomo c’è pace si vede e si sente. Il corpo é una continua rivelazione, o meglio, un disvelamento, é la porta sulla trascendenza, é la soglia sul divino che abita in noi e tra di noi. Quel giorno sul monte Pietro, Giacomo e Giovanni hanno visto e sentito lo splendore di grazia che abitava il corpo di Gesù, ne hanno avvertito la bellezza, la profondità e l’altezza. Gesù ha però preteso che suoi discepoli non ne facessero parola finché egli non sarebbe morto e risorto. Ma perché? Perché non correre subito a raccontare alla gente quello che avevano visto e udito? La ragione é che parlarne prima avrebbe attirato su Gesù la devozione di chi é subito disposto a riconoscere la divinità nella potenza, nella grandezza e nel potere ma non nutre compassione per l’uomo oppresso. Dio vuole essere riconosciuto e creduto nella debolezza della Croce, nella carne del derelitto, nella storia dello sconfitto, nella vita degli abbandonati. Il Dio di Gesù si manifesta lì. O lo vediamo lì o non lo vediamo proprio.

§§§